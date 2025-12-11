Bekapcsolva maradtak a mikrofonok, kínos helyzetben rögzítették a suttogást a bírók között

A bukaresti ítélőtábla vezetőségének csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen az elnöknő, Liana Arsenie válaszolt a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra, sor került egy párbeszédre a vezetőség tagjai között, amelyet az asztalnál ülő három bíró előtt elhelyezett televíziós mikrofonok rögzítettek.

A sajtótájékoztatón a bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie, valamint a két alelnök, Ionela Tudor és Domnica Adomniței vett részt. Egy ponton az egyik riporter Liana Arseniét egy néhány évvel ezelőtti vitatott eseményről kérdezte, amelyben Cătălin Predoiu, az akkori igazságügyi miniszter állítólag nyilvánosan bejelentette a DIICOT korábbi vezetője, Giorgiana Hossu férjének felmentését, annak ellenére, hogy az ügy még nem zárult le, és a felmentési ítéletet két hónappal később hozták meg. Liana Arsenie tagja volt a ügyben döntő testületnek, és

az újságíró kérdése arra vonatkozott, hogy a politikusok befolyásolták-e a bírák ítéletét.

Miközben az ítélőtábla elnöknője megpróbált válaszolni a kérdésre, a hang- és videófelvételek tanúsága szerint a mellette ülő alelnök, Ionela Tudor rénézett a mobiltelefonjára, és Liana Arseniéhez hajolva ezt suttogta: „Lia (Lia Savonea, a legfelsőbb bíróság elnöke – szerk. megj.) hívott, megyek, beszélek vele”, majd elhagyta helyét. Hirdetés Amikor rövid idő múlva visszajött, megmutatta Arseniének mobilja képernyőjét, felolvasva az ott álló üzenetet:

Kizárt, hogy... kizárt, hogy Predoiu befolyásolta. Nem sugallta.