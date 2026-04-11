Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Székelyföldi települések és természeti kincsek is a döntőbe kerültek
Fotó: Haáz Vince
Maros, Hargita és Kovászna megye több települése, természeti kincse is felkerült Az év úti célja vetélkedő döntősei közé. Szavazatunkkal támogathatjuk.
Az év úti célja országos vetélkedőre ismét több székelyföldi település és helyszín is bekerült. A beküldött javaslatok közül szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat, a döntősökre a közönség is szavazhat.
Maros megye ismét a döntősök között van, olyan helyszínekkel, amelyek történelmükkel, természeti szépségükkel és hitelességükkel nyűgöznek le. Szavazni lehet Segesvárra, az Inspiráló városok között, Szászkézdre a Mesebeli falvak között, a Medve-tóra (Szováta) a Természeti kincsek kategóriában, a segesvári középkori vár A történelem szentélyei kategóriában és az Erdélyi dombvidékre az Elbűvölő tájak között.
Hargita megyéből a Fürdőtelepülések kategóriában döntős Borszék, de szavazni lehet Gyimesfelsőlokra is, a Mesebeli falvak között. Három jelölt is bejutott a megyéből a Játék és adrenalin kategória döntősei közé: a maroshévízi bob, a szejkefürdői Bogárpark és a Székelykeresztúron egy halastó mellett levő Baby’O Beach Club.
Kovászna megyében szavazni lehet Kovásznára, ami a Fürdőtelepülések között szerepel, Bálványosra, ami a Turisztikai települések kategóriában van, Kovásznai udvarházak nevezésre, amit az Elbővülő tájak között kell keresni.
Szavazni lehet április 25-ig, ide kattintva böngészheti a listákat.
