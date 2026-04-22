Egyszerű lasagne – videó

Ez a recept a klasszikus, házias lasagne tökéletes példája, amelyben az olasz tradíció és a magyar konyha kedvelt ízei találkoznak. Ez az étel nem csupán egy laktató fogás, hanem igazi kedvenc, amely a hosszú, lassú főzésnek köszönhetően hozza el az otthon melegét az asztalra.

Liget

2026. április 22., 08:142026. április 22., 08:14

Bár az elkészítése igényel némi türelmet és odafigyelést, a végeredmény minden ráfordított percet megér: a rétegek között összesülő tészta és a tetején aranybarnára pirult sajt látványa garantált sikert arat.

Hozzávalók a raguhoz:

  • 2 ek olaj;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • 1 szál szárzeller;

  • 1 db sárgarépa;

  • 50 dkg darált marhahús;

  • 1 ek sűrített paradicsom;

  • 5 dl passzírozott paradicsom;

  • 1 db babérlevél;

  • só;

  • bors;

  • 2-3 gerezd fokhagyma;

  • 1 tk szárított kakukkfű;

  • 1 tk cukor.

Hozzávalók a besamel mártáshoz:

  • olívaolaj;

  • 2 ek vaj;

  • 2 ek liszt;

  • 4 dl tej;

  • só;

  • fehérbors;

  • 1 késhegynyi őrölt szerecsendió;

  • 5 dkg parmezán.

Hozzávalók az összeállításhoz:

  • lasagne tészta;

  • 10-15 dkg parmezán;

  • 20 dkg trappista sajt.

Elkészítés:

  • lábasban olívaolajat hevítünk és megdinszteljük az apró kockákra vágott vöröshagymát, szárzellert és a reszelt sárgarépát;

  • a zöldségekhez adjuk a darált marhahúst és lepirítjuk. Hozzákanalazzuk a paradicsompürét, átkeverjük és felöntjük a passzírozott paradicsommal, beletesszük a babérlevelet és fűszerezzük sóval, borssal, zúzott fokhagymával, kakukkfűvel és egy kevés cukorral. Alacsony lángon addig főzzük, amíg kissé besűrűsödik;

  • a besamel receptjéhez egy kis lábasban, kevés olajon megolvasztjuk a vajat és rászórjuk a lisztet. Habverővel, gyors mozdulatokkal elkeverjük és alacsony láng felett addig melegítjük, amíg halvány zsemleszínt nem kap. Felöntjük a langyos tejjel, ízesítjük sóval, őrölt fehérborssal és őrölt szerecsendióval, és folyamatos kevergetés mellett addig főzzük, míg besűrűsödik. Ekkor hozzáadjuk a reszelt parmezánt, elzárjuk alatta a hőforrást, és addig kevergetjük, amíg a sajt elolvad;

  • egy magas falú, hőálló tál aljára kanalazunk egy keveset a raguból és a besamelből, majd erre fektetünk egy réteg nyers lasagne tésztát. A tésztára annyira besamel mártást kenünk, hogy mindenhol befedje, rákanalazunk a raguból is és megszórjuk egy kevés reszelt parmezán sajttal. Erre helyezünk egy újabb réteg nyers lasagne tésztát. A műveletet addig ismételjük, amíg minden alapanyag el nem fogy. A legutolsó réteg a húsos ragu legyen;

  • a húsos ragura szórunk még parmezánt, illetve reszelt trappista sajtot és 180 fokos sütőben, alsó-felső módban 35-40 perc alatt készre sütjük a lasagnét.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
2026. április 21., kedd

Folyékony kenyér, avagy mit eszik egy zenekar, ha úton van

Benzinkutas hot dog, pizzás péksüti és néha egy korán kisütött lángos: Szőcs Tamás, A Csajod zenekar gitáros-énekese mesél arról, hogyan esznek, túlélnek és egyensúlyoznak a koncertek között turnén.

2026. április 20., hétfő

Színes tányérok, tudatos választások

A napot egy könnyű, mégis tartalmas reggelivel kezdjük, tízóraira a gyümölcsök adják az energiát. Ebédre egy hagyományos fogás kerül az asztalra, egészségesebb formában, és a nap végén egy lazacos zöldségtállal zárunk.

2026. április 19., vasárnap

Zabmisu

A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető.

2026. április 18., szombat

Hawaii csirkemell – videó

A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.

2026. április 17., péntek

Hétköznapi eszem-iszom

Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.

2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje

A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is – a hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.

2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó

Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.

2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.

2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka

Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

