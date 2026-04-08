Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

Liget

2026. április 08., 08:342026. április 08., 08:34

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fokhagymás mártással készült sertésszűz és a ropogósra sült burgonya időtálló párosítás, amely egyszerűségével és gazdag ízével könnyedén belopja magát mindenki szívébe.

Hozzávalók a húshoz és a mártáshoz:

  • kb. 60 dkg sertésszűz;

  • só;

  • bors;

  • 5 dkg liszt;

  • olaj;

  • 5-6 gerezd fokhagyma;

  • 2 dl habtejszín (cukrozatlan);

  • 1 késhegynyi szerecsendió.

Hozzávalók a tepsiben sült burgonyához:

  • 80 dkg burgonya;

  • só;

  • olaj;

  • pirospaprika;

  • oregánó;

  • bors;

  • fokhagymapor.

Elkészítés:

  • a húst lehártyázzuk és pillangóvágással fél centi vastag szeleteket vágunk belőle. A hússzeleteket enyhén kiklopfoljuk, majd sózzuk és borsozzuk, végül vékonyan lisztbe forgatjuk minden oldalát;

  • serpenyőben olajat hevítünk és pár perc alatt aranybarnára sütjük a lisztes hússzeletek mindkét oldalát. Ha letapadna, öntsünk alá még egy kevés olajat. A kisült húsokat félretesszük, a serpenyőben esetleg marad lisztcsomókat, égett részeket kiszedjük, de nem töröljük ki teljesen az edényt;

  • a pirult húsos és lisztes serpenyőbe öntünk még egy kevés olajat, mérsékeljük a hőt és beletesszük az apróra kockákra vágott vagy zúzott fokhagymát. Folyamatos kevergetés mellett pirítjuk, de ügyelünk arra, hogy a fokhagyma ne égjen meg. Ha megérezzük az illatát, már jó;

  • a fokhagymára öntjük a tejszínt, fűszerezzük szerecsendióval és ízlés szerint még sóval, és alacsony lángon kezdjük forralni. A húsokat a tejszínbe helyezzük, beleöntjük a hús alatt összegyűlt esetleges szaftot, lefedve pároljuk pár percig és elzárjuk alatt a hőforrást;

  • a burgonyát alaposan átdörzsöljük folyó víz alatt, de nem hámozzuk meg. Cikkekre vágjuk és félpuhára főzzük sós vízben. Az előfőzött burgonyát kiolajozott tepsibe tesszük, fűszerezzük sóval, kevés pirospaprikával, szárított oregánóval, borssal, fokhagymaporral és kézzel átforgatjuk, hogy mindenhol érje az olaj és a fűszer. 200 Celsius-fokos sütőben, alsó-felső módban addig sütjük, amíg szépen meg nem pirul;

  • fokhagymás mártással és a tepsis burgonyával együtt kínáljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu
Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Új listavezetője van a Csík körzeti bajnokságnak
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.

2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

Hirdetés
2026. április 03., péntek

Bejgli burgonyás tésztából

Sok család húsvéti, ünnepi asztaláról nem hiányozhat a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

2026. április 02., csütörtök

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát

Kezdődhet a medvehagyma gyűjtése! Legyünk résen, ne tévesszük össze mérgező növényekkel, tanuljuk meg ezeket is felismerni. Egy finom vadon termő salátát is megismerhetünk, a bojtorjánsaláta már szép állományokat alkot ilyenkor.

2026. április 01., szerda

Tiramisus palacsinta – videó

Felejtsd el a megszokott lekváros palacsintát! Kóstolj bele a krémes kényeztetésbe, ahol a frissen főzött kávé, a lágy hab és a sötét kakaó minden falatban tökéletes harmóniát alkot.

Hirdetés
2026. április 01., szerda

Nyerj a húsvéti asztaloddal!

Tojás, sonka, kolbász? Töltött bárány? Húsleves? Netán töltött káposzta és kalács? Nálatok mi kerül a húsvéti, ünnepi asztalra? Most megmutathatod, és értékes ajándékokat is nyerhetsz!

2026. március 31., kedd

Karfiolkrémleves medvehagymával, sült paprika betéttel

Ez a karfiolkrémleves igazi tavaszi fogás, a friss medvehagymának köszönhetően. A balzsamecetes sült paprika édeskés, savanykás íze különleges kontrasztot ad a levesnek, így nemcsak ízében, hanem megjelenésében is izgalmas ételt kapunk.

2026. március 30., hétfő

Ropogós házi tavaszi tekercs

Kívül ropogós, belül szaftos és fűszeres: ez a házi tavaszi tekercs garantált siker. Frissen sütött tésztalapokba töltött, illatos húsos-káposztás raguval készül, és tökéletes választás egy hangulatos estére vagy vendégváró falatként.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!