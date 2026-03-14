Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval

A március 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 3079 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.
A Román Rendőrség szombati közleménye szerint 552 bírságot gyorshajtás, 325-öt a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt szabtak ki.
Ugyanakkor 67 szankciót róttak ki az ellenőrzött járműveknél tapasztalt műszaki hibák, 48-at az időszakos műszaki ellenőrzés (ITP) elmulasztása, további 204-et pedig a vezetési és pihenőidő szabályainak megszegése miatt – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrségi közleményre hivatkozva.
A sztrádarendőrség emellett 35 bírságot rótt ki a leállósávon való indokolatlan várakozás, 15-öt szabálytalan előzés miatt.
Emellett a rendőrök bevonták 135 gépkocsivezető jogosítványát (44 esetben gyorshajtás miatt), és elvették 230 gépkocsi forgalmi engedélyét. Az elmúlt héten az autópálya-rendőrség 12 bűncselekményt állapított meg – derül ki a rendőrségi közleményből.
A Román Rendőrség szállítási felügyelőségének munkatársai a hét elején a vasútállomásokon és személyszállító vonatokon végzett országos szintű ellenőrzéseken több mint 613 ezer lejre bírságoltak.
