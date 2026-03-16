Hargita megyében hat iskola bojkottálja a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját

Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.

Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő az Agerpresnek hétfőn elmondta, hogy ezekben az iskolákban rendes tanítás folyik a próbavizsgák napján.

Demeter Levente beszámolt arról is, hogy az oktatási minisztérium a megyei tanfelügyelőségeken keresztül elküldi a vizsgatételeket azoknak az iskoláknak is, ahol elmaradt az országos felmérés, hogy egy későbbi időpontban megtarthassák a próbavizsgákat, de ezek időpontja és részletei még nem ismertek.