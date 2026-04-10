101. életévében elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán, Barót meghatározó személye
Fotó: Tamás Sándor/Facebook
A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.
2026. április 10., 15:24
2026. április 10., 15:252026. április 10., 15:25
Boér Imre április 10-én hunyt el, hat hónappal a századik születésnapja után.
Önkormányzatunk nevében őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Jó utat, tanár úr, a minden élők útján! Hálát adunk a Fennvalónak, hogy 100. születésnapján még felköszönthettük Önt! Emlékeinkben megőrizzük szikár, méltóságteljes alakját, választékos beszédét, történeteit, kedves arcvonásait!” – búcsúzott Facebookon közzétett bejegyzésében Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere.
Fotó: Székely Kalendárium/Lázár Szilárd
Boér Imre 1925. szeptember 18-án született Magyarhermányban. 1943-ban sorozták be, és 1944-ben, nem egészen 19 évesen indult útnak Úzvölgye felé; csaknem négy évet töltött orosz fogságban. Hazatérése után csaknem fél évszázadon át tanított német és orosz nyelvet, a baróti közművelődés aktív résztvevője volt. Boér Imre Barót város díszpolgára és egyben legidősebb lakója volt, 2020-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették.
Pontosan száz éve, 1925. szeptember 18-án született Magyarhermányban Boér Imre nyugalmazott tanár, az úzvölgyi csata veterán harcosa.
