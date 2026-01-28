Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére

Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.

Mintegy kétszáz görög szurkoló, a PAOK Szaloniki drukkerei autóbuszokkal érkeztek Temesvárra kedden este, azután, hogy egy Franciaországba tartó görög mikrobusz – amely futballszurkolókat szállított – közúti balesetet szenvedett, és heten meghaltak, hárman pedig megsérültek.

A görög szurkolók Franciaországba tartottak, ahol csütörtökön az Olympique Lyon a PAOK Szalonikit fogadja az Európa-ligában.

A temesvári megyei kórházba látogatott el Görögország bukaresti nagykövete, Evangelia Grammatika is, aki megköszönte a román hatóságoknak a baleset után tett erőfeszítéseiket – írja a News.ro hírportál.

Emellett négy szurkolói képviselő egészségügyi személyzeti kísérettel meglátogatta a három sérült egyikét, azt a túlélőt, aki a legjobb egészségi állapotban van.

