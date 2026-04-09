A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg. Megnézzük, hol fordulnak elő leggyakrabban, milyen jellegzetességek alapján ismerhetők fel, és mire érdemes figyelni a gyűjtésük során.

Dakó Viola 2026. április 09., 11:512026. április 09., 11:51

Általánosan elmondható az összes kucsmagomba fajról, ami a vidékünkön előfordul, hogy feltételesen fogyaszthatóak alapos hőkezelés után. Ezeket a gombákat szoktuk húszperceseknek hívni, mert szükséges őket legalább 20 percig hőkezelni, hogy biztonságosan fogyaszthatóak legyenek. Nyersen vagy félnyersen allergének lehetnek, és okozhatnak emésztési problémákat, emiatt tartsuk be az előírást mindenképp. A kucsmagombák közül a legkorábbi fajok között a cseh kucsmagombát (Verpa bohemica) köszönthetjük. Vidékünkön gyakorinak számít, de mégsem olyan könnyű találni. Legtöbbször a gombászok számára nem ideális élőhelyen keresik, ezért sikertelen a felkutatásuk. Kedveli a vastag avarréteget és az üde, nedvesebb környezetet.

Cseh kucsmagomba Fotó: Dakó Viola

Patakpartok, árterek és árnyékos ligetek gombája. A kedvenc fái között szerepel a nyárfa, fűzfa, vadcseresznye, de sokszor a kökényes és galagonyás szúrós bokrai alatt is megbújik. Bükkös és gyertyános nyitottabb erdőkben sétálva nagyon kicsi az esély arra, hogy cseh kucsmagombával találkozzunk. Ha a megfelelő élőhelyen keressük, akkor bizonyosan találni is fogunk kiadós esőzések után. Ezeket a lelőhelyeket mindenképp érdemes megjegyezni és felkeresni az elkövetkező években is. Én is mindig a megszokott és jól termő kucsmagombás lelőhelyeimen keresem. Nekem a patakpartok és a nyárfás erdők, ligetek váltak be. A kökényesben is jó találataim szoktak lenni, de meg kell küzdeni a zsákmányért rendesen.

Romlékony gombának számít, ha szerencsénk van begyűjteni belőle, akkor a többletet mindenképp tartósítsuk.

Három napot bírja hűtőben dobozkában vagy papírzacskóban, ennél tovább rizikós tárolni. Jól szárítható, de fagyasztható is. Én általában szárítani szoktam aszalógépekben, így egy este alatt roppanósra szárad, és máris mehet a befőttesüvegbe. Már gyűjtés közben érdemes tisztítani, a tönk aljáról le kell vágni a sáros részt egy kis kés segítségével, de törni is lehet, könnyedén törik. Ha koszosan tesszük be a kosárba, akkor nagyon megtelnek a redői földdel, és nagyon nehéz lesz otthon megtisztítani. Érdemes rászánni az időt, nem fogjuk megbánni. Ezt a gombát a legtöbb esetben szükséges alaposan megmosni hideg vízben, többször is átöblítve. Ki kell húzni a tönköt a süvegből, és a süveg belsejéből is ki kell mosni az erdei maradványokat. Sokszor rovarok is megbújnak a süveg alatt, alaposan tisztítsuk. Gyengéden bánjunk a gombával, mert törékeny. Ha megmostuk, akkor tiszta konyharuhán kicsit szárítsuk meg, és máris felhasználható.

Cseh kucsmagomba-zsákmány Fotó: Dakó Viola

A felismerése nem nehéz, csak néhány határozóbélyeget szükséges megtanulnunk. A süvege hosszanti irányba ráncolt, girbe-gurba redői vannak. A süveg harang alakú és barnás árnyalatú. Ha kettévágunk egy gombát, akkor látható, hogy a süveg csak a tetején érintkezik a tönkkel, ez fontos határozóbélyege. A tönk belseje üreges, fiatalon még vattás. A tönk világos színű, fehéres, és felülete apró sárgás szemcsékkel díszített. Húsa törékeny és kissé vizenyős is lehet, főleg nagyobb esőzések után. Szaga nem feltétlen kellemes, általában azt szoktuk viccesen mondani, hogy nem megszagolni kell, csak megenni. Spermaszagúnak írják a határozókönyvek is, de ez főzés vagy sütés során elillan, és kellemes gombaillatúvá változik.

Több rokonfaja is van, amire hasonlít, ezeket is meg fogjuk ismerni az elkövetkező hetekben.

A mérgező papsapkagombáktól nagyon fontos megkülönböztetni, hasonló élőhelyeket kedvelnek.

Leginkább a redős papsapkagombára (Gyromitra esculenta) és a vörösbarna papsapkagombára (Neogyromitra grandis) kell figyelnünk. Süvegük tekervényes, agyra hasonlító. Kettévágva a tönk belül nem egy nagyobb üreget alkot, hanem több kicsit és szabálytalan elrendezésben.

Redős papsapkagomba. Mérgező! Fotó: Dr. Borostyán Tímea

A cseh kucsmagombákra a vaddisznók is vadásznak, gyakorta lehet látni, hogy alaposan áttúrják az ilyen élőhelyeket. A túrásokban érdemes a gombák után nézni, én gyakorta szoktam találni. A vaddisznók a gomba szaga alapján tájékozódnak, és 2-3 napon belül új példányok bújnak ki, így szerencsénk is lehet. Különböző rovarok és meztelencsigák is jóízűen fogyasztják, de a mókusok és kistestű rágcsálók étlapján is szerepel. Emiatt is legyünk tudatosak gyűjtés közben, ne károsítsuk az élőhelyet, és ne szedjünk többet, mint amire szükségünk van, és valóban fel is tudunk dolgozni. A kucsmagombák után gereblyézve is szoktak nézni, de ez egy helytelen és illegális tevékenység. A vastag avarban megbújt gombákat szedik így ki, de ezzel károsítják az élőhelyet. Óvjuk a környezetünket, és tisztelettel gyűjtsünk gombát, ne kaparjuk és túrjuk fel a lelőhelyeket. Az avart meg lehet kicsit mozdítani egy fadarab segítségével, azzal nem ártunk, de takarjuk is vissza.

Cseh kucsmagomba elvágva Fotó: Dakó Viola

Elkészítésének számtalan módja létezik, de talán a kedvencem a töltött kucsmagomba. A nagyobb süvegeket meg lehet tölteni egy fűszeres krémmel, és sütőben megsütni. Én cserépedényben szeretem, krumplival és más zöldségekkel. A töltelék lehet húsos, zöldséges, de gombás is. Egyik évben trombitagombával fűszereztem, és nagyon finom lett. A lényeg, hogy alaposan fűszerezzük meg, használhatunk sok lepirított hagymát és fokhagymát is alapnak. Kerülhet levesbe, készülhet mártásosan, lepirítva, de még pástétomnak és gombakrémnek is kiváló. Télen nálam általában zöldséglevesbe kerül, így jól felhasználható a szárítmánya. Az említett tartósítási módok mellett még savanyúság is készülhet belőle, ecetesen és tejsavasan fermentálva is készülhet, a lényeg, hogy előtte hőkezeljük. Egyszerűen hagymán lepirítva is finom csemege, amikor keveset találok, akkor csak egyszerűen rákenem így egy pirítós kenyérre, és máris fogyasztható.

Simasüvegű kucsmagomba Fotó: Dakó Viola