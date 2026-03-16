A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez csatlakozhat nyártól Románia

Fotó: Presidency

Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.

Székelyhon

2026. március 16., 14:16

2026. március 16., 14:452026. március 16., 14:45

Mathias Cormann az OECD küldöttségének vezetőjeként a Cotroceni-palotában találkozott Nicușor Dan államfővel hétfőn.

Cormann az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy szándéka szerint

a meghívást júniusban, az OECD Tanácsának következő ülése előtt küldenék el Romániának, a csatlakozási folyamat utolsó szakaszában.

A szervezet főtitkára hozzátette, hogy az elmúlt évtizedekben Románia jelentős gazdasági növekedést ért el, a jövedelmek és az életszínvonal tekintetében pedig jelentős előrelépést tett az OECD-országokhoz való felzárkózásban.

A Victoria-palotában hétfőn mutatták be az OECD Romániáról készített 2026-os gazdasági tanulmányát Mathias Cormann jelenlétében.

Nicușor Dan a cotroceni-i találkozón megköszönte a nemzetközi szervezet támogatását.

Idézet
Örülök, hogy sikerül teljesítenünk az ebben az időszakban kitűzött célokat. Köszönöm a gazdasági tanulmányt”

– jelentette ki.

Az államfő később a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia idei OECD-csatlakozása stratégiai cél, amelyet széles politikai többség támogat, és amelynek érdekében már jelentős reformokat fogadtak el.

Bejegyzése szerint Románia a csatlakozási folyamat végéhez közeledik, és ebben az összefüggésben fogadta hétfőn a Cotroceni-palotában Mathias Cormannt, az OECD főtitkárát, aki a Romániáról készült 2026-os gazdasági tanulmány bemutatója alkalmából érkezett Bukarestbe.

Idézet
Ez a tanulmány átfogó elemzést nyújt a román gazdaság fejlődési irányairól”

– írta Nicușor Dan, hozzátéve: megköszönte a főtitkárnak a Románia OECD-tagságának elnyeréséhez nyújtott támogatást, és hangsúlyozta, hogy bukaresti látogatása megerősíti ezt az elkötelezettséget.

Az államfő szerint Románia csatlakozása a világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez jelentős előrelépést jelentene az országnak, mivel vonzóbbá teszi a gazdaságot a külföldi befektetők számára, kedvezőbb nemzetközi finanszírozási feltételeket tesz lehetővé, illetve elősegíti a közigazgatás modernizációját és az adatalapú közpolitikák kidolgozását.

OECD-főtitkár: Románia gazdasága hosszú távon erőteljes növekedést érhet el

Románia jelentős előrelépést tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) való csatlakozás folyamatában, és az ország gazdasága hosszú távon erőteljes növekedést érhet el – jelentette ki hétfőn a Victoria-palotában Mathias Cormann.

Az OECD főtitkára a nemzetközi szervezet Romániáról készített 2026-os gazdasági tanulmányának bemutatóján hangsúlyozta, hogy a jelentés szerint a román gazdaság növekedési kilátásai a következő két évtizedben az OECD-országokéhoz hasonlóak lehetnek. Ehhez

folytatni kell az államháztartás fenntarthatóságát biztosító reformokat és javítani kell az állami kiadások hatékonyságát

– tette hozzá.

Cormann szerint a jelentés azt is javasolja, hogy Románia erősítse gazdasági versenyképességét az adminisztratív terhek csökkentésével, a digitalizáció és az innováció fejlesztésével, valamint az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelésével.

Az OECD főtitkára beszámolt arról, hogy a bukaresti látogatása során Nicușor Dan államfővel, Ilie Bolojan miniszterelnökkel és a kormány több tagjával is tárgyalt a csatlakozási folyamat utolsó szakaszáról. Ezeken a találkozókon is hangoztatta, hogy Románia jelentős előrelépést tett többek között a korrupció elleni küzdelem, a gazdasági reformok és az adópolitika terén.

Nyilatkozatában Cormann emlékeztetett arra is, hogy Románia OECD-tagsága hosszú távon jelentős előnyökkel járna,

több beruházást, jobb munkahelyeket és erősebb intézményeket eredményezhet.

Az OECD hétfőn bemutatott jelentése szerint a román államháztartás helyzete romlott az utóbbi években, ami kockázatot jelenthet a költségvetés hosszú távú fenntarthatóságára. A szervezet ezért az állami kiadások hatékonyságának növelését, az adóalap szélesítését és az adóbeszedés javítását javasolja.

A tanulmány pozitív lépésként értékeli a nyugdíjrendszer reformját, különösen a nők nyugdíjkorhatárának emelését, a különnyugdíjak korlátozását és az indexálási szabályok módosítását. Ugyanakkor rámutat:

Romániának növelnie kell az egészségügyre, az oktatásra, a szociális ellátásra és az innovációra fordított kiadásokat, hogy a gazdasági bővülés előnyeiből a társadalom valamennyi rétege – a szegényebbek és a hátrányos helyzetűek is

– részesüljenek.

2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Hargita megyében hat iskola bojkottálja a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját

Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája

Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn

Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

2026. március 16., hétfő

