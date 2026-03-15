Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Nehezen megközelíthető terepen küzdenek a tűzzel. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

Székelyhon

2026. március 15., 17:28

2026. március 15., 17:29

A helyszínre több tűzoltóautó és egy UTV-terepjáró is kivonult, a beavatkozást csendőrök és helyi lakók is segítik.

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok már elérték egy faépítésű hétvégi ház kerítését is, valamint a közeli erdő száraz növényzetére is átterjedtek, ám a fák lombkoronája egyelőre sértetlen.

Hirdetés

Az oltás jelenleg is zajlik – számolt be Alexandra Călușeri hadnagy, a Maros megyei tűzoltóság sajtószóvivője.

Marosszék Marosvásárhely Tűzeset
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemlék templomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Mobilszám-hamisítás: valóban az hív minket, akit a telefon mutat?

Az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit – hívja fel a figyelmet a magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a mobilszámok hamisításával kapcsolatban.

2026. március 14., szombat

Hirdetés
