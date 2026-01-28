Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére

Fotó: Temes megyei csendőrség
Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.
Mintegy kétszáz görög szurkoló, a PAOK Szaloniki drukkerei autóbuszokkal érkeztek Temesvárra kedden este, azután, hogy egy Franciaországba tartó görög mikrobusz – amely futballszurkolókat szállított – közúti balesetet szenvedett, és heten meghaltak, hárman pedig megsérültek.
A görög szurkolók Franciaországba tartottak, ahol csütörtökön az Olympique Lyon a PAOK Szalonikit fogadja az Európa-ligában.
A temesvári megyei kórházba látogatott el Görögország bukaresti nagykövete, Evangelia Grammatika is, aki megköszönte a román hatóságoknak a baleset után tett erőfeszítéseiket – írja a News.ro hírportál.
Emellett négy szurkolói képviselő egészségügyi személyzeti kísérettel meglátogatta a három sérült egyikét, azt a túlélőt, aki a legjobb egészségi állapotban van.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.
Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.
