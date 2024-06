A bolt, ami a bizalmon alapszik

Bizonyára sokan vannak közülünk, akiknek feleslegessé vált a jó állapotban levő ruhája, cipője, táskája, de akár más használati tárgya is. Szerencsésebb esetben el tudjuk juttatni nehéz sorban élőkhöz vagy alapítványokhoz, esetleg betesszük a kihelyezett konténerekbe. De legtöbbször egy ideig rakosgatjuk a megunt cuccokat, lehet, hogy megpróbáljuk eladni, és előbb vagy utóbb bezsákoljuk, bedobozoljuk és vagy a padlásra kerülnek, vagy a kukába.

Az nehéz sorban lévő, többnyire roma gyerekeket és családokat segítő egyesület elnöke arról beszélt, hogy nagyon sok ruha és cipőadomány érkezik a szervezethez – az évek során egyre jobb minőségű és állapotú dolgokat kaptak. Ezek egy részét eljuttatták a támogatott családoknak, de annál jóval több volt. Ezért arra gondoltak, hogy többek között egy, a magyar fővárosban is működő adományozóbolthoz hasonlót hoznak létre Marosvásárhelyen is.

Ehhez először pénzalapot gyűjtöttek, hogy tudjanak bérelni egy megfelelő helyiséget, és azt pár hónapig nyitva is tudják tartani. Majd kerestek egy céget, amely segített kifesteni a helyiséget, és mindenkinek szóltak, hogy polcokra, vállfákra van szükségük.

Ha valaki nem tud pénzt adni, azt is elfogadják, az egyetlen szabály, hogy egy nap három darabot lehet elvinni mindenből.

Koreck Mária elmondta, hogy bizalmi alapon működik majd a bolt, ők mindenképp bíznak abban, hogy a betérőktől kapott adományokból sikerül fenntartani a helyet és támogatni azokat a családokat, amelyekre eddig is odafigyeltek. Többek között a Maros-parton, tákolt otthonokban, valamint az Raktár utcában, az út menti viskókban élőket segítik, a gyermekeket oktatják, és a nagyobbakat próbálják meggyőzni, támogatni, hogy legalább az 1–4. osztályt végezzék el és tanuljanak meg írni, olvasni.

Az adományozó-központból nemcsak elvinni, hanem beadni is lehet jó állapotban levő ruhákat, cipőket, kisebb használati tárgyakat. A bolt egyelőre 10–14 óra között működik, de ha lesznek önkéntesek, akkor a délutáni órákban is nyitva lesz és fogadja az adományokat, illetve azokat is, akik jó minőségű, de használt dolgokat keresnek.