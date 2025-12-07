Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Már csütörtökön elindult a Szent Miklós napok programja Gyergyószentmiklóson, aznap két könyvvel is gazdagodott a város: Kissné Porik Irén néprajzkutató Veress az ég alja, szél lesz című legújabb könyve időjósló mondókákat foglal kötetbe; néhai Gál Éva Emese születésének 70. évfordulójára pedig a Városi Könyvtár adott ki egy gyűjteménykötetet.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
A pénteki kulturális események közül kiemelkedett a Fogarasy Mihály püspök életét, tevékenységét bemutató kiállítás a Tarisznyás Márton Múzeumban, és
aki nem is hagyta csalódni a kicsiket, egy emeleti ablakban jelent meg, és mivel nem illett volna üres zsákkal érkeznie, a gyergyószentmiklósiaknak látványos lézershow-ot hozott.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Innen pedig a Mikulásfaluba ment át, magával hívva sok gyereket is. Az ünnepi hétvége minden napján szeretettel várta és fogadta a kicsiket, és az első alkalommal megtartott programsor az őket elkísérő szülőknek is különleges élményt nyújtott.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Szombaton először „tekintette meg” a városközpontot Szent Miklós új szobra a búcsús szentmise utáni körmeneten.
Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.
Ugyanezen a napon közel ötven sátor alatt szorgoskodtak a csapatok, hogy a lehető legjobb ételeket készítsék, és elismerést érdemeljenek ki a Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon.
Sorozatos remeklésük eredménye, hogy a zsinórban háromszor megvédett trófea immár végérvényesen az övék marad.
{12}
De hogy ne csak őket említsük, íme a győztesek minden kategóriában:
húsos ételek kategória: GasztroHíd – Vadkanok, Pusztavámi Vidám Fiúk. Pusztavám;
káposztás ételek kategória: Fő az egészség, Gyergyószentmiklós;
leves kategória: Cserkészliliom Egyesület, Gyergyóújfalu;
süteménymustra: Gasztroteam, Somorja;
forraltbor: Preferato, Gyergyószentmiklós.
A Fehér asztal szakmai díjat a Koltóról érkezett Partiumi falugazdász hálózat csapata érdemelte ki.
Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala
Esténként éjszakákba nyúló bulikban kapcsolódhattak ki a gyergyószentmiklósiak. Idén is magas színvonalú volt a Tónidob Perkúció Est, és a közönség megismerhetett néhány dalt a Made In Gyergyó II. válogatás lemezről is, amely 15 zeneszámot tartalmaz gyergyói előadók, együttesek alkotásaiból. Szerepelnek rajta olyan ismert zenekarok, mint a Bagossy Brothers Company vagy a 4S Street, de olyanok is, akik csak helyi szinten számítanak népszerűnek, vagy fiatalként most készülnek meghódítani a színpadokat.
