Szabadnapot kaphatnak a szülők tanévnyitókor

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus hétfői ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint a tanév első napja hivatalos szabadnap a szülők számára.

Székelyhon 2025. december 08., 20:322025. december 08., 20:32

A jogszabályjavaslatról december 3-ig kellett volna szavaznia a felsőháznak. Mivel a határidő lejárt, a tervezet elfogadottnak minősül. A Claudiu-Daniel Catană szociáldemokrata párti szenátor által kezdeményezett tervezet szerint

az óvodások, valamint az elemisták és az V–VIII. osztályos tanulók szülei szabadnapra jogosultak a tanévnyitó napján.