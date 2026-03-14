Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a Maroshévízhez közeli Nyágra (Neagra) településen. A mentőegység két személyt látott el a helyszínen, de egyikük sem igényelt kórházi ellátást.

A lángokat a tulajdonosnak még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült eloltania – közölte a hírt a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője. Két embert a SMURD-egység látott el a helyszínen: egyikük a tűz következtében pánikrohamot kapott, a másik személy enyhe égési sérüléseket szenvedett. Mindketten visszautasították a kórházba szállítást.