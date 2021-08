Lerótták kegyeletüket, több százan gyűltek össze az úzvölgyi megemlékezésen

– húzta alá. Szavait megemlékező szentmise követte, majd több hazai és magyarországi elöljáró is megosztotta ünnepi gondolatait.

Megemlékező ünnepséget tartottak csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőben a II. világháború ott zajló csatájának 77. évfordulója alkalmából. Az eseményre több százan érkeztek határon innen és túlról, illetve jelen volt a 97 éves Bartha Mihály úzvölgyi veterán is, akinek bajtársai a temetőben nyugszanak.

Tilki Attila országgyűlési képviselő beszéde elején azt hangsúlyozta, elsősorban azért vannak jelen a megemlékezésen többen is Magyarországról, mert erkölcsi kötelességük, emellett pedig számos egyéb, főként történelmi okot is felsorolt. „Nekünk pontosan tudni kell, hogy az élet minden területén, ahol élünk és dolgozunk, mit vár el tőlünk a nemzet. Tőlünk, budapesti képviselőktől azt várja el, hogy parlamenti szinten képviseljük azt, ami itt történt. De képviselnünk kell európai szinten is, és el kell érnünk, hogy a kegyeleti jog illessen meg mindenkit” – emelte ki.

Mindig szívügye lesz

A továbbiakban Fürjes Balázs államtitkár arról beszélt, hogy Közép- és Kelet-Európa nemzetei a 21. században csak együtt lehetnek sikeresek. „Ha tudunk együttműködni, ha kölcsönös tisztelettel és elismeréssel vagyunk egymás iránt, ha valódi egyenragú partnerei vagyunk egymásnak, Magyarország és Románia is nagy közös sikereket érhet el Közép- és Kelet-Európa más nemzeteivel közösen.