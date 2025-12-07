Hetven utast szállító autóbusz balesetezett Sinaián

A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közleménye szerint az autóbuszon 71 személy tartózkodott, a személygépkocsinak pedig négy utasa volt. Öten pánikrohamot szenvedtek. „Nincsenek különösebb problémák” – írja az ISU közleménye nyomán az Agerpres.

A baleset az 1-es jelzésű országúton (DN 1), a Bukarest irányú sávon történt, a forgalmat a helyszínelés idejére korlátozzák.

Utóbb a Prahova megyei rendőrség közölte, hogy