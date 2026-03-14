Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint ingatlanügynöknek adta ki magát, és egy tranzakció ürügyén, amikor az összeget ellenőrizték, 128 ezer eurónyi valódi pénzt cserélt ki játékpénzre.

2026. március 14., 08:302026. március 14., 08:30

Ingatlanügynöknek adta ki magát egy férfi, és úgy találkozott későbbi áldozatával egy jászvásári szálláshelyen egy ingatlantranzakció ürügyén még február végén – számolt be az esetről pénteken a jászvásári ügyészség.

Az adásvételi szerződésben szereplő pénzösszeg ellenőrzése után, a gyanúsított a megkárosított fél 135 ezer eurójából – kihasználva az ügyfele figyelmetlenségét – 128 ezer euró értékben cserélt ki bankjegyeket, 200 eurós, játékpénznek szánt hamis címletekre. Az átverést leplezendő,

meghagyott 7000 euró valódi pénzt, beosztva a teljes köteg tetejére és aljára,

majd egy átlátszó dokumentumtartóba téve adta vissza a pénzt a sértettnek – írja a News.ro az ügyészség közlésére hivatkozva.

Másnap az átverés áldozata ellenőrizte a pénzt, és észrevette, hogy a valódi bankjegyek között Babylon-feliratú hamis bankjegyek vannak. A kár értéke 128 ezer euró, a gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 13., péntek

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia

Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről

A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.

Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.

Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.

Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülővárosában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.

Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek

Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.

Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra

A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön.

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében

Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében.

