Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.
Ebben a receptben egyesítjük a császári udvar eleganciáját a modern konyhatechnológiával, megmutatjuk, hogyan készül a kívül ropogós, belül pedig felhőszerűen puha császármorzsa.
Hozzávalók:
4 db tojás;
1 ek cukor;
1 csomag vaníliás cukor;
3 dl tej;
18 dkg liszt;
csipet só;
5 dkg vaj;
1-2 ek porcukor;
a tálaláshoz porcukor és lekvár.
Elkészítés:
a tojásokat szétválasztjuk, sárgájákat habosra keverjük a cukorral és a vaníliás cukorral, majd belekeverjük a tejet. Hozzáöntjük a lisztet, beleszórunk egy csipet sót és csomómentes masszát keverünk;
a tojásfehérjét kemény habbá verjük és két részletben hozzáadjuk a masszát. Az első adag fehérjehabot elkeverhetjük gyorsabb, durvább mozdulatokkal, az utolsó adaggal viszont finoman dolgozzuk ki a tésztát;
egy serpenyőben, közepes lángon megolvasztjuk a vajat. Rákanalazunk annyi masszát, hogy kitöltse a serpenyőt, de vastagabb-magasabb legyen, mintha palacsintát sütnénk. Lassan, közepes tűzön sütjük 5-6 percig, hogy az alja pirosra süljön;
egy lapos fakanál vagy spatula segítségével négybe vágjuk és átfordítjuk a szeleteket, hogy a tetejük is megpirulhasson. Újabb 5-6 perc után apróbb darabokra szaggatjuk, megszórjuk porcukorral, teszünk hozzá egy kiskanál vajat és finom mozdulatokkal kevergetve a tésztadarabok minden oldalát megsütjük;
a kész, habkönnyű császármorzsát még melegen, porcukorral megszórva, lekvárral tálaljuk.
