Bejgli burgonyás tésztából

Fotó: György Ottilia
Sok családban nem hiányozhat a húsvéti ünnepi asztalról a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!
50 dkg liszt
50 dkg főtt
áttört burgonya
50 dkg darált dió
3 dl méz
2,5 dkg élesztő
10 dkg cukor
kevés só
2 evőkanál olaj
1 tojás
2–3 dl tej
1 tojássárga
A tésztához a krumplit és a lisztet egy tálba tesszük, hozzáadjuk a sót és a cukrot, ráreszeljük az élesztőt, és összevegyítjük a masszát. Ezután hozzáadjuk az olajat, a tojást, és annyi tejet, hogy jól gyúrható masszát kapjunk. A tésztát két részre osztjuk, egyenként kinyújtjuk, meglocsoljuk a felolvasztott méz felével, és megszórjuk a dió felével. Feltekerjük, lekenjük tojássárgával, és hűvös helyen száradni hagyjuk fél órát. A két rudat kizsírozott tepsibe tesszük, majd előmelegített sütőben körülbelül 35 perc alatt megsütjük.
Újabb receptes könyvnek örvendhetünk Ottis konyhájából. György Ottilia, az Erdélyi Konyha főszerkesztője, lapcsaládunk munkatársa báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola receptjeiből válogatott, készítette el a száz évvel ezelőtt recepteket, hogy gazdag képanyaggal illusztrálva, igényes kötetben ajánlja ezeket.
