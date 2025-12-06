Rovatok
Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába

Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.

Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.

Gergely Imre

2025. december 06., 15:45

Hirdetés

A búcsús szentmise szónoka Kovács Gergely, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye érseke volt. Prédikációja elején felvetette: „Szegény Szent Miklós püspök, vajon ismerünk téged? Tudjuk, ki is vagy valójában? Vagy igazi arcvonásaiból nem sok látszik már ki a Télapó, Mikulás maskarája alól?

Idézet
Félő, hogy a templomba járó hívek is csak annyit tudnak Szent Miklósról, hogy püspök volt, de életéből csak legendákat ismernek.”

Hozzátette: ezzel a gondolattal érkezett Gyergyószentmiklósra, de a városban megtapasztalta, hogy a helyiek büszkék védőszentjükre, többet tudnak annál, minthogy püspök volt, és sokan sajnálják, hogy infulája (püspöksüveg – szerk. megj.) helyére manapság bojtos sapka került.

A szentbeszédben arra buzdította a híveket, hogy vállalják a feladatot, amelyre Isten hívja őket, ahogyan Szent Miklós püspök is tette. Ő is megrettent, amikor a kis-ázsiai Myra püspökévé választották.

Ugyanazt érezte, amit ma is sokan: önmagunktól nem állunk készen arra, amit Isten kér tőlünk.

Azt érezzük, hogy a feladat túl nagy, vagy a könnyebb és kényelmesebb utat választjuk. „Nincs olyan, hogy valaki alkalmatlan, ha az Isten küldi!” – emelte ki a búcsú szónoka.

Arra biztatta a híveket, hogy merjék vállalni a feladatot, ahogy Szent Miklós is vállalta: felismerte, hogy ha ő nem lép, más sem lép helyette.

Idézet
Legyünk olyanok, mint Szent Miklós püspök: alázatosan, következetesen cselekvők; vállaljuk a feladatot, és bízzuk az Úrra, milyen gyümölcsöt akar fakasztani imáinkból és cselekedeteinkből”

– hangzott el.

A búcsús szentmisén a püspököt ábrázoló új szoborban helyezték el Szent Miklós püspök ereklyéjét.

Ez elsődleges ereklye, vagyis maga a püspök földi maradványaiból származó csontdarab.

„Nagy kitüntetés ez egy városnak, templomnak, egyházközségnek” – fogalmazott Kovács Gergely.

Az új szobor – amely a főoltáron látható műalkotás másolata – a marosszentannai Demeter József műhelyében készült. A Szent Miklós-ereklyét Márton Arnold, a kecskeméti Szent Miklós-templom igazgatója adományozta szülővárosának. A szobor a süvegében elhelyezett ereklyével először vett részt a búcsús körmenetben is.

A körmenet után felszólalt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ciprian Vasile Olinici, Románia vallásügyi államtitkára is.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Hirdetés
