Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Koreck Mária, a szociális vállalkozás menedzsere nyitotta meg a boltot hétfőn
Fotó: Haáz Vince
Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.
A város peremén élő szegény sorsú gyerekek életminőségének javításán dolgozó Divers Egyesület már 2024 nyarán megnyitotta a város első adományboltját, ahová
Ugyanezt a boltot tavaly nyáron egy baráti társaság önkéntes alapon felújította, közben pedig a Divers Egyesületet vezető Koreck Máriának sikerült megalapítania az Ecotex Egyesületet is, amely szociális vállalkozásként létrehozta az Ecostil.ro webshopot, amelynek stílusos bemutatóüzlete nyílt meg hétfőn.
Sőt a tervek közt szerepel egy Repair Café szervezése is, ami azt jelenti, hogy
De értéknövelő felújításon átesett ruhadarabokból összeállított divatbemutatót is terveznek a közeljövőben – tudtuk meg Koreck Máriától, a szociális vállalkozás menedzserétől.
Felújított, átalakított ruhák is várják az érdeklődőket
Marosvásárhelyen a Forradalom utca 2. szám alatti üzlet hétköznap 10 és 18 óra között tart nyitva, és elsősorban azokat a tudatos vásárlókat várja, akik már értik, hogy
de az elsődleges céljuk az, hogy minél több embert meggyőzzenek ennek fontosságáról.
A másodlagos cél talán kevésbé látványos, de legalább annyira fontos. Az adományba érkező ruhadarabok mennyisége mára meghaladja a tárolási kapacitást, ezért
A növekvő forgalom azonban logisztikát és teret igényel. A webshoptól azt remélik, hogy elegendő bevételt hoz majd ahhoz, hogy több alkalmazottat tudjanak foglalkoztatni, és a ruhák valóban eljussanak azokhoz, akiknek szükségük van rájuk. A múlt héten például 520 kilogramm ruhát juttattak el Désfalva környékére, partnerszervezetek bevonásával – avatott be a részletekbe Koreck Mária.
A nonprofit forma nem csupán formalitás – az alapítók szerint alapvető feltétele annak, hogy a közösséggel valódi, közvetlen kapcsolatot tarthassanak fenn.
Az egyesületi formának köszönhetően minden bevétel és profit teljes egészében visszafordul a szervezet célkitűzéseire.
A mostani terjeszkedést a Civitas Alapítvány tette lehetővé, amely kiállt amellett, hogy civil szervezetek is részt vehessenek a projektben – holott erre nem mindig van lehetőség. Az önrész előteremtésében szintén partnerszervezetek nyújtottak segítséget.
Vallja, szükség van az olyan projektekre, amelyek felnyitják a közösség szemét, és meglátják a a divatipar túltermelésének és a túlfogyasztásnak az árát: silány minőség nagy mennyiségben, pedig választhatunk jó minőségű, esetleg átalakított ruhadarabokat is a már piacon lévők közül is.
A bolt kirakatát Hajnal Zsuzsa tervezte és valosította meg
