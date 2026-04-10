Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

Farkas Orsolya 2026. április 10., 15:242026. április 10., 15:24 2026. április 10., 15:252026. április 10., 15:25

Boér Imre április 10-én hunyt el, hat hónappal a századik születésnapja után.

Életének 101. esztendejében elhunyt Boér Imre tanár úr, úzvölgyi veterán, városunk díszpolgára és legidősebb lakója.

Önkormányzatunk nevében őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Jó utat, tanár úr, a minden élők útján! Hálát adunk a Fennvalónak, hogy 100. születésnapján még felköszönthettük Önt! Emlékeinkben megőrizzük szikár, méltóságteljes alakját, választékos beszédét, történeteit, kedves arcvonásait!” – búcsúzott Facebookon közzétett bejegyzésében Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere.

