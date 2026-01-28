Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

„A román kormány nevében részvétemet fejezem ki a hét görög fiatal családjának, akik ma (kedden - szerk. megj.) tragikus közúti balesetben életüket vesztették Temes megyében. A sérülteknek gyors felépülést kívánok. Együttérzünk a tragédiában érintettekkel” – írta Bolojan a Facebook-oldalára.

Hét görög állampolgár, mind a PAOK Thessaloniki futballcsapat szurkolói, kedden életüket vesztették egy súlyos közúti balesetben a 6-os országúton, Temes megyében.

Mindannyian Lyonba tartottak, ahol kedvenc csapatuk játszott.

A rendőrség közleménye szerint a baleset hét halálos áldozata és három sérültje egy Görögország-Franciaország útvonalon közlekedő kisbuszon utazott.

A baleset akkor történt, amikor a Karánsebes felől Lugos irányába haladó mikrobusz előzésbe kezdett, majd visszatérés közben elsodort egy tartálykocsit, ezt követően pedig frontálisan ütközött egy szemből érkező nyerges vontatóval.