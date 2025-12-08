Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül

Az évek alatt számos problémával szembesültek a gyergyóiak a Gyilkos-tónál, most sem látszik a helyzet javulása. Archív

Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.

Gergely Imre 2025. december 08., 20:222025. december 08., 20:22

Ahogy év végén szokásos, Gyergyószentmiklóson is átnézték a költségvetést: megnézték, mi maradt a kasszában, és elvégezték az átcsoportosításokat, amelyeknek köszönhetően korábbi számlákat tudnak kifizetni és fedezik a működési költségeket. Az átütemezett hitelre 380 ezer lejt irányoztak elő, amiből a december végi és január eleji részleteket is ki tudják fizetni. 120 ezer lejt biztosítanak a városi kórház számára egy pályázat önrészéhez. Hirdetés A testület hétfőn elfogadta a Virág negyed déli részének korszerűsítési munkálataihoz kapcsolódó gazdasági és műszaki dokumentációt. Pénteken érkezett a hír, hogy a benyújtott projektet elfogadták, így következhet a szerződéskötés, és európai uniós forrásból megvalósulhat a fejlesztés. A beruházás teljes értéke 28 millió lej,

amelyhez 460 ezer lejes önrészt kell hozzátennie a városnak.

Ehhez társul még 3,7 millió lejnyi olyan költség, amelyet az Európai Unió nem finanszíroz – ebből újulnak meg a negyed belső útjai. Tizenöt százalékos tulajdonos marad Gyergyószentmiklós a Monturistban? A Monturist Kft. december 12-én tart közgyűlést, amelynek legfontosabb napirendi pontja a törzstőke módosítása. Amennyiben a javaslatot elfogadják,

Gyergyószentmiklós részesedése mindössze 15 százalékra csökkenne, Budapest V. kerülete pedig 80 százalékos tulajdonrésszel rendelkezne.

A dokumentumokban egy új résztulajdonos is megjelenik: a cég jelenlegi adminisztrátora, Török Csaba, a cég jogásza és egy harmadik személy a Gyilkostóért Egyesületen keresztül négyszázalékos részesedést szereztek. A gyergyószentmiklósi önkormányzat nem hajlandó elfogadni a körvonalazódó változást. A testület az ülésen Keresztes Zsombort, Portik Zalánt és Bajkó Lászlót bízta meg az elutasító szavazat elküldésével. Ugyanakkor elhangzott:

a gyergyószentmiklósi szavazat önmagában kevés a Budapest V. kerületének kedvező döntés megváltoztatásához.

Nagy Zoltán polgármester elmondta: a törzstőke-módosítási javaslat azért születhetett meg, mert 16 ezer négyzetméterrel csökkent annak az önkormányzati tulajdonú gyilkostói területnek a nagysága, amelyet Gyergyószentmiklós a cég alapításakor bevitt a törzstőkébe. Ezek olyan területek voltak, amelyeket a földtörvény alapján időközben vissza kellett szolgáltatni a visszaigénylőknek. A döntés még 2008-ban történt, amelyet Csergő Tibor polgármester szentesített. Gyergyói álláspont: másként kell számolni a részesedéseket A polgármester arról is tájékoztatta a testületet, hogy a nyár folyamán egy szakértő elvégezte a cég vagyonának felértékelését. Ez kimondta: a törzstőkében maradt területek – vagyis a város tulajdona – értéke jóval nagyobb, mint amit a Monturist közgyűlés javaslata figyelembe vesz. Vagyis

a jelenlegi részesedések aránytalanok, ezeket újra kell számolni.

A polgármester hozzátette, folyamatban vannak a tárgyalások Budapest V. kerületének illetékeseivel arról, ami Gyergyószentmiklós célja: a Monturist Kft. megszüntetéséről.

A cég egyik félnek sem hoz jövedelmet, csak a vezetőségnek és körének kedvez