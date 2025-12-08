Éjszakai fosztogatás a sepsiszentgyörgyi vásárban: kézművesek estek áldozatul

A vásári termékeket csak saját felelősségre lehet a sátrakban hagyni
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat/facebook
Éjszakai betolakodó dúlta fel a havi termékvásár egyik sátrát Sepsiszentgyörgyön: kézműves termékek tűntek el, más portékák pedig szétszórva hevertek a földön. A károsultak elkeseredettek, és nagyobb biztonságot kérnek a szervezőktől.
A december eleji sepsiszentgyörgyi havi termékvásár alkalmával ismét megtörtént, hogy éjszaka az egyik sátorból loptak, rongáltak, illetve a behatoló a neki nem tetsző árut szétszórta. A károsultak egyike részletesen elmesélte lapunknak a történteket.
Mint mondta, szombat éjszaka úgy távoztak a vásárból, hogy
Többféle áru maradt alatta, két udvarhelyi méztermelőé, egy keramikusé, valamint a Székelyhonnak beszámoló hölgy által kézzel festett karácsonyi gömbök, kalocsai mintás hímzett trikók és festett kövek. Ezeket azért hagyták a sátorban, mert túl nehéz lett volna este be-, reggel meg kipakolni – magyarázta lapunknak a kézműves.
Korábban neki még nem volt része semmilyen vásári incidensben, ezúttal azonban vasárnap reggel csalódottan vette tudomásul, hogy
Valószínűleg egy kisebb gyermek lehetett a tettes, aki befért a sátor oldala alatt – véli a károsult. „Másodlagos szégyent érzek azért, hogy szentgyörgyi vagyok” – jelentette ki, és bár bejelentkezett a december 13-án kezdődő kézműves vásárra is, lemondta részvételét.
A másik vásáros – akinek ugyanabban a sátorban hagyott kerámiatermékeit tették tönkre – elismerte, kockáztattak azzal, hogy nem vitték haza termékeiket, de úgy vélekedett, a szervezőknek a vásárosok szempontjait is figyelembe kellene venniük, hiszen
Erről beszélt egy mézeskalács-készítő is, akinek szintén borogattak a sátrában, bár a mézeskalácsból nem sok tűnt el, a jelekből ítélve inkább pénzt kerestek a tolvajok.
Nem mézeskalácsra fájt a foga a tolvaj(ok)nak, hanem inkább pénzre
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat/facebook
A károsultak nem jelentették a hatóságoknak az esetet (amelyhez hasonló tudtunk szerint tavaly is előfordult),
mert korábban úgy tapasztalták, kisebb értékű kárnál nem tekintik érdemesnek „megdolgozni” a tettes kézre kerítéséért. Ez – többek között – azzal is magyarázható, hogy legtöbbször a kárt már nem tudják megtéríttetni, és büntetést sem behajtani az elkövetőtől.
A havi vásárok szervezője az önkormányzat alárendeltségében működő Urban Locato. Igazgatója, Szabó Mária Magdolna elmondta, a polgármesteri hivatallal kötött társulási szerződés szerint ők csak az asztalt és helyet adják bérbe az árusoknak, aki tudják, hogy csak saját felelősségre hagyhatják az árut a sátorban, mert nincs éjszakai őrzés, de ez a központi terménypiacon, alkalmi vásárokban is így van.
– mondta erre egy másik megkérdezett vásározó.
Méhészek is károsultak a lopás következtében
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat/facebook
Tekintettel arra, hogy hamarosan kezdődik az általában igen nagyszámú kézműves és termelő részvételével zajló karácsonyi vásár, amelynek szervezője a Kónya Ádám Művelődési Ház, megkérdeztük az illetékeseket, tettek-e óvintézkedéseket a hasonló esetek elkerülése végett. Sztakics Éva alpolgármester, illetve Damian Diana, a művelődési ház igazgatónője arról biztosított, hogy
így remélhetően nem kerül sor lopásra, a havi vásárokat illetően pedig annyit tehetnek, hogy sűrűbb járőrözésre biztatják a helyi rendőrséget, bár annak korlátozott létszáma határt szab a lehetőségeknek.
