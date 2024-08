Harsogjon időnként az Úz-völgyi ereklye hangja

1944. augusztus 26-án, azon a vérzáporos napon, amikor a sokszoros túlerőben támadó Vörös Hadsereg az Úz mentén áttörte a Székely Határőrség védvonalát, Nagy Andor sepsiszentgyörgyi hírvivőnek visszavonulás közben kezébe került szülővárosa székely határőr-zászlóaljának kürtje. Mivel akadályozta volna menekülés közben, meg talán a fogságba eséstől is joggal tarthatott, zubbonyába bugyolálta, és a helyszínen elrejtette. Több mint húsz évvel később tudott visszamenni érte, sokáig lakása padlásán rejtegette. Unokája pár éve hozta nyilvánosságra a történetét.

Az unokája – nagyapja elmesélései alapján – annyira emlékszik, hogy 1944-ben „hírvivő” volt. Mivel a felesége (szül. Váncsa Ida) egyik nyilatkozatában a 156-os tábori postaszám szerepelt, ez alapján – a felesége révén kézdivásárhelyi kötődésű – Babucs Zoltán jeles magyarországi hadtörténész véleményét is kikértük.

A Honvédelmi Minisztérium HIM Központi Irattárában nem talált Nagy Andorra vonatkozó adatot, a kárpótlási kérelemhez csatolt iratok pedig a budapesti székhelyű VERITAS Történetkutató Intézet levéltárába kerültek, ahonnan csak a családtagok kérésére – tehát kutatóknak nem – adnak ki információt.

A Székely Határvédelmi Erők alakulatainál 1944 márciusának végén kezdték el a mozgósítást. Mivel az Úz-völgyébe később – többek között – a sepsiszentgyörgyi 11. és 12. székely határőr-zászlóaljakat is kivezényelték (rajtuk kívül a 32/1. erődszázad védte a szorost, a baróti 13. székely határőr-zászlóalj a Csobános völgyét, az Aklos csárdánál pedig a sepsiszentgyörgyi 26. székely határvadász-zászlóalj készült fogadni az ellenséget),

kézenfekvőnek tűnik, hogy Nagy Andor is ezek valamelyikének kötelékében szolgált, de ez egyelőre csak feltételezés.

Őt 1943-ban sorozták be, és 1944-ben, nem egészen 19 évesen indult útnak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium padjai közül az Úz-völgye felé. Benedek-mezőn „keverték össze” őket az 1. század idősebb katonáival, ahonnan együtt indultak a város csíkszeredai kijáratához. Itt, a város szélén búcsúztak el családtagjaiktól, az estét Bükszádon töltötték. Másnap Szentsimonban szállásolták el őket, kiket az iskolában, kiket magánházaknál, innen pedig a Rugát-tető felé vették az irányt, egészen Aklosig. Úzvölgye telepen a kaszárnyák padlásán aludtak.

Másnap elosztották a századokat: elmondása szerint az 1–2. századot a Magyarós-tetőre vezényelték ki, a 3–4. század lent maradt a völgyben, de az „ezeréves” határhoz is küldtek egy előőrsöt. Imre bácsiék a tetőn felhúzták a sátrakat, és mivel csak egy-két bunker volt megmaradva az 1916-os harcok idejéből, nekifogtak faházakat építeni – ne fázzanak meg, ha ott kell a telet tölteniük. Nem kellett.

„Két kisebb orosz tank tűnt fel a völgyben, mire a lenti két század szétszéledt (ténylegesen hat harckocsi kezdte meg a támadást erős gyalogsági kísérettel – K. K.). A fafeldolgozó telep körül összerakott farakások kigyulladtak, az ott dolgozó civilek a vasúton próbáltak menekülni, a katonák közül sokan a tető felé vették az irányt. A levegőben két német vadászgép jelent meg, amely az oroszok közé több bombát is ledobott, próbálva megzavarni őket. Emellett két-három sor, betonból készült tankakadály is lassította az előrenyomulásukat, de a tetőn lévő egységeknek nem volt tüzérsége, csak a Kézdivásárhelyről kölcsönkért ütegekkel sikerült megállítani a tankokat. A patakban közben az orosz gyalogság nyomult előre. Mi ekkor kezdtük meg a visszavonulást Csobános felé. A patak jobb partján kitaposott keréknyomoknak gyanút kellett volna kelteniük bennünk, mert az oroszok a bal parton voltak elrejtőzve. Én az első századdal a sor elején haladtam, és ezzel volt szerencsém, mert az oroszok addig vártak, amíg a század közepe eléjük ér; akkor kezdtek el tüzelni. Sokan elestek ott. A század végén haladók közül többen el tudtak menekülni, de minket, akik az elején haladtunk, elfogtak, és visszavittek a völgybe. Ott lapátot és kapát adtak a kezünkbe, hogy a németek bombái által kialakított bombatölcsérekbe temessük el az elpusztult lovakat.” (Az Úz-völgyi csata Boér Imre emlékezetében – lejegyezte: Lázár Szilárd)

Az adományozó



Dr. Vajna Mihály 1898-ban született Sepsiszentgyörgyön, a neves szemerjai Vajna család sarjaként. A Székely Mikó Kollégiumban 1916-ban tett hadiérettségi után az első világháború több csatatéren megfordult. A háború vége az akkor hadnagyként szolgáló Vajnát az olasz fronton találja, ahol vitézségéért kisezüst-éremmel jutalmazzák; innen tér haza 1918 júniusában.



Beiratkozik az orvosi egyetemre, hogy aztán a fogorvosi diplomát is megszerezze. Szülővárosában nyit rendelőt, a harmincas években megnősül, négy gyermek apjává lesz. A Corvin Sportegyesület alelnökeként városszerte mint a sportmozgalom támogatóját, szervezőjét ismerik. Jótékonysági tevékenysége is figyelemre méltó. Az általa szervezett véndiák-bálok bevételét a Székely Mikó Kollégium rászoruló diákjai között osztják szét.



1940. szeptember 13-án a Csíki utca végén lóháton fogadja a bevonuló honvédeket. A második világháború alatt a Sepsiszentgyörgyön állomásozó alakulatok szanitécegységének vezetője.



A kommunista hatalom vagyonából kisemmizi, kizsákmányolónak minősíti, emiatt gyerekeinek csak többszöri próbálkozással sikerül felsőfokú diplomát szerezniük. Fogorvosként dolgozik a helyi poliklinikán, és iskolaorvosi tisztséget is betölt. 1974-ben hunyt el, a szemerjai temető családi sírboltjában alussza örök álmát.



(József Álmos kutatásai alapján)