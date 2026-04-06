Frissesség és egyensúly – egész napra

Fotó: Barabás Aretta

A reggelt egy olyan tejbegrízzel kezdjük, amely diétában is bátran fogyasztható, mégis ízletes és laktató. Tízóraira egy krémes, avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel, ami könnyed, mégis tápláló választás. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, amely egyszerre könnyű és tartalmas. A napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk, amelyek egyszerű, mégis karakteres ízeket adnak.

Barabás Aretta

2026. április 06., 11:542026. április 06., 11:54

Reggeli: Vaníliás, mangós tejbegríz

Hozzávalók:

• 2,8 dl mandulatej
• 1,5 dl víz
• 50 g teljes kiőrlésű gríz
• 20 g vaníliás fehérje
• 50 g mangó
• 12 g fekete csokoládé

Elkészítés:

Összekeverünk 2,5 dl mandulatejet és 1,5 dl vizet egy lábosban, majd közepes lángon melegíteni kezdjük. Amikor a folyadék már meleg, lassan hozzáadjuk a 50 g teljes kiőrlésű grízt, miközben folyamatosan keverjük, hogy ne legyen csomós. Alacsony-közepes lángon 5–8 percig főzzük, amíg besűrűsödik, majd lehúzzuk a tűzről, és hagyjuk 1–2 percet pihenni. Összekeverünk 20 g vaníliás fehérjét néhány kanál tejjel, hogy folyékony krémet kapjunk, majd a gríz tetejére csurgatjuk. Ráhelyezünk 50 g mangót, és egy kocka fekete csokoládét.

Tápérték/adag:

Fehérje: 23,4 g
Szénhidrát: 53,2 g
Zsír: 10,2 g
Kalória: 405 kcal

Tízórai: Avokádós mártogatós

Hozzávalók:

• 50 g avokádó
• 50 g 2%-os görög joghurt
• 1 szál újhagyma
• 40g kápia paprika
• 2 db sárgarépa
• 2 db magvas ropogós

Elkészítés:

Összekeverünk 50 g avokádót, 50 g joghurtot és egy szál újhagymát, majd alaposan kikavarjuk, hogy krémes állagú legyen, majd a zöldségekkel és a magvas ropogóssal együtt fogyasztjuk.

Tápérték:

Fehérje: 8,1 g
Szénhidrát: 21,5 g
Zsír: 10,22 g
Kalória: 203 kcal

Ebéd: Zöldséges tésztasaláta

Hozzávalók:

• 50 g lencse fusilli
• 70 g koktélparadicsom
• 50 g kápia paprika
• 70 g uborka
• 2 szál újhagyma
• 50 g telemea
• 50 g 2%-os görög joghurt
• 3 g tahini
• 5 g mustár

Elkészítés:

Megfőzünk 50 g lencse fusillit, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Közben felkockázunk 70 g koktélparadicsomot, 50 g kápia paprikát, 70 g uborkát, és felkarikázzuk a 2 szál újhagymát. Összekeverjük a zöldségeket a kihűlt tésztával, majd hozzáadjuk az 50 g telemeát. A joghurtot, tahinit, valamint a mustárt összekeverjük és az így kapott öntetet a tésztasalátánkra öntjük, és alaposan összekeverjük.

Tápérték:

Fehérje: 27 g
Szénhidrát: 35,1 g
Zsír: 13,8 g
Kalória: 387 kcal

Vacsora: Grillsajt sült zöldséggel

Hozzávalók:

• 80 g halloumi sajt
• 50 g brokkoli
• 35 g kápia paprika
• 35 g zöldpaprika
• 100 g cukkini
• 60 g vöröshagyma
• 3 g olívaolaj
• 10 g balzsamecetkrém

Elkészítés:

A grillsajtokat tapadásmentes serpenyőben megsütjük. A brokkolit apró rózsákra szedjük, a hagymát nagyobb darabokra vágjuk, a cukkinit félkarikákra szeleteljük, a paprikát szintén nagyobb darabokra vágjuk. Az egészet lefújjuk olívaolaj spray-vel, majd magas hőfokon wokban meggrillezzük. A grillsajtot és a sült zöldségeket balzsamecetkrémmel tálaljuk.

Tápérték:

Fehérje: 20,1 g
Szénhidrát: 22,7 g
Zsír: 23,7 g
Kalória: 383 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 79 g
Szénhidrát: 132 g
Zsír: 58 g
Kalória: 1378 kcal

Egészség tálalva
