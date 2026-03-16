Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Fotó: György Ottilia

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat. A sütőpapíros módszerrel ráadásul elkerülheted a nehéz, olajban sütést, így a végeredmény: kívül ropogós, belül pedig hihetetlenül szaftos marad. Készíts szószt hozzá!

György Ottilia

2026. március 16., 20:492026. március 16., 20:49

Hozzávalók:

  • 1 kg darált disznó/marha vagy vegyes hús

  • 1 fej hagyma

  • 1 zöld paprika

  • 1 tojás

  • 1 darab padlizsán

  • 4 cikk fokhagyma

  • 10-15 dk reszelt sajt

  • 1 csokor petrezselyemzöld

  • só, bors

  • kevés olaj

  • kevés zsemlemorzsa

Elkészítése:

A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk, a paprikát megmossuk és szintén apróra vágjuk. Mindkettőt a darált húshoz adjuk. Hozzáadjuk a tojást, az apróra vágott petrezselyemzöldet, fűszerezzük sóval és borssal, majd összedolgozzuk és félretesszük, amíg a padlizsánt megkészítjük. A padlizsánt megmossuk és kockára vágjuk, megsózzuk, majd egy serpenyőben, a megpucolt és zúzott fokhagymával kevés olajon rövid idő alatt megfuttatjuk, enyhén pirítjuk. A darált húst 5 egyenlő részre osztjuk, majd egyenként egy darab sütőpapíron körformára lapítjuk. A kör egyik szélére rakunk padlizsánt, megszórjuk sajttal, majd a másik felét ráborítjuk, így kapunk húspárnákat. Előveszünk egy nagy sütőlapot, és ráhelyezzük az 5 párnát. A sütőpapírt a tetejéről lehúzzuk, letépjük, csak az alján marad papír. Megszórjuk zsemlemorzsával és előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük. Mielőtt kivesszük megszórjuk reszelt sajttal.

szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatását, de a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

2026. március 11., szerda

Saltimbocca csirkéből – videó

Kevés olyan étel van, amely ennyire egyszerű alapanyagokból hoz ki ennyire gazdag ízvilágot. A saltimbocca eredetileg borjúhúsból készül, zsályával és sonkával, de csirkemellből is fantasztikusan működik.

2026. március 10., kedd

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?

2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom

A reggelt egy ropogós pestós melegszendviccsel kezdjük, uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, a napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk.

2026. március 08., vasárnap

Igazi olasz rizottó – videó

Az igazi rizottó nem a bonyolult alapanyagokról, hanem a megfelelő technikáról és odafigyelésről szól, amelytől minden falat tökéletes lesz.

2026. március 07., szombat

Expressz teljes kiőrlésű kifli

Reggelire, tízóraira kiváló választás ez a könnyen elkészíthető kifli – nálunk a kedvenc hagymás sajtomhoz készült.

2026. március 06., péntek

Karamellás popcorn házilag

A karamellás popcorn sokak kedvenc házi nassolnivalói közé tartozik: vajas, édes és enyhén sós egyszerre. A pattogatott kukoricát selymes karamell borítja, amely sütőben roppanósra sül, mégis kellemesen rágós marad. Egyszerű, de ellenállhatatlan.

