Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben

Fotó: Temes megyei rendőr-főkapitányság
Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.
„A román kormány nevében részvétemet fejezem ki a hét görög fiatal családjának, akik ma (kedden - szerk. megj.) tragikus közúti balesetben életüket vesztették Temes megyében. A sérülteknek gyors felépülést kívánok. Együttérzünk a tragédiában érintettekkel” – írta Bolojan a Facebook-oldalára.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
Mindannyian Lyonba tartottak, ahol kedvenc csapatuk játszott.
A rendőrség közleménye szerint a baleset hét halálos áldozata és három sérültje egy Görögország-Franciaország útvonalon közlekedő kisbuszon utazott.
A baleset akkor történt, amikor a Karánsebes felől Lugos irányába haladó mikrobusz előzésbe kezdett, majd visszatérés közben elsodort egy tartálykocsit, ezt követően pedig frontálisan ütközött egy szemből érkező nyerges vontatóval.
