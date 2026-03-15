Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.

Gergely Imre

2026. március 15., 22:35

2026. március 15., 22:382026. március 15., 22:38

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Több százan várták vasárnap este a Petőfi szobornál, hogy megérkezzen a Szent Miklós templomtól indult fáklyás felvonulás a nemzeti ünnep gyergyószentmiklósi ünnepségére. És a menet jóval nagyobb létszámú volt, mint egy éve, és mint amennyire a szervezők számítottak volna, hiszen szép tömeg gyűlt össze a szobornál. Itt először a Figura Stúdió Színház színészei, illetve a Hóvirág együttes táncosai, és Salamon’s Jam Orchestra zenészei nyitották az eseménysort, szavalatokkal, 1848-1849 meghatározó beszéd-részleteinek előadásával, és tánccal.

Fotó: Tuchiluș Alex

Percze László konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselője tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök szavait, majd Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy

ez az első olyan március 15-i megemlékezés Gyergyószentmiklóson, ahol Gyergyószék minden községének a polgármestere is jelen volt.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Nemzeti ünnepeink alkalmából minden évben előkerülnek nemzeti jelképeink, zászlónk. A város piros- fehér- zöldbe borul, a gyerekek az iskolákban, az óvodákban ragasztanak, vágnak, kis lobogókat, huszár sapkákat, pártákat, kokárdákat készítenek és a nap jelentőségéről tanulnak. Piros- fehér- zöld. Három szín. Három erőteljes mondanivalóval, jelentőséggel. (…) Eleink szabadságot vívtak ki számunkra. Beleszólást a közügyekbe. Mindazok akik ma itt vagyunk, ezt kell tudatosítsuk:

a mai napon éppen ezt ünnepeljük, hogy nem tekintenek már többé minket csendes szemlélőinek a történetek alakulásában.

Szólásszabadságunk, véleményformáló hozzáállásunk lehet a jövő alakításában. Méltatlan lenne ez után a nap után amikor ezt megünnepeljük, egy hónap múlva, amikor tettekre kerül a sor éppen mi hallgassunk.

Legyünk méltó örökösei a márciusi ifjak tetteinek. Ne váljon hiábavalóvá akkori bátor kiállásuk, szabadságharcuk”

– fogalmazott Nagy Zoltán.

Fotó: Tuchiluș Alex

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese a magyar történelem ívét felidézve arról beszélt, hogy a magyar nemzet számára a megmaradás kérdése évszázadok óta meghatározó.

Nálunk minden generációnak, minden évtizedben, sőt minden évben, minden nap az a küldetésünk, hogy megmaradjuk”

– fejtette ki Semjén.

Felidézte, hogy a történelem különböző korszakaiban ugyanaz a cél más-más formában jelent meg. Szent István idején a keresztény Európához való csatlakozás és a szuverén magyar állam megteremtése jelentette ezt az utat. 1848-ban a „haza és haladás” eszméje fogalmazta meg a polgári fejlődés és a nemzeti függetlenség igényét, míg 1956-ban a polgári demokrácia és a szovjet megszállás elleni fellépés jelentette a szabadságért vívott harcot.

„Ma is meg kell küzdenünk birodalmi központokkal, akik meg akarják mondani nekünk, hogy mi legyen a mi értékválasztásunk, hogy mit gondoljunk a hazáról, mit gondoljunk Istenről, mit gondoljunk a családról? (…) Ha végignézek a magyar történetben, akkor azt kell mondanom, hogy valójában nem mi tartozunk Európának, hanem Európa tartozik nekünk, mert ezer éven át védtük ezt az Európát. Ezért

jogunk van ahhoz, hogy nemzeti értékeink megőrzését, nemzeti hagyományaink védelmét, nemzeti önrendelkezésünket megőrizzük, és minden magyar számára lehetővé tegyük saját magyarságunk megőrzését és kimunkálását. Nem hagyjuk magunkat, és nem engedünk az erőszaknak, nem engedünk az, annak, hogy kívülről mondják meg, hogy mit gondoljunk, és miképpen cselekedjünk, és mivé legyünk”

– fogalmazott Semjén Zsolt.

„Amíg Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, és amíg Orbán-kormány van Magyarországon, addig a határon túli magyarság szerzett jogai szentek és sérthetetlenek, azok a nemzetpolitikai vívmányok, amit az elmúlt 16 évben megvalósítottunk.

És egy nemzet vagyunk, egy magyarsággal, egy állampolgársággal, azonos jogokkal, és ebből nem fogunk engedni”

– mondta el zárszóként.

Fotó: Tuchiluș Alex

Tánczos Barna, Románia miniszterelnök helyettese elmondta, hogy március 15. mindig jó alkalom arra, hogy nehéz időkben is ünnepelni tudjunk, hogy büszkén emlékezzünk történelmünkre, és ne feledjük, hogy mindennapjaink állandó része a szabadságharcunk.

„Szabadságharcot folytatunk magyar iskoláinkért, magyar és székely szimbólumainkért, állandó harcban mutatjuk meg, a nagyvilágnak, hogy továbbra is, erős, sorsunkat magunk alakító nemzet vagyunk itt Romániában is.

Legnagyobbjainkra már nem csak mi, hanem román parlamentje is tisztelettel néz fel, így fogadták el, hogy 2026 Márton Áron év Romániában. Harcunkban nem vagyunk egyedül, mert 16 éve kedvezményezettjei vagyunk a magyar kormány egy nemzetben való gondolkodásának, a következetes nemzetépítő politikának”

– fogalmazott Tánczos Barna.

Fotó: Tuchiluș Alex

Beszédet mondott még Sorbán Örs, az EMSZ részéről, aki szerint harcolnunk kell azért, ami a miénk.

„Mert azok a birodalmi törekvések, melyeket ezer éve zavar a magyarság színfoltja Európa térképén, nem alszanak. Most még szerencsére nem ágyúval, puskával vagy karddal kell küzdenünk a csatatéren, hanem az urnáknál és a mindennapokban. Főképp nekünk, az anyaországtól elszakított magyaroknak és székelyeknek nem szabad ezt elfelejteni” – fejtette ki.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az esemény legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor 120 gyermek és fiatal lépett egyszerre színpadra. A Salamon Ernő Gimnázium tanára, Korpos Szabolcs által összeállított produkcióban részt vett a Salamon’s Jam Orchestra, a Zenetanoda kórusa Fazakas Magdolna tanítónő vezetésével, valamint a Vaskertes Általánis Iskola kórusa Jakab Bálint Márta tanárnő vezetésével. A dal szólistái Balázs Helga, Kedves- Tamás Hanga, Portik Lívia, Mihály Csaba és Czine Előd voltak. Ők adták elő az Egy szabad országért című dalt.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én

Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek" – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

2026. március 15., vasárnap

Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemlék templomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

