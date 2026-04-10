Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.

Több sérültet is a műszaki mentőknek kellett kiszabadítaniuk pénteken délután Szeben megyében egy közúti baleset következtében. A tűzoltóság (ISU) tájékoztatása szerint a balesetben három személyautó és hét ember volt érintett, a helyszíni vizsgálatok és elsősegély után öt embert vittek kórházba: egy 19 éves fiatal férfit, egy 16 éves lányt, egy 17 éves fiatalt, valamint egy 31 éves nőt.

Rajtuk kívül egy 36 éves férfit, aki súlyos lábsérülést szenvedett, helikopterrel vittek Marosvásárhelyre kórházba.