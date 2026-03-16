Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Fotó: György Ottilia
Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat. A sütőpapíros módszerrel ráadásul elkerülheted a nehéz, olajban sütést, így a végeredmény: kívül ropogós, belül pedig hihetetlenül szaftos marad. Készíts szószt hozzá!
1 kg darált disznó/marha vagy vegyes hús
1 fej hagyma
1 zöld paprika
1 tojás
1 darab padlizsán
4 cikk fokhagyma
10-15 dk reszelt sajt
1 csokor petrezselyemzöld
só, bors
kevés olaj
kevés zsemlemorzsa
A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk, a paprikát megmossuk és szintén apróra vágjuk. Mindkettőt a darált húshoz adjuk. Hozzáadjuk a tojást, az apróra vágott petrezselyemzöldet, fűszerezzük sóval és borssal, majd összedolgozzuk és félretesszük, amíg a padlizsánt megkészítjük. A padlizsánt megmossuk és kockára vágjuk, megsózzuk, majd egy serpenyőben, a megpucolt és zúzott fokhagymával kevés olajon rövid idő alatt megfuttatjuk, enyhén pirítjuk. A darált húst 5 egyenlő részre osztjuk, majd egyenként egy darab sütőpapíron körformára lapítjuk. A kör egyik szélére rakunk padlizsánt, megszórjuk sajttal, majd a másik felét ráborítjuk, így kapunk húspárnákat. Előveszünk egy nagy sütőlapot, és ráhelyezzük az 5 párnát. A sütőpapírt a tetejéről lehúzzuk, letépjük, csak az alján marad papír. Megszórjuk zsemlemorzsával és előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük. Mielőtt kivesszük megszórjuk reszelt sajttal.
