Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

Liget

2026. április 11., 12:032026. április 11., 12:03

Ebben a receptben egyesítjük a császári udvar eleganciáját a modern konyhatechnológiával, megmutatjuk, hogyan készül a kívül ropogós, belül pedig felhőszerűen puha császármorzsa.

Hozzávalók:

  • 4 db tojás;

  • 1 ek cukor;

  • 1 csomag vaníliás cukor;

  • 3 dl tej;

  • 18 dkg liszt;

  • csipet só;

  • 5 dkg vaj;

  • 1-2 ek porcukor;

  • a tálaláshoz porcukor és lekvár.

Elkészítés:

  • a tojásokat szétválasztjuk, sárgájákat habosra keverjük a cukorral és a vaníliás cukorral, majd belekeverjük a tejet. Hozzáöntjük a lisztet, beleszórunk egy csipet sót és csomómentes masszát keverünk;

  • a tojásfehérjét kemény habbá verjük és két részletben hozzáadjuk a masszát. Az első adag fehérjehabot elkeverhetjük gyorsabb, durvább mozdulatokkal, az utolsó adaggal viszont finoman dolgozzuk ki a tésztát;

  • egy serpenyőben, közepes lángon megolvasztjuk a vajat. Rákanalazunk annyi masszát, hogy kitöltse a serpenyőt, de vastagabb-magasabb legyen, mintha palacsintát sütnénk. Lassan, közepes tűzön sütjük 5-6 percig, hogy az alja pirosra süljön;

  • egy lapos fakanál vagy spatula segítségével négybe vágjuk és átfordítjuk a szeleteket, hogy a tetejük is megpirulhasson. Újabb 5-6 perc után apróbb darabokra szaggatjuk, megszórjuk porcukorral, teszünk hozzá egy kiskanál vajat és finom mozdulatokkal kevergetve a tésztadarabok minden oldalát megsütjük;

  • a kész, habkönnyű császármorzsát még melegen, porcukorral megszórva, lekvárral tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

A rovat további cikkei

2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.

2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

2026. április 03., péntek

Bejgli burgonyás tésztából

Sok család húsvéti, ünnepi asztaláról nem hiányozhat a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

2026. április 02., csütörtök

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát

Kezdődhet a medvehagyma gyűjtése! Legyünk résen, ne tévesszük össze mérgező növényekkel, tanuljuk meg ezeket is felismerni. Egy finom vadon termő salátát is megismerhetünk, a bojtorjánsaláta már szép állományokat alkot ilyenkor.

2026. április 01., szerda

Tiramisus palacsinta – videó

Felejtsd el a megszokott lekváros palacsintát! Kóstolj bele a krémes kényeztetésbe, ahol a frissen főzött kávé, a lágy hab és a sötét kakaó minden falatban tökéletes harmóniát alkot.

