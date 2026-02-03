Benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a bekapcsolt mikrofonnál kínos helyzetbe került bírónő

Az 51 éves Ionela Tudor jelenleg a bukaresti ítélőtábla közigazgatási perekkel foglalkozó osztályát vezeti, illetve az intézmény alelnöki tisztségét is betölti.

A bírónő nyugdíjazási kérelmét február 5-i ülésén tárgyalja a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói részlege.

Ionela Tudor 1998 és 2004 között ügyvédként tevékenykedett, majd a fetești-i és a sloboziai bíróságon, később a Călărași, a Ialomița megyei és a bukaresti törvényszéken dolgozott bíróként, mielőtt 2023-ban a fővárosi ítélőtáblához került – írja az Agerpres hírügynökség.

Az ő nevéhez fűződik a Nicolae Ciucă plágiumügyében hozott egyik döntés, amellyel