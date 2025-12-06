Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába

Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.
A búcsús szentmise szónoka Kovács Gergely, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye érseke volt. Prédikációja elején felvetette: „Szegény Szent Miklós püspök, vajon ismerünk téged? Tudjuk, ki is vagy valójában? Vagy igazi arcvonásaiból nem sok látszik már ki a Télapó, Mikulás maskarája alól?
Hozzátette: ezzel a gondolattal érkezett Gyergyószentmiklósra, de a városban megtapasztalta, hogy a helyiek büszkék védőszentjükre, többet tudnak annál, minthogy püspök volt, és sokan sajnálják, hogy infulája (püspöksüveg – szerk. megj.) helyére manapság bojtos sapka került.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
A szentbeszédben arra buzdította a híveket, hogy vállalják a feladatot, amelyre Isten hívja őket, ahogyan Szent Miklós püspök is tette. Ő is megrettent, amikor a kis-ázsiai Myra püspökévé választották.
Azt érezzük, hogy a feladat túl nagy, vagy a könnyebb és kényelmesebb utat választjuk. „Nincs olyan, hogy valaki alkalmatlan, ha az Isten küldi!” – emelte ki a búcsú szónoka.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Arra biztatta a híveket, hogy merjék vállalni a feladatot, ahogy Szent Miklós is vállalta: felismerte, hogy ha ő nem lép, más sem lép helyette.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
A búcsús szentmisén a püspököt ábrázoló új szoborban helyezték el Szent Miklós püspök ereklyéjét.
„Nagy kitüntetés ez egy városnak, templomnak, egyházközségnek” – fogalmazott Kovács Gergely.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Az új szobor – amely a főoltáron látható műalkotás másolata – a marosszentannai Demeter József műhelyében készült. A Szent Miklós-ereklyét Márton Arnold, a kecskeméti Szent Miklós-templom igazgatója adományozta szülővárosának. A szobor a süvegében elhelyezett ereklyével először vett részt a búcsús körmenetben is.
A körmenet után felszólalt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ciprian Vasile Olinici, Románia vallásügyi államtitkára is.
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
Fotó: Nagy Zoltán Facebook-oldala
