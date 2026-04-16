„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje

A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is. A hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak, ismerkedjünk meg ezzel az ízletes gombával. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.

A vadkomló (Humulus lupulus) nemcsak sörkészítéshez kiváló alapanyag, de ízletes tavaszi ehető vadnövényünk is. Felfutó és közönséges komlónak is nevezik. Agresszíven terjeszkedő növénynek számít és gyakorta találkozhatunk vele ligeterdőkben, ártéri és patakmenti, vízközeli élőhelyeken. Sokszor áthatolhatatlan telepeket alkot és benő mindent, amire fel tud futni. Hosszú indáival felkapaszkodik szomszédos növények törzsére és ágaira, meglepő sebességgel növekedve a kora tavaszi időszakban. Hetente akár 20–50 centimétert is növekedhet, ami igencsak kivételes a növényvilágban. A hajtás jobbra csavarodik, az óramutató járásával megegyezően. A tavaszi időszakban értékes számunkra gasztronómiai szempontból, a zsenge és roppanva törő hajtásai kifejezetten ízletesek. Igyekezzünk olyan hajtásokat lecsípni, amelyeken még nem bomlottak ki a levelek. A kis méretű levelek még fogyaszthatóak, de később már nem kellemes az állaguk és fontos, hogy roppanva törjön a hajtás. A lédúsakat érdemes keresni, a rostosabb hajtások nem puhulnak meg eléggé hőkezelés során.

Vadkomló hajtásai Fotó: Dakó Viola

A hajtásokat vágjuk megfelelő méretre és dobjuk forrásban lévő vízbe, amit kis citromlével vagy ecettel savanyítottunk és sóztunk. Három liter vízhez szoktam tenni egy fél citrom levét vagy egy evőkanál almaecetet. 5–6 percig forralom, majd leszűrés után kevéske olívaolajon szoktam lepirítani és fűszerezni. Jól áll neki a fokhagyma, a cayenne bors és a csípős paprika is. Tálalás előtt frissen csavarok rá citromlevet, nagyon kellemes köret készíthető belőle. Spárgaszerűen sokféle módon elkészíthető, kerülhet levesbe, főzelékbe, bundázható, sós kelt tészták tölteléke is lehet. Egy rántottával is gyorsan összedobható, nem mindig kell túlgondolni. Savanyúság is készülhet belőle, érdemes azt is jól fűszerezni. Ha találunk egy jó lelőhelyet, akkor érdemes tartósítani is a téli hónapokra.

Felismeréséhez elsősorban jó élőhelyen szükséges keresni, például a Nagy-Küküllő árterében is nagyon szereti.

Az előző évek elszáradt indái szépen látszanak már távolról is, ez is segítség lehet. Spárgaszerű a fiatal hajtása, nálunk Erdélyben „komlójövésnek” nevezik. Vöröses árnyalatú és tapintásra kissé érdes, nem javasolt nyersen fogyasztani, mert irritálhatja a szájüreget. Horgas szőrök borítják, ez a kifejlett növény esetében problémásabb, ha a nyári időszakban gyűjtjük gyógynövényként, akkor figyeljünk, hogy minél kevesebbet érintkezzünk a növénnyel. Nyáron tobozvirágzatát teának is meg szokták szárítani, kellemes nyugtató hatású és esti órákban fogyasztva elősegíti a jó alvást. Várandósság és szoptatás ideje alatt kerüljük. A virágzat áztatható fermentált üdítőbe és limonádéba is, nagyon kellemes aromája van. Kétlaki növény, külön vannak porzós és termős egyedei, így a virágzat begyűjtéséhez termős példányt kell keresnünk, mindegyik növényen nem lesznek tobozvirágzatok.

Vadkomló kosárban Fotó: Dakó Viola

A levelei három- vagy ötkaréjúak, a csúcsuk hegyes, fűrészes szélű és érintésre ez is érdes felületű. A késő tavaszi időszakban a hajtáscsúcsot még tudjuk gyűjteni, ez a része még ilyenkor puha szokott maradni. A kisebb és zsengébb levelei is ehetőek, spenótszerűen kezeljük, és ezt is kimondottan hőkezelve érdemes. Mérgező növénnyel nem téveszthető össze, de figyelmesen határozzuk. Hetekig gyűjthetjük a „komlójövéseket”, én ilyenkor gyakran látogatom az általam ismert állományokat és majdnem minden este készítek belőle valami finomat. A vastagabb avarban olykor bujkálnak fehér komlóhajtások is, ezek színhiányosak (etioláltak) és nagyon zsengék, értékesebbnek is számítanak. Belgiumban és Franciaországban szándékosan termesztik is betakart technológiával, de a vadonban is előfordulhat. A héten vadkomlóval töltött pitét tervezek kipróbálni, jó fokhagymásan. Az ízét semmihez sem tudnám hasonlítani, nagyon egyedinek számít. Talán kicsit a spárgára hasonlít, de annál sokkal karakteresebb. Szoktam ajándékozni belőle közeli ismerősöknek és elsőre mindig meg vannak lepődve, hogy miért vagyok oda annyira ezért a növényért. Elég egyszer kipróbálni, akinek már adtam, az örömmel fogadja a hajtásokat. Plusz tipp: a komlóvirágzatot régen kovászként is használták, főzetével érdemes kísérletezni napjainkban is. Nem kötelező frissen, szárítva is működik és tartós is.

