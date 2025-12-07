Exit poll: nemzeti liberális főpolgármestere lehet Bukarestnek

Fotó: Facebook/Ciprian Ciucu
A CURS-Avangarde exit poll felmérése szerint a PNL jelöltje, Ciprian Ciucu nyerte a bukaresti időközi főpolgármester-választást a szavazatok 32,7 százalékával.
A további sorrend: Daniel Băluță (PSD) – 26,3 százalék, Alexandrescu (Igazságot Bukarestnek Választási Szövetség) – 20,2 százalék, Cătălin Drulă (USR) – 12,8 százalék.
Az adatok a 19.30-as helyzetet tükrözik – tájékoztat az Agerpres.
„A választók bizalma kötelez” – jelentette ki Ciprian Ciucu az első exit poll felmérés közzététele után.
A PNL székházánál nyilatkozó politikus összefogásra szólította fel a kormánykoalíció pártjait, különösen a jobboldaliakat. „Sok feladatunk lesz együtt a bukaresti főpolgármesteri hivatalban, sok beruházást kell megvalósítanunk. És ahogy a kampány során is elmondtam, Bukarestet életem munkájává akarom tenni, nem rövid, hanem hosszú távon” – jelentette ki.
