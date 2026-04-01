Tiramisus palacsinta – videó

Felejtsd el a megszokott lekváros palacsintát! Kóstolj bele a krémes kényeztetésbe, ahol a frissen főzött kávé, a lágy hab és a sötét kakaó minden falatban tökéletes harmóniát alkot.
A tiramisus palacsinta igazi fúziós desszert: a krémes, kávés olasz elegancia tökéletes harmóniában találkozik a puha, házias palacsinta egyszerűségével.
Hozzávalók a palacsintához:
2 db tojás;
3 ek cukor;
1 csipet só;
3 dl tej;
20 dkg liszt;
1 dl szódavíz;
1 ek olaj.
Hozzávalók a tiramisukrémhez:
2 dl habtejszín;
25 dkg mascarpone;
2-3 ek porcukor;
0,5 tk vaníliakivonat;
1,5 dl kávé;
1 tk kristálycukor;
1 tk rumaroma;
1 csomag babapiskóta;
kakaópor.
Elkészítés:
a palacsintatészta elkészítéséhez a tojásokat a cukorral és egy csipet sóval habverővel összekeverjük. Hozzáöntjük a tejet és fokozatosan hozzáadjuk a lisztet is, és az egészet csomómentes tésztává dolgozzuk. Felöntjük a szódavízzel, hozzáadjuk az olajat, és simára keverjük;
a tésztát 10 percig pihentetjük, majd közepes lángon vékony palacsintákat sütünk. Ebből a mennyiségből 8-10 db lesz. A palacsintákat teljesen kihűtjük;
a töltelékhez a tejszínt habbá verjük. Egy külön tálban a mascarponét, a porcukrot és a vaníliát habverővel simára keverjük és spatulával óvatosan beleforgatjuk a tejszínhabot. A palacsintákat megkenjük a tejszínhabos-mascarponés krémmel;
a lefőzött, kihűtött kávét a cukorral és a rumaromával összevegyítjük és egy lapos mélytányérba töltjük. A babapiskóták mindkét oldalát egy-egy pillanatra megmártjuk a kávéban, de nem áztatjuk benne sokáig;
a krémmel megkent palacsintákra ráhelyezünk egy csíkban két-két kávés babapiskótát és szorosan feltekerjük. Tálaláskor kakaóval megszórva díszítjük.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
szóljon hozzá!