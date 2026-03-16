A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez csatlakozhat nyártól Románia

Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.

Mathias Cormann az OECD küldöttségének vezetőjeként a Cotroceni-palotában találkozott Nicușor Dan államfővel hétfőn. Cormann az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy szándéka szerint

a meghívást júniusban, az OECD Tanácsának következő ülése előtt küldenék el Romániának, a csatlakozási folyamat utolsó szakaszában.

A szervezet főtitkára hozzátette, hogy az elmúlt évtizedekben Románia jelentős gazdasági növekedést ért el, a jövedelmek és az életszínvonal tekintetében pedig jelentős előrelépést tett az OECD-országokhoz való felzárkózásban. Hirdetés A Victoria-palotában hétfőn mutatták be az OECD Romániáról készített 2026-os gazdasági tanulmányát Mathias Cormann jelenlétében. Nicușor Dan a cotroceni-i találkozón megköszönte a nemzetközi szervezet támogatását.

Örülök, hogy sikerül teljesítenünk az ebben az időszakban kitűzött célokat. Köszönöm a gazdasági tanulmányt”

– jelentette ki. Az államfő később a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia idei OECD-csatlakozása stratégiai cél, amelyet széles politikai többség támogat, és amelynek érdekében már jelentős reformokat fogadtak el. Bejegyzése szerint Románia a csatlakozási folyamat végéhez közeledik, és ebben az összefüggésben fogadta hétfőn a Cotroceni-palotában Mathias Cormannt, az OECD főtitkárát, aki a Romániáról készült 2026-os gazdasági tanulmány bemutatója alkalmából érkezett Bukarestbe.

Ez a tanulmány átfogó elemzést nyújt a román gazdaság fejlődési irányairól”

– írta Nicușor Dan, hozzátéve: megköszönte a főtitkárnak a Románia OECD-tagságának elnyeréséhez nyújtott támogatást, és hangsúlyozta, hogy bukaresti látogatása megerősíti ezt az elkötelezettséget. Az államfő szerint Románia csatlakozása a világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez jelentős előrelépést jelentene az országnak, mivel vonzóbbá teszi a gazdaságot a külföldi befektetők számára, kedvezőbb nemzetközi finanszírozási feltételeket tesz lehetővé, illetve elősegíti a közigazgatás modernizációját és az adatalapú közpolitikák kidolgozását. OECD-főtitkár: Románia gazdasága hosszú távon erőteljes növekedést érhet el Románia jelentős előrelépést tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) való csatlakozás folyamatában, és az ország gazdasága hosszú távon erőteljes növekedést érhet el – jelentette ki hétfőn a Victoria-palotában Mathias Cormann. Az OECD főtitkára a nemzetközi szervezet Romániáról készített 2026-os gazdasági tanulmányának bemutatóján hangsúlyozta, hogy a jelentés szerint a román gazdaság növekedési kilátásai a következő két évtizedben az OECD-országokéhoz hasonlóak lehetnek. Ehhez

folytatni kell az államháztartás fenntarthatóságát biztosító reformokat és javítani kell az állami kiadások hatékonyságát

– tette hozzá. Cormann szerint a jelentés azt is javasolja, hogy Románia erősítse gazdasági versenyképességét az adminisztratív terhek csökkentésével, a digitalizáció és az innováció fejlesztésével, valamint az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelésével. Az OECD főtitkára beszámolt arról, hogy a bukaresti látogatása során Nicușor Dan államfővel, Ilie Bolojan miniszterelnökkel és a kormány több tagjával is tárgyalt a csatlakozási folyamat utolsó szakaszáról. Ezeken a találkozókon is hangoztatta, hogy Románia jelentős előrelépést tett többek között a korrupció elleni küzdelem, a gazdasági reformok és az adópolitika terén. Nyilatkozatában Cormann emlékeztetett arra is, hogy Románia OECD-tagsága hosszú távon jelentős előnyökkel járna,

több beruházást, jobb munkahelyeket és erősebb intézményeket eredményezhet.

Az OECD hétfőn bemutatott jelentése szerint a román államháztartás helyzete romlott az utóbbi években, ami kockázatot jelenthet a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságára. A szervezet ezért az állami kiadások hatékonyságának növelését, az adóalap szélesítését és az adóbeszedés javítását javasolja. A tanulmány pozitív lépésként értékeli a nyugdíjrendszer reformját, különösen a nők nyugdíjkorhatárának emelését, a különnyugdíjak korlátozását és az indexálási szabályok módosítását. Ugyanakkor rámutat:

Romániának növelnie kell az egészségügyre, az oktatásra, a szociális ellátásra és az innovációra fordított kiadásokat, hogy a gazdasági bővülés előnyeiből a társadalom valamennyi rétege – a szegényebbek és a hátrányos helyzetűek is