Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Székelyföldi települések és természeti kincsek is a döntőbe kerültek • Fotó: Haáz Vince

Székelyföldi települések és természeti kincsek is a döntőbe kerültek

Maros, Hargita és Kovászna megye több települése, természeti kincse is felkerült Az év úti célja vetélkedő döntősei közé. Szavazatunkkal támogathatjuk.

Székelyhon

2026. április 11., 13:272026. április 11., 13:27

Az év úti célja országos vetélkedőre ismét több székelyföldi település és helyszín is bekerült. A beküldött javaslatok közül szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat, a döntősökre a közönség is szavazhat.

Maros megye ismét a döntősök között van, olyan helyszínekkel, amelyek történelmükkel, természeti szépségükkel és hitelességükkel nyűgöznek le. Szavazni lehet Segesvárra, az Inspiráló városok között, Szászkézdre a Mesebeli falvak között, a Medve-tóra (Szováta) a Természeti kincsek kategóriában, a segesvári középkori vár A történelem szentélyei kategóriában és az Erdélyi dombvidékre az Elbűvölő tájak között.

Hargita megyéből a Fürdőtelepülések kategóriában döntős Borszék, de szavazni lehet Gyimesfelsőlokra is, a Mesebeli falvak között. Három jelölt is bejutott a megyéből a Játék és adrenalin kategória döntősei közé: a maroshévízi bob, a szejkefürdői Bogárpark és a Székelykeresztúron egy halastó mellett levő Baby’O Beach Club.

Kovászna megyében szavazni lehet Kovásznára, ami a Fürdőtelepülések között szerepel, Bálványosra, ami a Turisztikai települések kategóriában van, Kovásznai udvarházak nevezésre, amit az Elbővülő tájak között kell keresni.

Szavazni lehet április 25-ig, ide kattintva böngészheti a listákat.

2026. április 11., szombat

Ittas vezetők az éjszakai utakon

Mindössze néhány óra leforgása alatt a Hargita megyei rendőrök három ittas sofőrt is elkaptak pénteken este.

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani

Tudják, mi a közös Kásás Tamásban, Nagy Feróban vagy éppen Fábry Sándorban? Hogy mindnyájan székelyföldi kötődéssel bírnak – és még sok hozzájuk hasonló közismert ikon igazolja a régi tézist, miszerint a nemzet egy és szétválaszthatatlan.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.

Torzított tükör: bojkott és adminisztratív feszültség a próbaérettségin

A pedagógusok bojkottja miatt a márciusi próbaérettségi eredményei Háromszéken nem mérvadóak. A végzősök kevesebb mint fele vizsgázott, miközben a szakszervezetek már a következő sztrájkhullámot készítik elő az oktatási minisztérium tervei miatt.

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.

Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.

Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

