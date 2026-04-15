Hagymás tört burgonya – videó

Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.
Ez a klasszikus, szaftos hagymás tört burgonya az egyik legkedveltebb, legotthonosabb köret. Az aranybarnára pirított hagyma és a krémes krumpli párosa minden sült mellé tökéletes választás.
Hozzávalók:
1-2 ek zsír;
3 fej vöröshagyma;
só;
1 kg sárga burgonya;
2 ek vaj (opcionális).
Elkészítés:
először zsíron, közepes lángon elkezdjük dinsztelni a vékony csíkokra vágott hagymát. A hagymát azonnal sózzuk, hogy kiengedje a levét és felgyorsítsuk a karamellizálódást;
a hagymát sűrű kevergetés mellett 20-30 perc alatt világosbarnára pirítjuk. Amennyiben az edény alján barna pörzsanyag keletkezik, akkor pár csepp vízzel feloldhatjuk, ez is gyorsítja az egész folyamatot;
a krumplit közben meghámozzuk és nagyobb darabokra vágjuk, majd bő, erősen sós hideg vízben feltesszük forrni és puhára főzzük;
a burgonyát leszűrjük, hozzákeverjük a karamellizált hagymát, és ízlés szerint adhatunk hozzá egy kevés vajat is. Keverés közben a krumplikockákat rusztikusra törjük és tálalhatjuk is a hagymás tört burgonyát.
A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.
Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.
A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.
A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.
Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.
A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.
A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.
Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.
A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.
A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.
