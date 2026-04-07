Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

A keresztény hagyományban a tojás a feltámadás jelképe

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

Liget 2026. április 07., 14:442026. április 07., 14:44

A tojás az emberi kultúra egyik legrégebbi és legsokoldalúbb alapanyaga, a Krónika cikkében ezúttal a tojásé a főszerep. Egyszerre hétköznapi élelmiszer és mély szimbolikus jelentéssel bíró elem, amely a húsvéti ünnepkörben az újjászületés jelképeként jelenik meg. A keresztény hagyományban a feltámadást, míg az ókori kultúrákban a világ keletkezését kapcsolták hozzá. Táplálkozási szempontból a tojás kiemelkedő értékű: teljes értékű fehérjét, valamint A-, D-, E- és K-vitaminokat tartalmaz, emellett fontos szerepe van az idegrendszer és a látás egészségének támogatásában. A korszerű táplálkozástudomány szerint mértékletes fogyasztása az egészséges emberek számára nem jelent számottevő kockázatot.



A húsvéti időszakban gyakran felhalmozódó tojásmennyiség egyben lehetőség is a változatos felhasználásra.

A tojás alapja lehet krémeknek, salátáknak és mártásoknak, de önálló fogásként is megállja a helyét, például omlettként vagy fűszeres, zöldséges ételek részeként.

Élettani szempontból a tojás valódi kincs Fotó: Orbán Orsolya