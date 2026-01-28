Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben

• Fotó: Temes megyei rendőr-főkapitányság

Fotó: Temes megyei rendőr-főkapitányság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.

Székelyhon

2026. január 28., 09:332026. január 28., 09:33

2026. január 28., 09:372026. január 28., 09:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„A román kormány nevében részvétemet fejezem ki a hét görög fiatal családjának, akik ma (kedden - szerk. megj.) tragikus közúti balesetben életüket vesztették Temes megyében. A sérülteknek gyors felépülést kívánok. Együttérzünk a tragédiában érintettekkel” – írta Bolojan a Facebook-oldalára.

korábban írtuk

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hét görög állampolgár, mind a PAOK Thessaloniki futballcsapat szurkolói, kedden életüket vesztették egy súlyos közúti balesetben a 6-os országúton, Temes megyében.

Mindannyian Lyonba tartottak, ahol kedvenc csapatuk játszott.

A rendőrség közleménye szerint a baleset hét halálos áldozata és három sérültje egy Görögország-Franciaország útvonalon közlekedő kisbuszon utazott.

A baleset akkor történt, amikor a Karánsebes felől Lugos irányába haladó mikrobusz előzésbe kezdett, majd visszatérés közben elsodort egy tartálykocsit, ezt követően pedig frontálisan ütközött egy szemből érkező nyerges vontatóval.

Belföld Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Székelyhon

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Székelyhon

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Székely Sport

Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Krónika

Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 28., szerda

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
2026. január 28., szerda

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hirdetés
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot

Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!