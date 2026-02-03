Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő

Fotó: Pál Árpád
Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.
A bírónő nyugdíjazási kérelmét február 5-i ülésén tárgyalja a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói részlege.
Ionela Tudor 1998 és 2004 között ügyvédként tevékenykedett, majd a fetești-i és a sloboziai bíróságon, később a Călărași, a Ialomița megyei és a bukaresti törvényszéken dolgozott bíróként, mielőtt 2023-ban a fővárosi ítélőtáblához került – írja az Agerpres hírügynökség.
Az ő nevéhez fűződik a Nicolae Ciucă plágiumügyében hozott egyik döntés, amellyel
Tavaly december 11-én a bukaresti ítélőtábla vezetősége – Liana Arsenie elnök, valamint Ionela Tudor és Domnica Adomniței alelnökök – sajtótájékoztató keretében reagált a Recorder korábban megjelent tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Miközben Lia Arsenie próbált válaszolni egy újságírói kérdésre, a mellette ülő Ionela Tudor rápillantott a telefonjára, majd közelebb hajolt hozzá és azt mondta:
Ezzel elhagyta a helyét, majd amikor rövid idő múlva visszatért, megmutatta Arseniének a mobilja képernyőjét, felolvasva az ott álló üzenetet: „Kizárt..., kizárt, hogy Predoiu közbelépett. Nem sugallta.” Többek szerint
Az ország keleti és déli részén hűlt le igazán a hőmérséklet keddre virradóan, Székelyföldön az évszakhoz képest nem volt rendkívüli hideg, sőt.
Alsósófalva lesz a házigazdája idén a XXXIV. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatónak. A rangos megyei rendezvény évről évre a hagyományőrzés, és a közösségi összetartozás ünnepe.
A Szeben megyei Kürpöd (Chirpăr) település melletti patakba esett és meghalt hétfőn egy testvérpár, egy 6 éves kislány és egy 9 éves fiú.
Összesen 16 jogosítványt függesztettek fel, ugyanakkor 366 esetben szabtak ki büntetést gyorshajtókra az elmúlt héten – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A 2025–2026-os tanévre járó összesen 310,2 millió lej tanszertámogatást töltöttek fel a szociális elektronikus kártyákra – tájékoztatott hétfőn az európai projektekért és beruházásokért felelős minisztérium.
Országszerte felmelegedés várható a következő napokban, a jövő hét közepétől azonban ismét lehűl az idő; csapadékra a jövő héten lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat február 2. és 15. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint 2024-ben az Európai Unió lakosságának csaknem egytizede (9,2 százalék) szembesült azzal a problémával, hogy nem tudta a komfortszintjének megfelelőre fűteni az otthonát.
Hétfőtől iható a csapvíz a Henri Coandă nemzetközi repülőtéren – tájékoztatott a Bukaresti Repülőtér-üzemeltető Vállalat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn sárga jelzésű riasztást adott ki rendkívül alacsony hőmérsékletek és fagy miatt. A figyelmeztető előrejelzés kedd reggelig érvényes az ország több mint felében.
Késsel fenyegetőzött egy fiatal vasárnap este Zilahon, csendőröknek kellett a földre teperniük és a kezeit hátrakötniük.
