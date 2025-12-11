63 éves korában, 2025. december 10-én elhunyt Tövissi Zsolt műépítész, a hargitai megyeszékhely egyik meghatározó szakembere – osztotta meg a csíkdelnei Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia.

Mint írják, Tövissi Zsolt munkássága alapvetően formálta a város arculatát: nevéhez fűződik több középület tervezése és felújítása, valamint a városközpont átfogó rehabilitációja.

A hagyományokon alapuló modern építészet úttörőjeként tartották számon, aki elkötelezetten képviselte a faluképvédelem és az épített örökség megőrzésének ügyét.

Jelentős szerepe volt a főegyházmegye területén található műemléktemplomok javításában és megóvásában is. A helyi közösség külön kiemelte munkáját a Szent János templom felújításában, amelynek megvalósulásához szakmai tudása és személyes elhivatottsága egyaránt hozzájárult.

Temetése december 13-án, szombaton 14 órától lesz a csíkpálfalvi Szent Pál templomban. Lelkéért 2025. december 12-én, pénteken 17 órától imádkoznak ugyanott.