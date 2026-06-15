Községi napközik: nemcsak elindítani, fenntartani is kihívás

A remények szerint ősztől két új település kerül fel a hosszabbított programú óvodai csoportokkal rendelkező háromszéki községek listájára. Noha a jelek szerint a vidéki napközikre nő az igény, a csoportok elindítása most különösen nagy kihívás.

Farkas Orsolya 2026. június 15., 12:302026. június 15., 12:30

Kovászna megyében jelenleg csak kevés községben működik hosszabbított programú óvodai csoport: Árkoson, Bereckben, Gelencén, Ozsdolán és Uzonban. Hirdetés Jó hír, hogy ősztől valószínűleg Mikóújfalu és Gidófalva is felkerül a listára, hiszen

nemrég mindkét település megkapta a minőségbiztosítási hivatal jóváhagyását a normál programú csoportjaik napközivé alakításához.

Kiss Imre főtanfelügyelő: minden normál csoport átalakítása napközis csoporttá plusz személyzetet jelent Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megye főtanfelügyelője szerint nem egyszerű most, a kormánymegszorítások árnyékában napközit indítani, éppen ezért fontos, hogy a kezdeményezőkészség mellé társuljon hosszú távú gondolkodás, elszántság az önkormányzatok, tanintézmények és a szülői közösség részéről. Helyben tartanák az óvodásokat Mikóújfaluban a normál programú Törpike Óvoda ősztől átalakul napközivé. Az előzetes igényfelmérés alapján

legalább 25 százalékkal emelkedik a gyereklétszám az oktatási intézményben, hiszen azoknak a szülőknek az óvodásaira is számítanak, akik eddig Sepsiszentgyörgyre vagy Tusnádfürdőre jártak

– árulta el a Székelyhon érdeklődésére Demeter Ferenc polgármester.

Mikóújfalu polgármesteri hivatalánál már tavaly aláírásgyűjtés indult a napközi elindítása érdekében

A napközire nemrég kapták meg a jóváhagyást a Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) részéről, így a nehezén már túl vannak, de őszig még van teendő az épülettel. Például a tűzvédelmi engedélyhez szükség van kisebb módosításokra, többek között a nyílászárók cseréjére. Az épület egy nagyobbik termét – amelyre már ráfért a javítás – korszerű technológiával újították fel; valószínűleg ebben rendezik be majd a hálóteremet. Az étkezést megszervezték, az ágyakat pedig – amik a hosszabbított programú csoportok esetében szintén kötelezők –, beszerezték, és az orvosi szoba is kialakulóban. Gidófalván is léptek Gidófalva községben, pontosabban Fotosmartonosban is napközivé alakul át a Czetz János Általános Iskola keretében működő óvoda, szintén az ARACIP jóváhagyásával. Porzsolt Levente polgármester szerint ezzel sok szülő dolgát könnyítik meg, hiszen

eddig a nagy többség Sepsiszentgyörgyre vitte a gyerekét, ott volt a legközelebbi napközi otthon.

Jelenleg tizenkét óvodás szerepel a csoportban, és abban bíznak, hogy jövőre legalább húszra gyarapodik a létszám. A fotosmartonosi napközi mellett több érv is szól: jó az elhelyezkedése, természetközeli, az óvónővel is nagyon elégedettek a gyerekek. Az elöljáró szerint legalább ennyire fontos az is, hogy a kicsik itthon, a saját községükben és közösségükben tanulhatnak, fejlődhetnek. Az épületet a nyár folyamán felkészítik az őszi kezdésre, addig a személyzetbővítésre is sort kell keríteni, de ez már a tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik.

Gidófalván fontosnak tartják az óvodások helyben tartását Fotó: Tuchiluș Alex

Plusz állások létrehozása szükséges Úgy tűnik, hogy nő a napközikre való igény, és örvendetes, hogy a helyi önkormányzatok, tanintézmények figyelembe veszik ezt,

azonban most rendkívül nehéz helyzetben van a tanügy, minden döntést kétszer kell megfontolni

– vélekedett Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő, akit arról kérdeztünk, milyen feltételekkel működhet egy napközi, és mekkora kihívást jelent a személyzet biztosítása. Ahhoz, hogy egy tanintézmény megkapja az engedélyt a napközi elindításához, feltétel a hálóterem megléte, és meg kell oldani az étkeztetést is. A hosszabbított programú csoportokban értelemszerűen több óvónőre, dajkára van szükség, ha nem catering-céggel oldják meg az étkeztetést, akkor konyhai személyzet is kell alkalmazni.

Nem olyan egyszerű ezeket az állásokat létrehozni, főleg most, amikor minden zárolva van, minden az összevonásokról szól, és arról, hogy minél kevesebb embert fizessünk.

Eddig sem volt könnyű, de most még nehezebb. Idén mindent alaposan meg kell gondolni a fizetés szempontjából” – világított rá a főtanfelügyelő. Sajnos a falvak esetében a normatív finanszírozás alapján jelenleg is csak 5-7 hónapra elég a fizetés, és a helyzet csak nehezebbé válik, amikor újabb pedagógust kell alkalmazni. Márpedig a napközis csoportokban az előírások szerint egy helyett két óvónőre van szükség.

Fotó: Borbély Fanni

Konzultálni kell a szülői közösséggel Ezért fontos az, hogy azok az önkormányzatok, tanintézmények, akik elszánják magukat a napközi mellett, hosszú távon gondolkodjanak. Nem elég csak a jelenre fókuszálni – szükség van arra, hogy a jövőbeli óvodások szüleivel is konzultáljon az oktatási intézmény a napközi folyamatosan fenntartása érdekében.

A kisebb falvakban nagyobb a gond, mert nem biztos, hogy minden évben létrejön a csoport, megfelelő lesz a gyereklétszám. Ezért feladata az igazgatónak, hogy ezt a szülői közösséggel vagy a leendő szülői közösséggel – akár azokkal, akiknek a gyerekei csak 2-3 év múlva fognak óvodába menni – megbeszélje, lesz-e a jövőben igényük napközire”