Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

A rendőrségi vizsgálat szerint a gyanúsított hajnali három óra körül vette észre, hogy az autó tulajdonosa elejtette a kulcsait a parkoló jármű mellett. A 22 éves, csíkszeredai fiatalember ezt kihasználva beült az autóba és elhajtott vele, majd egy másik utcában hagyta a járművet – közölte a Hargita megyei rendőrség sajtóosztálya.

A rendőrök gyorsan azonosították a gyanúsítottat, aki ráadásul jogosítvány nélkül vezette az autót.

A kocsit megtalálták és visszaadták a tulajdonosának. A fiatal gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, és büntetőeljárást indítottak ellene lopás, valamint jogosítvány nélküli vezetés miatt. A nyomozás folytatódik.