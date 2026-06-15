Községi napközik: nemcsak elindítani, fenntartani is kihívás

A községi napközik létrehozása hosszú távú tervezést igényel
Fotó: Tuchiluș Alex
A remények szerint ősztől két új település kerül fel a hosszabbított programú óvodai csoportokkal rendelkező háromszéki községek listájára. Noha a jelek szerint a vidéki napközikre nő az igény, a csoportok elindítása most különösen nagy kihívás.
Kovászna megyében jelenleg csak kevés községben működik hosszabbított programú óvodai csoport: Árkoson, Bereckben, Gelencén, Ozsdolán és Uzonban.
Jó hír, hogy ősztől valószínűleg Mikóújfalu és Gidófalva is felkerül a listára, hiszen
Kiss Imre főtanfelügyelő: minden normál csoport átalakítása napközis csoporttá plusz személyzetet jelent
Fotó: Tuchiluș Alex
Kovászna megye főtanfelügyelője szerint nem egyszerű most, a kormánymegszorítások árnyékában napközit indítani, éppen ezért fontos, hogy a kezdeményezőkészség mellé társuljon hosszú távú gondolkodás, elszántság az önkormányzatok, tanintézmények és a szülői közösség részéről.
Mikóújfaluban a normál programú Törpike Óvoda ősztől átalakul napközivé. Az előzetes igényfelmérés alapján
– árulta el a Székelyhon érdeklődésére Demeter Ferenc polgármester.
Mikóújfalu polgármesteri hivatalánál már tavaly aláírásgyűjtés indult a napközi elindítása érdekében
A napközire nemrég kapták meg a jóváhagyást a Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) részéről, így a nehezén már túl vannak, de őszig még van teendő az épülettel. Például a tűzvédelmi engedélyhez szükség van kisebb módosításokra, többek között a nyílászárók cseréjére.
Az épület egy nagyobbik termét – amelyre már ráfért a javítás – korszerű technológiával újították fel; valószínűleg ebben rendezik be majd a hálóteremet. Az étkezést megszervezték, az ágyakat pedig – amik a hosszabbított programú csoportok esetében szintén kötelezők –, beszerezték, és az orvosi szoba is kialakulóban.
Gidófalva községben, pontosabban Fotosmartonosban is napközivé alakul át a Czetz János Általános Iskola keretében működő óvoda, szintén az ARACIP jóváhagyásával. Porzsolt Levente polgármester szerint ezzel sok szülő dolgát könnyítik meg, hiszen
Jelenleg tizenkét óvodás szerepel a csoportban, és abban bíznak, hogy jövőre legalább húszra gyarapodik a létszám.
A fotosmartonosi napközi mellett több érv is szól: jó az elhelyezkedése, természetközeli, az óvónővel is nagyon elégedettek a gyerekek. Az elöljáró szerint legalább ennyire fontos az is, hogy a kicsik itthon, a saját községükben és közösségükben tanulhatnak, fejlődhetnek. Az épületet a nyár folyamán felkészítik az őszi kezdésre, addig a személyzetbővítésre is sort kell keríteni, de ez már a tanfelügyelőség hatáskörébe tartozik.
Gidófalván fontosnak tartják az óvodások helyben tartását
Fotó: Tuchiluș Alex
Úgy tűnik, hogy nő a napközikre való igény, és örvendetes, hogy a helyi önkormányzatok, tanintézmények figyelembe veszik ezt,
– vélekedett Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő, akit arról kérdeztünk, milyen feltételekkel működhet egy napközi, és mekkora kihívást jelent a személyzet biztosítása.
Ahhoz, hogy egy tanintézmény megkapja az engedélyt a napközi elindításához, feltétel a hálóterem megléte, és meg kell oldani az étkeztetést is. A hosszabbított programú csoportokban értelemszerűen több óvónőre, dajkára van szükség, ha nem catering-céggel oldják meg az étkeztetést, akkor konyhai személyzet is kell alkalmazni.
Eddig sem volt könnyű, de most még nehezebb. Idén mindent alaposan meg kell gondolni a fizetés szempontjából” – világított rá a főtanfelügyelő.
Sajnos a falvak esetében a normatív finanszírozás alapján jelenleg is csak 5-7 hónapra elég a fizetés, és a helyzet csak nehezebbé válik, amikor újabb pedagógust kell alkalmazni. Márpedig a napközis csoportokban az előírások szerint egy helyett két óvónőre van szükség.
Fotó: Borbély Fanni
Ezért fontos az, hogy azok az önkormányzatok, tanintézmények, akik elszánják magukat a napközi mellett, hosszú távon gondolkodjanak. Nem elég csak a jelenre fókuszálni – szükség van arra, hogy a jövőbeli óvodások szüleivel is konzultáljon az oktatási intézmény a napközi folyamatosan fenntartása érdekében.
– magyarázta Kiss Imre.
Mint mondta, eddig minden községben sikerült elindítani a hosszabbított programú csoportokat, ahonnan igény mutatkozott erre: Gelencén például már régóta működik, de Ozsdola, Árkos viszonylag újnak számít, az elmúlt néhány évben alakult át egy-egy csoportjuk. Bíznak benne, hogy a két új település esetében is megoldásra jutnak a személyzet tekintetében.
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