Az utcán esett össze, nem tudták megmenteni a kézdivásárhelyi férfi életét

Egy kereskedelmi bank főtéri fiókja előtt összeesett férfihoz riasztották a mentőket szerda délután Kézdivásárhelyen. Az illető a kórházban elhunyt.

Székelyhon 2025. december 10., 18:192025. december 10., 18:19 2025. december 10., 20:152025. december 10., 20:15

A kézdivásárhelyi kórház igazgatója, Canea-Kocsis András érdeklődésünkre elmondta, a 65 éves, krónikus társbetegségei folytán az intézményben már ismert személyt szerdán délben fél 2-kor szállították mentővel a sürgősségre.

A mentősök még a kórházba érkezés előtt szívleállást állapítottak meg az illetőnél és megkezdték az újraélesztést, amelyet a sürgősségen is folytattak, de a páciens életét nem tudták megmenteni”