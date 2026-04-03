Bejgli burgonyás tésztából

Bejgli, burgonya, recept, tészta, húsvét

Fotó: György Ottilia

Sok családban nem hiányozhat a húsvéti ünnepi asztalról a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

György Ottilia

2026. április 03., 09:392026. április 03., 09:39

Hozzávalók két rúdhoz:

  • 50 dkg liszt

  • 50 dkg főtt

  • áttört burgonya

  • 50 dkg darált dió

  • 3 dl méz

  • 2,5 dkg élesztő

  • 10 dkg cukor

  • kevés só

  • 2 evőkanál olaj

  • 1 tojás

  • 2–3 dl tej

  • 1 tojássárga

Elkészítése:

A tésztához a krumplit és a lisztet egy tálba tesszük, hozzáadjuk a sót és a cukrot, ráreszeljük az élesztőt, és összevegyítjük a masszát. Ezután hozzáadjuk az olajat, a tojást, és annyi tejet, hogy jól gyúrható masszát kapjunk. A tésztát két részre osztjuk, egyenként kinyújtjuk, meglocsoljuk a felolvasztott méz felével, és megszórjuk a dió felével. Feltekerjük, lekenjük tojássárgával, és hűvös helyen száradni hagyjuk fél órát. A két rudat kizsírozott tepsibe tesszük, majd előmelegített sütőben körülbelül 35 perc alatt megsütjük.

korábban írtuk

Egy báróné receptjei a mai konyhában
Egy báróné receptjei a mai konyhában

Újabb receptes könyvnek örvendhetünk Ottis konyhájából. György Ottilia, az Erdélyi Konyha főszerkesztője, lapcsaládunk munkatársa báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola receptjeiből válogatott, készítette el a száz évvel ezelőtt recepteket, hogy gazdag képanyaggal illusztrálva, igényes kötetben ajánlja ezeket.

Recept
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

2026. április 02., csütörtök

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát

Kezdődhet a medvehagyma gyűjtése! Legyünk résen, ne tévesszük össze mérgező növényekkel, tanuljuk meg ezeket is felismerni. Egy finom vadon termő salátát is megismerhetünk, a bojtorjánsaláta már szép állományokat alkot ilyenkor.

2026. április 01., szerda

Tiramisus palacsinta – videó

Felejtsd el a megszokott lekváros palacsintát! Kóstolj bele a krémes kényeztetésbe, ahol a frissen főzött kávé, a lágy hab és a sötét kakaó minden falatban tökéletes harmóniát alkot.

2026. április 01., szerda

Nyerj a húsvéti asztaloddal!

Tojás, sonka, kolbász? Töltött bárány? Húsleves? Netán töltött káposzta és kalács? Nálatok mi kerül a húsvéti, ünnepi asztalra? Most megmutathatod, és értékes ajándékokat is nyerhetsz!

2026. március 31., kedd

Karfiolkrémleves medvehagymával, sült paprika betéttel

Ez a karfiolkrémleves igazi tavaszi fogás, a friss medvehagymának köszönhetően. A balzsamecetes sült paprika édeskés, savanykás íze különleges kontrasztot ad a levesnek, így nemcsak ízében, hanem megjelenésében is izgalmas ételt kapunk.

2026. március 30., hétfő

Ropogós házi tavaszi tekercs

Kívül ropogós, belül szaftos és fűszeres: ez a házi tavaszi tekercs garantált siker. Frissen sütött tésztalapokba töltött, illatos húsos-káposztás raguval készül, és tökéletes választás egy hangulatos estére vagy vendégváró falatként.

2026. március 29., vasárnap

Kincs, amire nem vigyázunk eléggé: az ivóvíz

Bolygónk 71 százalékát víz borítja és csupán 29 százaléka szárazföld. Ennek az óriási víztömegnek viszont csupán 3 százaléka édesvíz. Amikor megszületünk, a szervezetünk 72 százaléka szintén víz. A víz tehát az egyik legfontosabb eleme az életnek.

2026. március 28., szombat

Túrófánk – videó

Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.

2026. március 27., péntek

A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

