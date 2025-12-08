Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül

Az évek alatt számos problémával szembesültek a gyergyóiak a Gyilkos-tónál, most sem látszik a helyzet javulása. Archív
Fotó: Pinti Attila
Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.
Ahogy év végén szokásos, Gyergyószentmiklóson is átnézték a költségvetést: megnézték, mi maradt a kasszában, és elvégezték az átcsoportosításokat, amelyeknek köszönhetően korábbi számlákat tudnak kifizetni és fedezik a működési költségeket.
Az átütemezett hitelre 380 ezer lejt irányoztak elő, amiből a december végi és január eleji részleteket is ki tudják fizetni. 120 ezer lejt biztosítanak a városi kórház számára egy pályázat önrészéhez.
A testület hétfőn elfogadta a Virág negyed déli részének korszerűsítési munkálataihoz kapcsolódó gazdasági és műszaki dokumentációt. Pénteken érkezett a hír, hogy a benyújtott projektet elfogadták, így következhet a szerződéskötés, és európai uniós forrásból megvalósulhat a fejlesztés.
A beruházás teljes értéke 28 millió lej,
amelyhez 460 ezer lejes önrészt kell hozzátennie a városnak.
Ehhez társul még 3,7 millió lejnyi olyan költség, amelyet az Európai Unió nem finanszíroz – ebből újulnak meg a negyed belső útjai.
A Monturist Kft. december 12-én tart közgyűlést, amelynek legfontosabb napirendi pontja a törzstőke módosítása. Amennyiben a javaslatot elfogadják,
A dokumentumokban egy új résztulajdonos is megjelenik: a cég jelenlegi adminisztrátora, Török Csaba, a cég jogásza és egy harmadik személy a Gyilkostóért Egyesületen keresztül négyszázalékos részesedést szereztek.
A gyergyószentmiklósi önkormányzat nem hajlandó elfogadni a körvonalazódó változást.
A testület az ülésen Keresztes Zsombort, Portik Zalánt és Bajkó Lászlót bízta meg az elutasító szavazat elküldésével. Ugyanakkor elhangzott:
Nagy Zoltán polgármester elmondta: a törzstőke-módosítási javaslat azért születhetett meg, mert 16 ezer négyzetméterrel csökkent annak az önkormányzati tulajdonú gyilkostói területnek a nagysága, amelyet Gyergyószentmiklós a cég alapításakor bevitt a törzstőkébe. Ezek olyan területek voltak, amelyeket a földtörvény alapján időközben vissza kellett szolgáltatni a visszaigénylőknek. A döntés még 2008-ban történt, amelyet Csergő Tibor polgármester szentesített.
A polgármester arról is tájékoztatta a testületet, hogy a nyár folyamán egy szakértő elvégezte a cég vagyonának felértékelését. Ez kimondta: a törzstőkében maradt területek – vagyis a város tulajdona – értéke jóval nagyobb, mint amit a Monturist közgyűlés javaslata figyelembe vesz. Vagyis
A polgármester hozzátette, folyamatban vannak a tárgyalások Budapest V. kerületének illetékeseivel arról, ami Gyergyószentmiklós célja: a Monturist Kft. megszüntetéséről.
– hangzott el. Továbbra is kérik a jelenlegi ügyvezető, Török Csaba megbízatásának visszavonását, akit több ízben büntettek meg jogszabálysértő tevékenységek miatt.
Rendkívüli ülést tartott Gyergyószentmiklós képviselő-testülete kedden. Az egyik legfontosabb napirendi pont a Monturist cég közgyűlésének összehívása volt, azzal a céllal, hogy visszavonják az ügyvezető megbízatását, és új cégvezetőt nevezzenek ki.
Ahogy az elmúlt négy évben rendszeresen, a Monturist ismét úgy hívta meg Gyergyószentmiklós önkormányzatát a közgyűlésére, hogy a város már érdemben ne is vehessen részt. A képviselő-testület csütörtöki ülésén e körül forgott a beszélgetés.
Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.
December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.
Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.
Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.
Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.
Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.
Nem szabad csak gazdasági jelentőséget látni a vallási turizmusban. Sőt, az Isten tiszteletét nem írhatja felül a templom: akkor is a csend és az imádság helye marad, ha nyitott bármilyen látogatónak – emelte ki Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson.
A Szent Miklós Napok keretében nyílik meg a Mikulás Falu a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán. Az esemény 3 napon át várja a családokat programokkal, de a helyszín utána is látogatható lesz, egészen december 21-ig.
Utak, tájak címmel nyílik meg december 5-én 17 órakor Funkenhauzer Zsófia képzőművész kiállítása a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában.
Megérkezett Gyergyószentmiklósra az első két, 79 férőhelyes elektromos autóbusz, amelyek a város és környékbeli községek közszállítását fogják szolgálni. A járművek díszítéséhez több száz gyermektől várnak rajzokat.