Vadkomló felkapaszkodó szára Fotó: Dakó Viola

Kecsegtető gondolat lehetne a kertbe betelepíteni, gyümölcsfák alatt is jól érzi magát, de megfontolandó erőteljes növekedése miatt. Nagyon nehéz kordában tartani, még ha rendszeresen is gyűjtjük étkezésre, nagyon domináns. Érdemes meghagyni élőhelyén és rendszeresen meglátogatni ebben a gyönyörű tavaszi időben. Hűtőben tárolva, dobozkában egy hétig is jól eláll. Ha te is szeretnél tanulni a tavasszal gyűjthető ehető vadnövényekről és gombákról, gyere el szombaton, április 18-án Székelylengyelfalvára a gyakorlati oktatásra.

Hegyes kucsmagomba Fotó: Dakó Viola

A hegyes kucsmagomba (Morchella spp.) igazi különlegességnek számít tavasszal, sok gombász vadászik rá. Az előzőekben már megismerkedtünk a cseh és a simasüvegű kucsmagombákkal. A hegyes kucsmagomba fajkomplexnek számít, több kucsmagomba faj is tartozik ide és gyűjtőfogalomként hegyesnek nevezzük ezeket magyarul. A fajokat nehéz egymástól elkülöníteni, de szerencsére mindegyik ehető és ízletes. Az elkészítésnél be kell tartani a minimum 20 perc hőkezelést, feltételesen fogyasztható. Nyersen, félnyersen allergén lehet, és elsőre ebből is csak keveset kóstoljunk és általánosan a gombákból kerüljük az esti órákban történő nagyobb mennyiség fogyasztását, mivel a nehezebben emészthető ételek közé tartozik.

A gomba süvege a hegyes formájáról ismerhető fel a legjobban, és sötét színű, szürkésbarna, feketés árnyalatú.

A csúcsa lehet kicsit ovális is, de mindenképp megnyúlt formájú. Felülete hosszirányban bordázott, a bordák gyakorta sötétebb színűek. A tönkje fehéres, idősödve okkeres, felülete barázdás és sárgás szemcsékkel borított. Kettévágva belül a süveg és a tönk is üreges, egy hosszú üreget alkotnak közösen.

Cseh kucsmagomba és hegyes kucsmagomba Fotó: Dakó Viola

Szintén ehető rokonfajaival összetéveszthető, hasonlít rá kissé a fattyú kucsmagomba (M. semilibera), de csak a süveg felénél ízesül a tönkhöz és általában kisebb termetű gomba is. A fakéreg kucsmagomba (M. importuna) élőhelye jelentősen eltér, faaprítékon vagy a kertbe kihelyezett mulcson növekszik, emberi környezetben. Aromás gombának számít, a cseh kucsmagombánál is ízletesebb és értékesebb találat is. Csak néhány darabot találok minden évben, a középhegységben és magashegységben ritkább találatnak számít. Ha jó lelőhelyet találunk, akkor jegyezzük meg nagyon és látogassuk meg az elkövetkező években is. Ártéri, patakmenti részeken, ligeterdőkben, valamint lomb- és fenyőerdőkben is előfordul, megfigyeléseim alapján kifejezetten kedveli a vadcseresznyefát és a magas kőrisfát. Alacsonyabb részeken gyakoribb találatnak számít (400 m alatt), de magashegységi fenyvesekben is találkozhatunk vele.

Fattyú kucsmagomba Fotó: Dakó Viola

Elkészíthetjük sokféle módon, a nagyobb süvegeket meg lehet tölteni és rizsesen, de kirántva is isteni. Levesbe, mártásosan és egyszerűen hagymán lepirítva is ehető. Olyan ételekhez bátran társíthatjuk, amelyekhez egy aromásabb ízű gomba jól talál. Gombapástétomot is készíthetünk dióval a kiadósabb zsákmányból, bátran kísérletezzünk. Életmódját régebb szaprofitának gondolták, szervesanyag-bontóként a vastag avarréteget kedveli. Jelenleg életmódja vitatott, és nem kizárólag szaprofitának gondolják, mikorrhizás kapcsolata is lehet kedvelt fafajaival. A terepi megfigyelések alapján indokoltnak tűnik a gyanú, emiatt is érdemes kimondottan a jó fafajokat keresni kucsmagombászás közben, sikeresebb lesz a vadászat. Idén még nem sikerült találni belőle, de az elmúlt években szép példányok kerültek kosárba.

Hegyes kucsmák, alul osztrák csészegombák Fotó: Székedi Ágota