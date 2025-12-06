Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók

Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.

A riasztást követően a maroshévízi tűzoltók siettek a helyszínre, ahol megállapították: az állat egy vállalat használaton kívüli medencéjébe zuhant, ahonnan nem tudott kimászni. A tűzoltók kötél és létra segítségével ereszkedtek le hozzá.

A kutyát, noha ijedt volt és meglehetősen agresszív, épségben kimenekítették és átadták a galócási önkéntes tűzoltók vezetőjének, hogy azonosítsa a gazdáját – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.