Frissesség és egyensúly – egész napra

Fotó: Barabás Aretta
A reggelt egy olyan tejbegrízzel kezdjük, amely diétában is bátran fogyasztható, mégis ízletes és laktató. Tízóraira egy krémes, avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel, ami könnyed, mégis tápláló választás. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, amely egyszerre könnyű és tartalmas. A napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk, amelyek egyszerű, mégis karakteres ízeket adnak.
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 2,8 dl mandulatej
• 1,5 dl víz
• 50 g teljes kiőrlésű gríz
• 20 g vaníliás fehérje
• 50 g mangó
• 12 g fekete csokoládé
Elkészítés:
Összekeverünk 2,5 dl mandulatejet és 1,5 dl vizet egy lábosban, majd közepes lángon melegíteni kezdjük. Amikor a folyadék már meleg, lassan hozzáadjuk a 50 g teljes kiőrlésű grízt, miközben folyamatosan keverjük, hogy ne legyen csomós. Alacsony-közepes lángon 5–8 percig főzzük, amíg besűrűsödik, majd lehúzzuk a tűzről, és hagyjuk 1–2 percet pihenni. Összekeverünk 20 g vaníliás fehérjét néhány kanál tejjel, hogy folyékony krémet kapjunk, majd a gríz tetejére csurgatjuk. Ráhelyezünk 50 g mangót, és egy kocka fekete csokoládét.
Tápérték/adag:
Fehérje: 23,4 g
Szénhidrát: 53,2 g
Zsír: 10,2 g
Kalória: 405 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 50 g avokádó
• 50 g 2%-os görög joghurt
• 1 szál újhagyma
• 40g kápia paprika
• 2 db sárgarépa
• 2 db magvas ropogós
Elkészítés:
Összekeverünk 50 g avokádót, 50 g joghurtot és egy szál újhagymát, majd alaposan kikavarjuk, hogy krémes állagú legyen, majd a zöldségekkel és a magvas ropogóssal együtt fogyasztjuk.
Tápérték:
Fehérje: 8,1 g
Szénhidrát: 21,5 g
Zsír: 10,22 g
Kalória: 203 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 50 g lencse fusilli
• 70 g koktélparadicsom
• 50 g kápia paprika
• 70 g uborka
• 2 szál újhagyma
• 50 g telemea
• 50 g 2%-os görög joghurt
• 3 g tahini
• 5 g mustár
Elkészítés:
Megfőzünk 50 g lencse fusillit, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Közben felkockázunk 70 g koktélparadicsomot, 50 g kápia paprikát, 70 g uborkát, és felkarikázzuk a 2 szál újhagymát. Összekeverjük a zöldségeket a kihűlt tésztával, majd hozzáadjuk az 50 g telemeát. A joghurtot, tahinit, valamint a mustárt összekeverjük és az így kapott öntetet a tésztasalátánkra öntjük, és alaposan összekeverjük.
Tápérték:
Fehérje: 27 g
Szénhidrát: 35,1 g
Zsír: 13,8 g
Kalória: 387 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 80 g halloumi sajt
• 50 g brokkoli
• 35 g kápia paprika
• 35 g zöldpaprika
• 100 g cukkini
• 60 g vöröshagyma
• 3 g olívaolaj
• 10 g balzsamecetkrém
Elkészítés:
A grillsajtokat tapadásmentes serpenyőben megsütjük. A brokkolit apró rózsákra szedjük, a hagymát nagyobb darabokra vágjuk, a cukkinit félkarikákra szeleteljük, a paprikát szintén nagyobb darabokra vágjuk. Az egészet lefújjuk olívaolaj spray-vel, majd magas hőfokon wokban meggrillezzük. A grillsajtot és a sült zöldségeket balzsamecetkrémmel tálaljuk.
Tápérték:
Fehérje: 20,1 g
Szénhidrát: 22,7 g
Zsír: 23,7 g
Kalória: 383 kcal
Fehérje: 79 g
Szénhidrát: 132 g
Zsír: 58 g
Kalória: 1378 kcal
A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.
Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.
Sok család húsvéti, ünnepi asztaláról nem hiányozhat a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!
Kezdődhet a medvehagyma gyűjtése! Legyünk résen, ne tévesszük össze mérgező növényekkel, tanuljuk meg ezeket is felismerni. Egy finom vadon termő salátát is megismerhetünk, a bojtorjánsaláta már szép állományokat alkot ilyenkor.
Felejtsd el a megszokott lekváros palacsintát! Kóstolj bele a krémes kényeztetésbe, ahol a frissen főzött kávé, a lágy hab és a sötét kakaó minden falatban tökéletes harmóniát alkot.
Tojás, sonka, kolbász? Töltött bárány? Húsleves? Netán töltött káposzta és kalács? Nálatok mi kerül a húsvéti, ünnepi asztalra? Most megmutathatod, és értékes ajándékokat is nyerhetsz!
Ez a karfiolkrémleves igazi tavaszi fogás, a friss medvehagymának köszönhetően. A balzsamecetes sült paprika édeskés, savanykás íze különleges kontrasztot ad a levesnek, így nemcsak ízében, hanem megjelenésében is izgalmas ételt kapunk.
Kívül ropogós, belül szaftos és fűszeres: ez a házi tavaszi tekercs garantált siker. Frissen sütött tésztalapokba töltött, illatos húsos-káposztás raguval készül, és tökéletes választás egy hangulatos estére vagy vendégváró falatként.
Bolygónk 71 százalékát víz borítja és csupán 29 százaléka szárazföld. Ennek az óriási víztömegnek viszont csupán 3 százaléka édesvíz. Amikor megszületünk, a szervezetünk 72 százaléka szintén víz. A víz tehát az egyik legfontosabb eleme az életnek.
Nem kell keleszteni, nem kell órákat várni rá, és szinte elronthatatlan – ez a desszert garantáltan a család kedvence lesz.
szóljon hozzá!