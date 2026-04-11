Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán

Dorin Florea 2000 és 2020 között volt Marosvásárhely polgármestere. Archív
Fotó: Haáz Vince
Facebook-videóban foglalt állást a vasárnapi magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban Dorin Florea korábbi marosvásárhelyi polgármester.
2026. április 11., 13:17
2026. április 11., 13:232026. április 11., 13:23
Véleménynyilvánítását azzal indokolja, hogy sok „magyar barátja” fordult hozzá az utóbbi időszakban a választásokkal kapcsolatban. Évekkel ezelőttre vezeti vissza Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével való kapcsolatát, amikor Dorin Florea még prefektus volt, párhuzamba vonva mindkettőjük hosszú vezetői mandátumát.
„De amit ő tett ezekben a viharos időkben az Európai Unió számára, azt hiszem, olyan tettek, amelyeket meg kell becsülni” – magyarázta a videóban Dorin Florea, hozzátéve, hogy „amit a Orbán Viktor Magyarországért tett és tesz, példát kell mutatnia minden európai nemzet számára: harcolni a méltóságért és egy olyan Európáért, amelyben mindannyian egyenlőnek és tisztelve érezzük magunkat”.
