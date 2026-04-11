Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Az év úti célja országos vetélkedőre ismét több székelyföldi település és helyszín is bekerült. A beküldött javaslatok közül szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat, a döntősökre a közönség is szavazhat.

Maros megye ismét a döntősök között van, olyan helyszínekkel, amelyek történelmükkel, természeti szépségükkel és hitelességükkel nyűgöznek le. Szavazni lehet Segesvárra, az Inspiráló városok között, Szászkézdre a Mesebeli falvak között, a Medve-tóra (Szováta) a Természeti kincsek kategóriában, a segesvári középkori vár A történelem szentélyei kategóriában és az Erdélyi dombvidékre az Elbűvölő tájak között.

Hargita megyéből a Fürdőtelepülések kategóriában döntős Borszék, de szavazni lehet Gyimesfelsőlokra is, a Mesebeli falvak között. Három jelölt is bejutott a megyéből a Játék és adrenalin kategória döntősei közé: a maroshévízi bob, a szejkefürdői Bogárpark és a Székelykeresztúron egy halastó mellett levő Baby’O Beach Club.

Kovászna megyében szavazni lehet Kovásznára, ami a Fürdőtelepülések között szerepel, Bálványosra, ami a Turisztikai települések kategóriában van, Kovásznai udvarházak nevezésre, amit az Elbővülő tájak között kell keresni.

Szavazni lehet április 25-ig