Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.

Már csütörtökön elindult a Szent Miklós napok programja Gyergyószentmiklóson, aznap két könyvvel is gazdagodott a város: Kissné Porik Irén néprajzkutató Veress az ég alja, szél lesz című legújabb könyve időjósló mondókákat foglal kötetbe; néhai Gál Éva Emese születésének 70. évfordulójára pedig a Városi Könyvtár adott ki egy gyűjteménykötetet.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

A pénteki kulturális események közül kiemelkedett a Fogarasy Mihály püspök életét, tevékenységét bemutató kiállítás a Tarisznyás Márton Múzeumban, és

estére már a főtér is megtelt élettel, gyerekzsivajjal, hiszen oda várták a Mikulást,

aki nem is hagyta csalódni a kicsiket, egy emeleti ablakban jelent meg, és mivel nem illett volna üres zsákkal érkeznie, a gyergyószentmiklósiaknak látványos lézershow-ot hozott.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Innen pedig a Mikulásfaluba ment át, magával hívva sok gyereket is. Az ünnepi hétvége minden napján szeretettel várta és fogadta a kicsiket, és az első alkalommal megtartott programsor az őket elkísérő szülőknek is különleges élményt nyújtott.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Szombaton először „tekintette meg” a városközpontot Szent Miklós új szobra a búcsús szentmise utáni körmeneten. korábban írtuk Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét. Ugyanezen a napon közel ötven sátor alatt szorgoskodtak a csapatok, hogy a lehető legjobb ételeket készítsék, és elismerést érdemeljenek ki a Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon.

A fődíjat, vagyis a Vándorkupát idén is a Pusztavámi Vidám Fiúk vitték el.

Sorozatos remeklésük eredménye, hogy a zsinórban háromszor megvédett trófea immár végérvényesen az övék marad. {12} De hogy ne csak őket említsük, íme a győztesek minden kategóriában: húsos ételek kategória: GasztroHíd – Vadkanok, Pusztavámi Vidám Fiúk. Pusztavám;

káposztás ételek kategória: Fő az egészség, Gyergyószentmiklós;

leves kategória: Cserkészliliom Egyesület, Gyergyóújfalu;

süteménymustra: Gasztroteam, Somorja;

forraltbor: Preferato, Gyergyószentmiklós. A Fehér asztal szakmai díjat a Koltóról érkezett Partiumi falugazdász hálózat csapata érdemelte ki.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Esténként éjszakákba nyúló bulikban kapcsolódhattak ki a gyergyószentmiklósiak. Idén is magas színvonalú volt a Tónidob Perkúció Est, és a közönség megismerhetett néhány dalt a Made In Gyergyó II. válogatás lemezről is, amely 15 zeneszámot tartalmaz gyergyói előadók, együttesek alkotásaiból. Szerepelnek rajta olyan ismert zenekarok, mint a Bagossy Brothers Company vagy a 4S Street, de olyanok is, akik csak helyi szinten számítanak népszerűnek, vagy fiatalként most készülnek meghódítani a színpadokat.

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala