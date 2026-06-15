Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Községi napközik: nemcsak elindítani, fenntartani is kihívás

A községi napközik létrehozása hosszú távú tervezést igényel • Fotó: Tuchiluș Alex

A községi napközik létrehozása hosszú távú tervezést igényel

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A remények szerint ősztől két új település kerül fel a hosszabbított programú óvodai csoportokkal rendelkező háromszéki községek listájára. Noha a jelek szerint a vidéki napközikre nő az igény, a csoportok elindítása most különösen nagy kihívás.

Farkas Orsolya

2026. június 15., 12:302026. június 15., 12:30

Kovászna megyében jelenleg csak kevés községben működik hosszabbított programú óvodai csoport: Árkoson, Bereckben, Gelencén, Ozsdolán és Uzonban.

Hirdetés

Jó hír, hogy ősztől valószínűleg Mikóújfalu és Gidófalva is felkerül a listára, hiszen

nemrég mindkét település megkapta a minőségbiztosítási hivatal jóváhagyását a normál programú csoportjaik napközivé alakításához.

Kiss Imre főtanfelügyelő: minden normál csoport átalakítása napközis csoporttá plusz személyzetet jelent • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kiss Imre főtanfelügyelő: minden normál csoport átalakítása napközis csoporttá plusz személyzetet jelent

Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megye főtanfelügyelője szerint nem egyszerű most, a kormánymegszorítások árnyékában napközit indítani, éppen ezért fontos, hogy a kezdeményezőkészség mellé társuljon hosszú távú gondolkodás, elszántság az önkormányzatok, tanintézmények és a szülői közösség részéről.

Helyben tartanák az óvodásokat

Mikóújfaluban a normál programú Törpike Óvoda ősztől átalakul napközivé. Az előzetes igényfelmérés alapján

legalább 25 százalékkal emelkedik a gyereklétszám az oktatási intézményben, hiszen azoknak a szülőknek az óvodásaira is számítanak, akik eddig Sepsiszentgyörgyre vagy Tusnádfürdőre jártak

– árulta el a Székelyhon érdeklődésére Demeter Ferenc polgármester.

Mikóújfalu polgármesteri hivatalánál már tavaly aláírásgyűjtés indult a napközi elindítása érdekében Galéria

Mikóújfalu polgármesteri hivatalánál már tavaly aláírásgyűjtés indult a napközi elindítása érdekében

A napközire nemrég kapták meg a jóváhagyást a Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) részéről, így a nehezén már túl vannak, de őszig még van teendő az épülettel. Például a tűzvédelmi engedélyhez szükség van kisebb módosításokra, többek között a nyílászárók cseréjére.

Az épület egy nagyobbik termét – amelyre már ráfért a javítás – korszerű technológiával újították fel; valószínűleg ebben rendezik be majd a hálóteremet. Az étkezést megszervezték, az ágyakat pedig – amik a hosszabbított programú csoportok esetében szintén kötelezők –, beszerezték, és az orvosi szoba is kialakulóban.

Gidófalván is léptek

Gidófalva községben, pontosabban Fotosmartonosban is napközivé alakul át a Czetz János Általános Iskola keretében működő óvoda, szintén az ARACIP jóváhagyásával. Porzsolt Levente polgármester szerint ezzel sok szülő dolgát könnyítik meg, hiszen

eddig a nagy többség Sepsiszentgyörgyre vitte a gyerekét, ott volt a legközelebbi napközi otthon.

Jelenleg tizenkét óvodás szerepel a csoportban, és abban bíznak, hogy jövőre legalább húszra gyarapodik a létszám.

A fotosmartonosi napközi mellett több érv is szól: jó az elhelyezkedése, természetközeli, az óvónővel is nagyon elégedettek a gyerekek. Az elöljáró szerint legalább ennyire fontos az is, hogy a kicsik itthon, a saját községükben és közösségükben tanulhatnak, fejlődhetnek. Az épületet a nyár folyamán felkészítik az őszi kezdésre, addig a személyzetbővítésre is sort kell keríteni, de ez már a tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik.

Gidófalván fontosnak tartják az óvodások helyben tartását • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Gidófalván fontosnak tartják az óvodások helyben tartását

Fotó: Tuchiluș Alex

Plusz állások létrehozása szükséges

Úgy tűnik, hogy nő a napközikre való igény, és örvendetes, hogy a helyi önkormányzatok, tanintézmények figyelembe veszik ezt,

azonban most rendkívül nehéz helyzetben van a tanügy, minden döntést kétszer kell megfontolni

– vélekedett Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő, akit arról kérdeztünk, milyen feltételekkel működhet egy napközi, és mekkora kihívást jelent a személyzet biztosítása.

Ahhoz, hogy egy tanintézmény megkapja az engedélyt a napközi elindításához, feltétel a hálóterem megléte, és meg kell oldani az étkeztetést is. A hosszabbított programú csoportokban értelemszerűen több óvónőre, dajkára van szükség, ha nem catering-céggel oldják meg az étkeztetést, akkor konyhai személyzet is kell alkalmazni.

Idézet
Nem olyan egyszerű ezeket az állásokat létrehozni, főleg most, amikor minden zárolva van, minden az összevonásokról szól, és arról, hogy minél kevesebb embert fizessünk.

Eddig sem volt könnyű, de most még nehezebb. Idén mindent alaposan meg kell gondolni a fizetés szempontjából” – világított rá a főtanfelügyelő.

Sajnos a falvak esetében a normatív finanszírozás alapján jelenleg is csak 5-7 hónapra elég a fizetés, és a helyzet csak nehezebbé válik, amikor újabb pedagógust kell alkalmazni. Márpedig a napközis csoportokban az előírások szerint egy helyett két óvónőre van szükség.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Konzultálni kell a szülői közösséggel

Ezért fontos az, hogy azok az önkormányzatok, tanintézmények, akik elszánják magukat a napközi mellett, hosszú távon gondolkodjanak. Nem elég csak a jelenre fókuszálni – szükség van arra, hogy a jövőbeli óvodások szüleivel is konzultáljon az oktatási intézmény a napközi folyamatosan fenntartása érdekében.

Idézet
A kisebb falvakban nagyobb a gond, mert nem biztos, hogy minden évben létrejön a csoport, megfelelő lesz a gyereklétszám. Ezért feladata az igazgatónak, hogy ezt a szülői közösséggel vagy a leendő szülői közösséggel – akár azokkal, akiknek a gyerekei csak 2-3 év múlva fognak óvodába menni – megbeszélje, lesz-e a jövőben igényük napközire”

– magyarázta Kiss Imre.

Mint mondta, eddig minden községben sikerült elindítani a hosszabbított programú csoportokat, ahonnan igény mutatkozott erre: Gelencén például már régóta működik, de Ozsdola, Árkos viszonylag újnak számít, az elmúlt néhány évben alakult át egy-egy csoportjuk. Bíznak benne, hogy a két új település esetében is megoldásra jutnak a személyzet tekintetében.

Háromszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Keresztúri címvédés a Hargita megyei kupadöntőben
A hatalom logikája felülírta a lojalitást
A Szépvíz nem hibázott, megnyerte a Csík körzeti bajnokságot (videóval)
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Székelyhon

Tragédia a Tordai-hasadéknál: életét vesztette egy 22 éves fiatal a via ferrata útvonalon
Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Székelyhon

Németh Zsolt: Orbán Viktorral megállapodtam
Keresztúri címvédés a Hargita megyei kupadöntőben
Székely Sport

Keresztúri címvédés a Hargita megyei kupadöntőben
A hatalom logikája felülírta a lojalitást
Krónika

A hatalom logikája felülírta a lojalitást
A Szépvíz nem hibázott, megnyerte a Csík körzeti bajnokságot (videóval)
Székely Sport

A Szépvíz nem hibázott, megnyerte a Csík körzeti bajnokságot (videóval)
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 15., hétfő

Ezek lesznek a legmelegebb napok a kéthetes előrejelzés szerint

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre, a június 15–28. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Jöhet a nyár.

