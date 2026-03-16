Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája

Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.
Az oktatási minisztérium adatai szerint az idei próba-képességvizsgákat az iskolák mintegy 97 százalékában, több mint 4500 tanintézetben szervezik meg;
miután a kormány megszorító intézkedéseivel elégedetlen tanügyi szakszervezetek arra kérték a pedagógusokat, hogy ne vegyenek részt a felmérés lebonyolításában – írja az Agerpres.
Sorin Ion oktatási államtitkár pénteken közölte, hogy később pótolhatják a próbavizsgát azok a nyolcadikosok, akiknek az iskolájában nem szervezik meg a felmérést.
Az oktatási minisztérium által jóváhagyott vizsganaptár szerint
március 16-án román nyelv és irodalomból,
március 17-én matematikából,
március 18-án pedig a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvéből tartják meg a próba-képességvizsgát.
