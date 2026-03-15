Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet „A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár. Bodor Tünde 2026. március 15., 18:152026. március 15., 18:15 2026. március 15., 18:432026. március 15., 18:43

A sepsiszentgyörgyi központi parkban levő 48-as emlékműnél koszorúzott a március 15-i ünnepi műsor díszvendége, Répássy Róbert, Magyarország Igazságügyi Minisztériumának parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, valamint Fodor Tamás csíkszeredai konzul, Bartha Elemér alezredes, magyar katonai attasé, továbbá a városvezetés, az iskolák vezetősége, a magyar politikai pártok és a civil szervezetek képviselői.

Az állomástól és a Váradi József iskolától látványos menetek hordozták a magyar és székely zászlókat a központi ünnepség helyszínére Fotó: Pinti Attila

A főtéri műsor a szokásos forgatókönyv szerint zajlott, miután a székely és magyar óriászászlókkal megérkeztek az ünnepi menetek a város alsó és felső végéből. A huszárok és hagyományőrzők a lovassági induló hangjaira vonultak végig a főtéren, majd

kezdetét vette a színpadi műsor, amelyen közreműködtek az egyesített kórusok, a hagyományőrző lovasok, a sepsiszentgyörgyi cserkészek, diákok és néptáncosok, megteremtve az ünnepi hangulatot.

„Forr a világ körülöttünk, és mindenki a stabilitást, a biztos pontokat keresi. Kevés ilyen sziget maradt, ahol még béke és biztonság van. Ez a mi közös munkánk eredménye, ez a mi felelősségünk, és ezzel minden nap feladatunk van!” – mondta Antal Árpád polgármester Fotó: Pinti Attila

A műsor első szónokaként Antal Árpád polgármester lépett a mikrofonhoz. Annak kapcsán, hogy 10 éve (a DNA-vizsgálatának következtében) felfüggesztették tisztségéből és egyesek eltanácsolták a nemzeti ünnepen való felszólalástól, és hogy a covid-járvány idején nem volt a mostanihoz hasonló tömeg a főtéren, levonta a következtetést:

Nem mindig volt szabad a magyar szó. Nem mindig volt szabad a himnusz, a zászló… Emlékezzünk rá, hogy magyarnak lenni, szabad magyarnak lenni: kiváltság. És felelősség is”

– fogalmazott Sepsiszentgyörgy polgármestere. Répássy Róbert Orbán Viktor üdvözletét hozta el a Székelyföldre. Beszédében áttekintette a 48-as eseményeket, megemlékezett az anyaföldben nyugvó hősökről, majd Petőfi Sándor Nemzeti dalának sorára utalva („a magyarok Istenére esküszünk”), népünk Istenhez fűződő viszonyáról beszélt.

A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek (...) a Székelyföldön is . Őrizzék meg az országukat a magyarok Istenének!”

– zárta beszédét.

A polgármester célként jelölte meg, hogy a város békéjét, a székelyföldi magyar közösség erejét és azt a hitet, hogy ezen a földön van jövőnk, megőrizze a közösség Fotó: Pinti Attila

Dénes Előd református esperes is értelmezte a szabadság fogalmát, amelynek mércéje Isten igéje: eszerint a szabadság az, „amikor nem hagyjuk magunkat a szolgaság igájába fogni”, legigazabb módon pedig akkor tapasztaljuk meg, amikor legyőzzük önző érdekeinket, amikor szeretet, békesség, hűség és szelídség van bennünk”.

Megszűnik ennek a napnak a tartalma, amikor a másik emberre nem úgy tekintünk, mint testvérre, amikor az egyik magyar a másikat nem előre viszi, hanem lehúzza”

– intette a jelenlevőket az egységre a lelkész.

A főtéri ünnepi műsor a magyar és székely himnusz eléneklésével zárult.

Az ünnepi műsor előtt a magyarországi és sepsiszentgyörgyi politikusok és civilek az Erzsébet parkban levő 48-as emlékműnél koszorúztak Fotó: Pinti Attila

A főtéret most is betöltötte az ünneplők sokasága, akiket a magyar identitás köt össze Fotó: Pinti Attila

Répássy Róbert áttekintette a magyar szabadságharc történetét Fotó: Pinti Attila