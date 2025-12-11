Megoldás vagy melléfogás a közös kutyamenhelyek terve?

A törvénytervezet lehetővé tenné, hogy több önkormányzat osztozzon a menhely működtetésével járó terheken

A kis önkormányzatoknak kedvezne az a törvénytervezet, amely lehetővé tenné, hogy több település közösen hozzon létre és működtessen kutyamenhelyet. Az állatvédő közösség részéről több aggály is megfogalmazódott a javaslat kapcsán.

Farkas Orsolya 2025. december 11., 10:162025. december 11., 10:16

A jelenleg érvényben levő 2001-ből származó 155-ös sürgősségi kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatoknak kötelességük saját kutyamenhelyet létrehozni, ahol megfelelő személyzet biztosítja az ebek ellátását. A jogszabály arra is lehetőséget biztosít, hogy

olyan szolgáltatóval kössenek szerződést az önkormányzatok, amely vállalja az állatok befogását és gondozását.

Ahogy korábban az a háromszéki községek vezetőinek elmondásából is kiderült, a saját menhely kialakítása és üzemeltetése sok település számára teljesíthetetlen feladat, mivel sem elegendő pénzügyi forrással, sem szakszemélyzettel nem rendelkeznek. Érvek és ellenérvek A törvénytervezet a már említett, gazdátlan ebek kezelésére vonatkozó kormányrendelet módosítását irányozza elő. Az indoklás szerint a költségvetési helyzet és a közszférában történő létszámcsökkentések miatt

sok olyan község van, amely nem tudja ellátni

a rá háruló kötelezettségeket. A módosítás viszont lehetővé tenné, hogy az a település, amely nem rendelkezik elegendő pénzügyi vagy adminisztratív kapacitással saját menhely létrehozására és működtetésére, összefoghasson más önkormányzatokkal fejlesztési társulás (ADI) keretében, és így közösen működtethessenek menhelyet, vagy

kiszervezhessék a szolgáltatást. Az állatvédők szerint az elmúlt évtizedek gyakorlata – a kutyák befogására, menhelyeken való elhelyezésére és végül eutanáziájára építő modell – láthatóan eredménytelen. Az Facebookon olvasható hozzászólásokban rámutatnak, hogy az évek alatt sok millió euró közpénzt folyt be olyan szolgáltatók zsebébe, amelyek vállalták a gazdátlan ebek településekről való befogását és későbbi altatását. Eközben

az utcákon kóborló kutyák száma egyáltalán nem csökkent, tehát a probléma forrását nem sikerült orvosolni.

Azt is hangsúlyozzák, hogy ha a kutyákat nagyobb távolságra szállítják a településtől, ahonnan azokat befogták, megnehezítik a gazdák számára az elveszett állataik visszaszerzését, továbbá az állatok sorsának nyomon követhetősége is lecsökken. Ezenkívül a menhelyek kapacitása véges, a túlzsúfoltság pedig tömeges altatáshoz vezetne.

Sok állatvédő a javaslat visszavonását követeli Fotó: Haáz Vince

A megoldás szerintük a megelőzés lenne: ivartalanítási akciókkal, a felelőtlen állattartás visszaszorításával, az állatelhagyás súlyosabb szankcionálásával lehetne számottevő eredményt elérni a kóbor ebek számának csökkentésében. Erre viszont a törvényjavaslat nem tér ki. „Nem akarunk kutyákat lemészárolni!” Könczei Csaba, az RMDSZ háromszéki képviselője és a törvénytervezet kezdeményezője elmagyarázta a javaslat célját és főbb elemeit. „Nem akarunk kutyákat lemészárolni! Szeretnénk tisztázni a félreértéseket a törvénytervezettel kapcsolatban. Sok kistelepülésen tarthatatlan az állapot. A kóbor kutyák gyerekekre, felnőttekre és haszonállatokra támadnak.

A megoldás a menhely lenne, de ennek havi költsége megközelítőleg 100 ezer lej. Ezt egy kis falu képtelen egyedül kifizetni. A törvénytervezet lényege, hogy több településnek lehessen közös menhelye.

Így megoszlanak a költségek, és az állatok is biztonságba kerülnek. (…) A célunk a biztonságos elhelyezés, nem az elpusztítás” – mutatott rá. Hirdetés A Facebookon olvasható hozzászólásokra adott válaszaiban a képviselő azt is leszögezte: több menhelyre van szükség, ezzel együtt folytatni kell az ebek ivartalanítását is, mert ez a kettő nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. „A társadalom mentalitását nem lehet törvényekkel megváltoztatni.

Sem az állatoknak, sem az embereknek nem jó, ha gazdátlan kutyák kóborolnak az utcákon. Kell menhely, és kell ivartalanítani”

– fogalmazott. A törvénytervezet először a szenátus elé kerül, a döntő fórum a képviselőház lesz. Mennyi az annyi? A közbeszerzések elektronikus rendszerének (SEAP) adatai szerint az önkormányzatoknak évente több tízezer lejbe kerül, hogy a kóbor kutyák kezelésére vonatkozó feladatokat egy erre szakosodott szolgáltatóra bízza. A különböző szolgáltatók díjszabásai változóak, egy általunk megkérdezett háromszéki polgármester szerint

az önkormányzatoknak kutyánként 500-1000 lejes költséggel kell számolniuk

a törvényben megszabott 14 nap kötelező tartási időre számítva. Ugyanis két hét után, ha az ebet nem igényelték vissza, vagy nem fogadta örökbe senki, törvényesen elaltatható. Ha az állat több ideig marad a menhelyen, az további kiadásokkal jár.

A civilszervezetek szerint a törvény nem oldaná meg a kóbor ebek problémáját Fotó: Tuchiluș Alex