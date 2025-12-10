Az utcán esett össze, nem tudták megmenteni a kézdivásárhelyi férfi életét

Képünk illusztráció
Egy kereskedelmi bank főtéri fiókja előtt összeesett férfihoz riasztották a mentőket szerda délután Kézdivásárhelyen. Az illető a kórházban elhunyt.
2025. december 10., 20:152025. december 10., 20:15
A kézdivásárhelyi kórház igazgatója, Canea-Kocsis András érdeklődésünkre elmondta, a 65 éves, krónikus társbetegségei folytán az intézményben már ismert személyt szerdán délben fél 2-kor szállították mentővel a sürgősségre.
– számolt be a kórházigazgató. Hozzátette: a halál pontos okát a Kovászna megyei törvényszéki orvosszakértő fogja megállapítani.
