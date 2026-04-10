Elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán

101. életévében elhunyt Boér Imre úzvölgyi veterán, Barót meghatározó személye

A nyugalmazott tanár, úzvölgyi veterán 101. életévében hunyt el. Boér Imrét a református egyház szertartása szerint helyezik örök nyugalomra április 12-én a baróti temetőben.

Farkas Orsolya

2026. április 10., 15:242026. április 10., 15:24

Boér Imre április 10-én hunyt el, hat hónappal a századik születésnapja után.

Életének 101. esztendejében elhunyt Boér Imre tanár úr, úzvölgyi veterán, városunk díszpolgára és legidősebb lakója.

Önkormányzatunk nevében őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Jó utat, tanár úr, a minden élők útján! Hálát adunk a Fennvalónak, hogy 100. születésnapján még felköszönthettük Önt! Emlékeinkben megőrizzük szikár, méltóságteljes alakját, választékos beszédét, történeteit, kedves arcvonásait!” – búcsúzott Facebookon közzétett bejegyzésében Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere.

Fotó: Székely Kalendárium/Lázár Szilárd

Boér Imre 1925. szeptember 18-án született Magyarhermányban. 1943-ban sorozták be, és 1944-ben, nem egészen 19 évesen indult útnak Úzvölgye felé; csaknem négy évet töltött orosz fogságban. Hazatérése után csaknem fél évszázadon át tanított német és orosz nyelvet, a baróti közművelődés aktív résztvevője volt. Boér Imre Barót város díszpolgára és egyben legidősebb lakója volt, 2020-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették.

Századik születésnapját ünnepli Boér Imre úzvölgyi veterán

Pontosan száz éve, 1925. szeptember 18-án született Magyarhermányban Boér Imre nyugalmazott tanár, az úzvölgyi csata veterán harcosa.

Háromszék Gyász
Ezek is érdekelhetik

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában
Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét
Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
Tönkretett első világháborús magyar emlékmű és hadisírok Brassó-Bertalanban
Labdarúgás, minden mennyiségben – a pénteki sportműsor
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában
Székelyhon

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában
Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét
Székelyhon

Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét
Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
Székely Sport

Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
Tönkretett első világháborús magyar emlékmű és hadisírok Brassó-Bertalanban
Krónika

Tönkretett első világháborús magyar emlékmű és hadisírok Brassó-Bertalanban
Labdarúgás, minden mennyiségben – a pénteki sportműsor
Székely Sport

Labdarúgás, minden mennyiségben – a pénteki sportműsor
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 09., csütörtök

Harmincnégy állással lesz kevesebb Kovászna Megye Tanácsánál

Jogszabályi változásokhoz és a gazdasági helyzethez igazodva folytatja az intézményrendszerének átalakítását a megyei önkormányzat. A csütörtöki ülésen a létszámkeret csökkentésről és szervezeti felépítésekről határoztak.

Idős férfit támadtak meg fiatalok és családon belüli erőszak is történt

Húsvéthétfőn Baróton fiatalok vertek meg egy idős férfit, Sepsiszentgyörgyön családi erőszak miatt hívták a rendőrséget.

2026. április 09., csütörtök

Kézdi Imolával és Cseh Andrással ünneplik a magyar költészet napját Sepsiszentgyörgyön

Gazdag kulturális programmal ünnepli a magyar költészet napját a Tamási Áron Színház: április 11–12. között könyvbemutató, koncert és színházi előadás várja az érdeklődőket.

2026. április 07., kedd

Több mint 230 ezer lejnyi bírságot róttak ki Kovászna megyében

Több száz bírság, tízezres nagyságrendű szankciók és több tucat forgalomból kivont sofőr – így léptek fel a Kovászna megyei rendőrök az ünnepi időszakban.

2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

2026. április 02., csütörtök

Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

2026. április 02., csütörtök

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

