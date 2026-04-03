Bejgli burgonyás tésztából

Sok családban nem hiányozhat a húsvéti ünnepi asztalról a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

Hozzávalók két rúdhoz:

50 dkg liszt

50 dkg főtt

áttört burgonya

50 dkg darált dió

3 dl méz

2,5 dkg élesztő

10 dkg cukor

kevés só

2 evőkanál olaj

1 tojás

2–3 dl tej

1 tojássárga

Elkészítése:

A tésztához a krumplit és a lisztet egy tálba tesszük, hozzáadjuk a sót és a cukrot, ráreszeljük az élesztőt, és összevegyítjük a masszát. Ezután hozzáadjuk az olajat, a tojást, és annyi tejet, hogy jól gyúrható masszát kapjunk. A tésztát két részre osztjuk, egyenként kinyújtjuk, meglocsoljuk a felolvasztott méz felével, és megszórjuk a dió felével. Feltekerjük, lekenjük tojássárgával, és hűvös helyen száradni hagyjuk fél órát. A két rudat kizsírozott tepsibe tesszük, majd előmelegített sütőben körülbelül 35 perc alatt megsütjük.

