Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

Bodor Tünde

2026. március 15., 18:152026. március 15., 18:15

2026. március 15., 18:432026. március 15., 18:43

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A sepsiszentgyörgyi központi parkban levő 48-as emlékműnél koszorúzott a március 15-i ünnepi műsor díszvendége, Répássy Róbert, Magyarország Igazságügyi Minisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, valamint Fodor Tamás csíkszeredai konzul, Bartha Elemér alezredes, magyar katonai attasé, továbbá a városvezetés, az iskolák vezetősége, a magyar politikai pártok és a civil szervezetek képviselői.

Az állomástól és a Váradi József iskolától látványos menetek hordozták a magyar és székely zászlókat a központi ünnepség helyszínére

A főtéri műsor a szokásos forgatókönyv szerint zajlott, miután a székely és magyar óriászászlókkal megérkeztek az ünnepi menetek a város alsó és felső végéből. A huszárok és hagyományőrzők a lovassági induló hangjaira vonultak végig a főtéren, majd

kezdetét vette a színpadi műsor, amelyen közreműködtek az egyesített kórusok, a hagyományőrző lovasok, a sepsiszentgyörgyi cserkészek, diákok és néptáncosok, megteremtve az ünnepi hangulatot.
„Forr a világ körülöttünk, és mindenki a stabilitást, a biztos pontokat keresi. Kevés ilyen sziget maradt, ahol még béke és biztonság van. Ez a mi közös munkánk eredménye, ez a mi felelősségünk, és ezzel minden nap feladatunk van!" – mondta Antal Árpád polgármester

A műsor első szónokaként Antal Árpád polgármester lépett a mikrofonhoz. Annak kapcsán, hogy 10 éve (a DNA-vizsgálatának következtében) felfüggesztették tisztségéből és egyesek eltanácsolták a nemzeti ünnepen való felszólalástól, és hogy a covid-járvány idején nem volt a mostanihoz hasonló tömeg a főtéren, levonta a következtetést:

Idézet
Nem mindig volt szabad a magyar szó. Nem mindig volt szabad a himnusz, a zászló… Emlékezzünk rá, hogy magyarnak lenni, szabad magyarnak lenni: kiváltság. És felelősség is”

– fogalmazott Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Répássy Róbert Orbán Viktor üdvözletét hozta el a Székelyföldre. Beszédében áttekintette a 48-as eseményeket, megemlékezett az anyaföldben nyugvó hősökről, majd Petőfi Sándor Nemzeti dalának sorára utalva („a magyarok Istenére esküszünk”), népünk Istenhez fűződő viszonyáról beszélt.

Idézet
A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek (...) a Székelyföldön is . Őrizzék meg az országukat a magyarok Istenének!”

– zárta beszédét.

A polgármester célként jelölte meg, hogy a város békéjét, a székelyföldi magyar közösség erejét és azt a hitet, hogy ezen a földön van jövőnk, megőrizze a közösség

Dénes Előd református esperes is értelmezte a szabadság fogalmát, amelynek mércéje Isten igéje: eszerint a szabadság az, „amikor nem hagyjuk magunkat a szolgaság igájába fogni”, legigazabb módon pedig akkor tapasztaljuk meg, amikor legyőzzük önző érdekeinket, amikor szeretet, békesség, hűség és szelídség van bennünk”.

Idézet
Megszűnik ennek a napnak a tartalma, amikor a másik emberre nem úgy tekintünk, mint testvérre, amikor az egyik magyar a másikat nem előre viszi, hanem lehúzza”

– intette a jelenlevőket az egységre a lelkész.

A főtéri ünnepi műsor a magyar és székely himnusz eléneklésével zárult.

Az ünnepi műsor előtt a magyarországi és sepsiszentgyörgyi politikusok és civilek az Erzsébet parkban levő 48-as emlékműnél koszorúztak

A főtéret most is betöltötte az ünneplők sokasága, akiket a magyar identitás köt össze

Répássy Róbert áttekintette a magyar szabadságharc történetét

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemlék templomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

2026. március 15., vasárnap

