Bekapcsolva maradtak a mikrofonok, kínos helyzetben rögzítették a suttogást a bírók között

Nehéz így titokban tartani...
Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
A bukaresti ítélőtábla vezetőségének csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen az elnöknő, Liana Arsenie válaszolt a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra, sor került egy párbeszédre a vezetőség tagjai között, amelyet az asztalnál ülő három bíró előtt elhelyezett televíziós mikrofonok rögzítettek.
2025. december 11., 18:182025. december 11., 18:18
2025. december 11., 20:492025. december 11., 20:49
A sajtótájékoztatón a bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie, valamint a két alelnök, Ionela Tudor és Domnica Adomniței vett részt.
Egy ponton az egyik riporter Liana Arseniét egy néhány évvel ezelőtti vitatott eseményről kérdezte, amelyben Cătălin Predoiu, az akkori igazságügyi miniszter állítólag nyilvánosan bejelentette a DIICOT korábbi vezetője, Giorgiana Hossu férjének felmentését, annak ellenére, hogy az ügy még nem zárult le, és a felmentési ítéletet két hónappal később hozták meg.
Liana Arsenie tagja volt a ügyben döntő testületnek, és
Miközben az ítélőtábla elnöknője megpróbált válaszolni a kérdésre, a hang- és videófelvételek tanúsága szerint a mellette ülő alelnök, Ionela Tudor rénézett a mobiltelefonjára, és Liana Arseniéhez hajolva ezt suttogta: „Lia (Lia Savonea, a legfelsőbb bíróság elnöke – szerk. megj.) hívott, megyek, beszélek vele”, majd elhagyta helyét.
Amikor rövid idő múlva visszajött, megmutatta Arseniének mobilja képernyőjét, felolvasva az ott álló üzenetet:
„A bíróság nem érezte úgy, hogy bárki is bármit is sugallt volna neki valaha. Én nem is tudtam erről a nyilatkozatról” – mondta ekkor a riporter kérdésére válaszként Liana Arsenie.
Ionela Tudor alelnöknek az ítélőtábla elnökéhez suttogva intézett szavait az asztalon álló televíziós mikrofonok rögzítették.
Néhány pillanattal az incidenst követően Liana Arsenie megtagadta a válaszadást az újságírók további kérdéseire, és távozott a teremből.
Több százan tüntetnek szerda este a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bukaresti székhelye előtt a Recorder oknyomozó portál dokumentumfilmje nyomán.
A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie szerint a román igazságszolgáltatási rendszer médialincselés céltáblája lett, a Recorder dokumentumfilmje pedig egy szervezett destabilizáló mechanizmus részének tűnik.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
5 hozzászólás