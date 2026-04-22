Egyszerű lasagne – videó

Ez a recept a klasszikus, házias lasagne tökéletes példája, amelyben az olasz tradíció és a magyar konyha kedvelt ízei találkoznak. Ez az étel nem csupán egy laktató fogás, hanem igazi kedvenc, amely a hosszú, lassú főzésnek köszönhetően hozza el az otthon melegét az asztalra.
Bár az elkészítése igényel némi türelmet és odafigyelést, a végeredmény minden ráfordított percet megér: a rétegek között összesülő tészta és a tetején aranybarnára pirult sajt látványa garantált sikert arat.
Hozzávalók a raguhoz:
2 ek olaj;
1 fej vöröshagyma;
1 szál szárzeller;
1 db sárgarépa;
50 dkg darált marhahús;
1 ek sűrített paradicsom;
5 dl passzírozott paradicsom;
1 db babérlevél;
só;
bors;
2-3 gerezd fokhagyma;
1 tk szárított kakukkfű;
1 tk cukor.
Hozzávalók a besamel mártáshoz:
olívaolaj;
2 ek vaj;
2 ek liszt;
4 dl tej;
só;
fehérbors;
1 késhegynyi őrölt szerecsendió;
5 dkg parmezán.
Hozzávalók az összeállításhoz:
lasagne tészta;
10-15 dkg parmezán;
20 dkg trappista sajt.
Elkészítés:
lábasban olívaolajat hevítünk és megdinszteljük az apró kockákra vágott vöröshagymát, szárzellert és a reszelt sárgarépát;
a zöldségekhez adjuk a darált marhahúst és lepirítjuk. Hozzákanalazzuk a paradicsompürét, átkeverjük és felöntjük a passzírozott paradicsommal, beletesszük a babérlevelet és fűszerezzük sóval, borssal, zúzott fokhagymával, kakukkfűvel és egy kevés cukorral. Alacsony lángon addig főzzük, amíg kissé besűrűsödik;
a besamel receptjéhez egy kis lábasban, kevés olajon megolvasztjuk a vajat és rászórjuk a lisztet. Habverővel, gyors mozdulatokkal elkeverjük és alacsony láng felett addig melegítjük, amíg halvány zsemleszínt nem kap. Felöntjük a langyos tejjel, ízesítjük sóval, őrölt fehérborssal és őrölt szerecsendióval, és folyamatos kevergetés mellett addig főzzük, míg besűrűsödik. Ekkor hozzáadjuk a reszelt parmezánt, elzárjuk alatta a hőforrást, és addig kevergetjük, amíg a sajt elolvad;
egy magas falú, hőálló tál aljára kanalazunk egy keveset a raguból és a besamelből, majd erre fektetünk egy réteg nyers lasagne tésztát. A tésztára annyira besamel mártást kenünk, hogy mindenhol befedje, rákanalazunk a raguból is és megszórjuk egy kevés reszelt parmezán sajttal. Erre helyezünk egy újabb réteg nyers lasagne tésztát. A műveletet addig ismételjük, amíg minden alapanyag el nem fogy. A legutolsó réteg a húsos ragu legyen;
a húsos ragura szórunk még parmezánt, illetve reszelt trappista sajtot és 180 fokos sütőben, alsó-felső módban 35-40 perc alatt készre sütjük a lasagnét.
Benzinkutas hot dog, pizzás péksüti és néha egy korán kisütött lángos: Szőcs Tamás, A Csajod zenekar gitáros-énekese mesél arról, hogyan esznek, túlélnek és egyensúlyoznak a koncertek között turnén.
A napot egy könnyű, mégis tartalmas reggelivel kezdjük, tízóraira a gyümölcsök adják az energiát. Ebédre egy hagyományos fogás kerül az asztalra, egészségesebb formában, és a nap végén egy lazacos zöldségtállal zárunk.
A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető.
A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.
Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.
A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is – a hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.
Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.
A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.
Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.
A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.