Ezek lesznek a legmelegebb napok a kéthetes előrejelzés szerint
Ezek lesznek a legmelegebb napok a kéthetes előrejelzés szerint
2026. június 15., hétfő

Ezek lesznek a legmelegebb napok a kéthetes előrejelzés szerint
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Felmentették az augusztus 10-i tüntetés erőszakos feloszlatásával vádolt csendőrségi vezetőket

A bukaresti katonai törvényszék a csendőrségi vezetőket a vádak alól felmentő ítéletet hozott hétfőn a 2018. augusztus 10-i fővárosi tüntetés ügyében.

Felmentették az augusztus 10-i tüntetés erőszakos feloszlatásával vádolt csendőrségi vezetőket
Felmentették az augusztus 10-i tüntetés erőszakos feloszlatásával vádolt csendőrségi vezetőket
2026. június 15., hétfő

Felmentették az augusztus 10-i tüntetés erőszakos feloszlatásával vádolt csendőrségi vezetőket
2026. június 15., hétfő

Közzétették a gazdaságilag aktív népesség számát Romániában

A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,6 százalékon stagnált az idei első negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,5 százalékra nőtt 2025 utolsó három hónapjához képest.

Közzétették a gazdaságilag aktív népesség számát Romániában
Közzétették a gazdaságilag aktív népesség számát Romániában
2026. június 15., hétfő

Közzétették a gazdaságilag aktív népesség számát Romániában
2026. június 15., hétfő

Alkoholszondás és drogtesztes ellenőrzések várhatók országszerte

Országos akcióhoz csatlakozva június 15. és 21. között fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek a rendőrök, elsősorban az ittas vagy tudatmódosító szer alatt álló sofőrök kiszűrésére.

Alkoholszondás és drogtesztes ellenőrzések várhatók országszerte
Alkoholszondás és drogtesztes ellenőrzések várhatók országszerte
2026. június 15., hétfő

Alkoholszondás és drogtesztes ellenőrzések várhatók országszerte
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Tengerbe fulladt egy férfi a legnépszerűbb romániai üdülőhelyen

Egy 56 éves férfi fulladt vasárnap a Fekete-tengerbe, Mamaia üdülőhelyen. Kiemelték a vízből és megpróbálták újraéleszteni, de eredménytelenül.

Tengerbe fulladt egy férfi a legnépszerűbb romániai üdülőhelyen
Tengerbe fulladt egy férfi a legnépszerűbb romániai üdülőhelyen
2026. június 15., hétfő

Tengerbe fulladt egy férfi a legnépszerűbb romániai üdülőhelyen
2026. június 15., hétfő

Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő
Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő
2026. június 15., hétfő

Az RMDSZ támogatásában is bízik a kijelölt kormányfő
2026. június 15., hétfő

Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd

Fokozatosan növekszik a környezetvédelmi panaszok száma Hargita megyében, ami elsőre a lakosság környezettudatosságának erősödésére utal. A valóság azonban kissé árnyaltabb és lehangolóbb is: a háttérben sokszor szomszédok közti konfliktusok állnak.

Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd
Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd
2026. június 15., hétfő

Sokszor úgy derül ki a környezetszennyezés, hogy feljelentést tesz a szomszéd
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén

Nem használhatóak hétfőn reggel Csíkszeredában a Temesvári sugárút egy részének parkolói szenzortelepítési munkálatok miatt – tájékoztat a parkolást felügyelő Csíki Trans. Kft.

Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén
Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén
2026. június 15., hétfő

Parkolószenzorokat telepítenek, nem lehet parkolni hétfőn a Temesvári sugárút egy részén
2026. június 14., vasárnap

A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról

Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait.

A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról
A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról
2026. június 14., vasárnap

A kormányprogram és a miniszterek ismeretében dönt az RMDSZ Veștea támogatásáról
2026. június 14., vasárnap

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának
2026. június 14., vasárnap

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök: legkésőbb egy hét múlva új kormánya lesz Romániának
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!