Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint ingatlanügynöknek adta ki magát, és egy tranzakció ürügyén, amikor az összeget ellenőrizték, 128 ezer eurónyi valódi pénzt cserélt ki játékpénzre.
Ingatlanügynöknek adta ki magát egy férfi, és úgy találkozott későbbi áldozatával egy jászvásári szálláshelyen egy ingatlantranzakció ürügyén még február végén – számolt be az esetről pénteken a jászvásári ügyészség.
Az adásvételi szerződésben szereplő pénzösszeg ellenőrzése után, a gyanúsított a megkárosított fél 135 ezer eurójából – kihasználva az ügyfele figyelmetlenségét – 128 ezer euró értékben cserélt ki bankjegyeket, 200 eurós, játékpénznek szánt hamis címletekre. Az átverést leplezendő,
majd egy átlátszó dokumentumtartóba téve adta vissza a pénzt a sértettnek – írja a News.ro az ügyészség közlésére hivatkozva.
Másnap az átverés áldozata ellenőrizte a pénzt, és észrevette, hogy a valódi bankjegyek között Babylon-feliratú hamis bankjegyek vannak. A kár értéke 128 ezer euró, a gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték.
