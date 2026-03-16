Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

Hajnal Csilla

2026. március 16., 15:112026. március 16., 15:11

Koreck Mária, a szociális vállalkozás menedzsere nyitotta meg a boltot hétfőn • Fotó: Haáz Vince

Koreck Mária, a szociális vállalkozás menedzsere nyitotta meg a boltot hétfőn

Fotó: Haáz Vince

A város peremén élő szegény sorsú gyerekek életminőségének javításán dolgozó Divers Egyesület már 2024 nyarán megnyitotta a város első adományboltját, ahová

használt ruhákat lehet bevinni, és onnan elvinni is, adomány fejében.
Ugyanezt a boltot tavaly nyáron egy baráti társaság önkéntes alapon felújította, közben pedig a Divers Egyesületet vezető Koreck Máriának sikerült megalapítania az Ecotex Egyesületet is, amely szociális vállalkozásként létrehozta az Ecostil.ro webshopot, amelynek stílusos bemutatóüzlete nyílt meg hétfőn.

Sőt a tervek közt szerepel egy Repair Café szervezése is, ami azt jelenti, hogy

bárki beviheti a javításra szoruló ruháját, és műhelymunka keretében megmutatják, hogyan kell megvarrni azt.

De értéknövelő felújításon átesett ruhadarabokból összeállított divatbemutatót is terveznek a közeljövőben – tudtuk meg Koreck Máriától, a szociális vállalkozás menedzserétől.

Felújított, átalakított ruhák is várják az érdeklődőket

Felújított, átalakított ruhák is várják az érdeklődőket

Marosvásárhelyen a Forradalom utca 2. szám alatti üzlet hétköznap 10 és 18 óra között tart nyitva, és elsősorban azokat a tudatos vásárlókat várja, akik már értik, hogy

miért érdemes az újrahasznosított vagy természetes anyagokból készült termékeket előnyben részesíteni a fast fashion termékekkel szemben,

de az elsődleges céljuk az, hogy minél több embert meggyőzzenek ennek fontosságáról.

Amikor az adományok mennyisége kihívássá válik

A másodlagos cél talán kevésbé látványos, de legalább annyira fontos. Az adományba érkező ruhadarabok mennyisége mára meghaladja a tárolási kapacitást, ezért

az üzlet leadási pontként is működik mindazok számára, akik civilizált módon szeretnének megszabadulni már nem viselt ruháiktól.

A növekvő forgalom azonban logisztikát és teret igényel. A webshoptól azt remélik, hogy elegendő bevételt hoz majd ahhoz, hogy több alkalmazottat tudjanak foglalkoztatni, és a ruhák valóban eljussanak azokhoz, akiknek szükségük van rájuk. A múlt héten például 520 kilogramm ruhát juttattak el Désfalva környékére, partnerszervezetek bevonásával – avatott be a részletekbe Koreck Mária.

Miért fontos, hogy civil szervezet álljon a háttérben?

A nonprofit forma nem csupán formalitás – az alapítók szerint alapvető feltétele annak, hogy a közösséggel valódi, közvetlen kapcsolatot tarthassanak fenn.

Egy vállalkozás keretein belül önkéntes munka nem végezhető, adomány nem fogadható el – ezek pedig olyan eszközök, amelyek nélkül a szervezet jelenlegi formájában nem tudna működni.

Az egyesületi formának köszönhetően minden bevétel és profit teljes egészében visszafordul a szervezet célkitűzéseire.

A mostani terjeszkedést a Civitas Alapítvány tette lehetővé, amely kiállt amellett, hogy civil szervezetek is részt vehessenek a projektben – holott erre nem mindig van lehetőség. Az önrész előteremtésében szintén partnerszervezetek nyújtottak segítséget.

Hajnal Zsuzsa, marosvásárhelyi stílustanácsadó tervezte és valósította meg a bolt kirakatát önkéntes alapon.

Vallja, szükség van az olyan projektekre, amelyek felnyitják a közösség szemét, és meglátják a a divatipar túltermelésének és a túlfogyasztásnak az árát: silány minőség nagy mennyiségben, pedig választhatunk jó minőségű, esetleg átalakított ruhadarabokat is a már piacon lévők közül is.

A bolt kirakatát Hajnal Zsuzsa tervezte és valosította meg

A bolt kirakatát Hajnal Zsuzsa tervezte és valosította meg

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
