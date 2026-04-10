Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.
Több sérültet is a műszaki mentőknek kellett kiszabadítaniuk pénteken délután Szeben megyében egy közúti baleset következtében. A tűzoltóság (ISU) tájékoztatása szerint a balesetben három személyautó és hét ember volt érintett, a helyszíni vizsgálatok és elsősegély után öt embert vittek kórházba: egy 19 éves fiatal férfit, egy 16 éves lányt, egy 17 éves fiatalt, valamint egy 31 éves nőt.
Rajtuk kívül egy 36 éves férfit, aki súlyos lábsérülést szenvedett, helikopterrel vittek Marosvásárhelyre kórházba.
A balesetben érintett másik két személy visszautasította a kórházba szállítást – közölte még a tűzoltóság, hozzátéve, hogy a mentés és helyszínelés idejére teljes útzárat vezettek be az érintett szakaszon, Medgyes Szászmuzsna felőli kijáratánál.
A pedagógusok bojkottja miatt a márciusi próbaérettségi eredményei Háromszéken nem mérvadóak. A végzősök kevesebb mint fele vizsgázott, miközben a szakszervezetek már a következő sztrájkhullámot készítik elő az oktatási minisztérium tervei miatt.
Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.
Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.
Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.
Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.
Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.
Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.
Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.
