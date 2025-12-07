Hetven utast szállító autóbusz balesetezett Sinaián

Fotó: Prahova megyei tűzoltóság
Személygépkocsival ütközött egy autóbusz vasárnap Sinaián. Két utas enyhe sérüléseket szenvedett.
A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közleménye szerint az autóbuszon 71 személy tartózkodott, a személygépkocsinak pedig négy utasa volt. Öten pánikrohamot szenvedtek. „Nincsenek különösebb problémák” – írja az ISU közleménye nyomán az Agerpres.
A baleset az 1-es jelzésű országúton (DN 1), a Bukarest irányú sávon történt, a forgalmat a helyszínelés idejére korlátozzák.
Utóbb a Prahova megyei rendőrség közölte, hogy
A balesetező autóbusz utasai egy másik autóbusszal folytatták az útjukat.
Az Agepres információi szerint a buszon 69 olaszországi turista utazott, közülük egy személyt, egy 38 éves nőt szállítottak enyhe sérülésekkel kórházba. A baleset másik sérültje egy 22 éves román nő, a turisták idegenvezetője volt, akit szintén kórházban ápolnak.
A Prahova megyei rendőrség utóbb közölte, hogy a balesetet a személygépkocsi vezetője, egy 39 éves nő okozta. Egyik sofőr sem volt alkohol befolyása alatt.
