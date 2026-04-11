Súlyos közúti baleset történt Marosludas közelében

Súlyosan megsérült két ember egy marosludasi közúti balesetben szombaton. Az egyik sérült életveszélyes állapotban volt, amikor a mentőegységek kiértek.

Két autó ütközött össze szombaton délelőtt a Marosludashoz tartozó Andrássytelepen. A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint az ütközésben három ember megsérült.

Egy embert életveszélyes állapotban a megrongálódott autóba szorulva találtak a mentőegységek, egy másik személy is súlyosan megsérült, de az állapota egyelőre stabil, egy harmadik ember pedig enyhébb sérüléseket szenvedett.

A mentés szombat délben még folyamatban volt, a helyszínen mindkét irányban lezárták a forgalmat.