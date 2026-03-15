Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

A helyszínre több tűzoltóautó és egy UTV-terepjáró is kivonult, a beavatkozást csendőrök és helyi lakók is segítik.

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok már elérték egy faépítésű hétvégi ház kerítését is, valamint a közeli erdő száraz növényzetére is átterjedtek, ám a fák lombkoronája egyelőre sértetlen.

Az oltás jelenleg is zajlik – számolt be Alexandra Călușeri hadnagy, a Maros megyei tűzoltóság sajtószóvivője.