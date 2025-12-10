Kidobott egy férfi egy macskát az emeletről, rendőrök vitték megmenteni az állatot

Kidobott az emeletről egy macskát egy bukaresti férfi, súlyos sérüléseket okozva az állatnak, ezért a rendőrség előbb őrizetbe vette állatkínzás gyanújával, majd hatvannapos hatósági felügyeletet rendeltek el ellene. A rendőrség az ügy kapcsán arra kéri a polgárokat, hogy semmiképp se tolerálják az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmódot, hanem jelentsék a 112-n.

Egy macskát dobtak ki az emeletről, és a zuhanást követően az állat az úton feküdt – jelentették a fővárosban történt esetet a 112-es segélyhívón, a rendőrség pedig gyorsan ki is szállt a helyszínre, ahol egy súlyosan megsérült állatot találtak. A macskát a rendőri egység azonnal egy állatorvosi rendelőbe vitte, ahol az állatorvosok jelentése szerint

A rendőrök az állatmentést követően megkezdték a nyomozást és azonosították a macska kidobásával gyanúsított személyt, akit előbb 24 órára őrizetbe vettek, majd kedden a bíróság elrendelte ellene a hatvannapos hatósági felügyeletet állatok szándékos bántalmazásának gyanúja miatt. Az ügyben folytatják a nyomozást.

Hirdetés

Az eset kapcsán a rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az állatokkal szembeni erőszak is büntetendő, és a rendőrség határozottan fellép ilyen helyzetekben, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ha állatkínzást látnak, értesítsék a hatóságokat.