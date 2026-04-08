Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

A fokhagymás mártással készült sertésszűz és a ropogósra sült burgonya időtálló párosítás, amely egyszerűségével és gazdag ízével könnyedén belopja magát mindenki szívébe.

Hozzávalók a húshoz és a mártáshoz:

kb. 60 dkg sertésszűz;

só;

bors;

5 dkg liszt;

olaj;

5-6 gerezd fokhagyma;

2 dl habtejszín (cukrozatlan);

1 késhegynyi szerecsendió.

Hozzávalók a tepsiben sült burgonyához:

80 dkg burgonya;

só;

olaj;

pirospaprika;

oregánó;

bors;

fokhagymapor.

Elkészítés:

a húst lehártyázzuk és pillangóvágással fél centi vastag szeleteket vágunk belőle. A hússzeleteket enyhén kiklopfoljuk, majd sózzuk és borsozzuk, végül vékonyan lisztbe forgatjuk minden oldalát;

serpenyőben olajat hevítünk és pár perc alatt aranybarnára sütjük a lisztes hússzeletek mindkét oldalát. Ha letapadna, öntsünk alá még egy kevés olajat. A kisült húsokat félretesszük, a serpenyőben esetleg marad lisztcsomókat, égett részeket kiszedjük, de nem töröljük ki teljesen az edényt;

a pirult húsos és lisztes serpenyőbe öntünk még egy kevés olajat, mérsékeljük a hőt és beletesszük az apróra kockákra vágott vagy zúzott fokhagymát. Folyamatos kevergetés mellett pirítjuk, de ügyelünk arra, hogy a fokhagyma ne égjen meg. Ha megérezzük az illatát, már jó;

a fokhagymára öntjük a tejszínt, fűszerezzük szerecsendióval és ízlés szerint még sóval, és alacsony lángon kezdjük forralni. A húsokat a tejszínbe helyezzük, beleöntjük a hús alatt összegyűlt esetleges szaftot, lefedve pároljuk pár percig és elzárjuk alatt a hőforrást;

a burgonyát alaposan átdörzsöljük folyó víz alatt, de nem hámozzuk meg. Cikkekre vágjuk és félpuhára főzzük sós vízben. Az előfőzött burgonyát kiolajozott tepsibe tesszük, fűszerezzük sóval, kevés pirospaprikával, szárított oregánóval, borssal, fokhagymaporral és kézzel átforgatjuk, hogy mindenhol érje az olaj és a fűszer. 200 Celsius-fokos sütőben, alsó-felső módban addig sütjük, amíg szépen meg nem pirul;

fokhagymás mártással és a tepsis burgonyával együtt kínáljuk.

