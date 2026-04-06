Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt egy olyan tejbegrízzel kezdjük, amely diétában is bátran fogyasztható, mégis ízletes és laktató. Tízóraira egy krémes, avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel, ami könnyed, mégis tápláló választás. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, amely egyszerre könnyű és tartalmas. A napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk, amelyek egyszerű, mégis karakteres ízeket adnak.

Barabás Aretta 2026. április 06., 11:542026. április 06., 11:54

Reggeli: Vaníliás, mangós tejbegríz

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók: • 2,8 dl mandulatej

• 1,5 dl víz

• 50 g teljes kiőrlésű gríz

• 20 g vaníliás fehérje

• 50 g mangó

• 12 g fekete csokoládé Elkészítés:

Összekeverünk 2,5 dl mandulatejet és 1,5 dl vizet egy lábosban, majd közepes lángon melegíteni kezdjük. Amikor a folyadék már meleg, lassan hozzáadjuk a 50 g teljes kiőrlésű grízt, miközben folyamatosan keverjük, hogy ne legyen csomós. Alacsony-közepes lángon 5–8 percig főzzük, amíg besűrűsödik, majd lehúzzuk a tűzről, és hagyjuk 1–2 percet pihenni. Összekeverünk 20 g vaníliás fehérjét néhány kanál tejjel, hogy folyékony krémet kapjunk, majd a gríz tetejére csurgatjuk. Ráhelyezünk 50 g mangót, és egy kocka fekete csokoládét. Tápérték/adag: Fehérje: 23,4 g

Szénhidrát: 53,2 g

Zsír: 10,2 g

Kalória: 405 kcal Tízórai: Avokádós mártogatós

Hozzávalók: • 50 g avokádó

• 50 g 2%-os görög joghurt

• 1 szál újhagyma

• 40g kápia paprika

• 2 db sárgarépa

• 2 db magvas ropogós Elkészítés: Összekeverünk 50 g avokádót, 50 g joghurtot és egy szál újhagymát, majd alaposan kikavarjuk, hogy krémes állagú legyen, majd a zöldségekkel és a magvas ropogóssal együtt fogyasztjuk. Tápérték: Fehérje: 8,1 g

Szénhidrát: 21,5 g

Zsír: 10,22 g

Kalória: 203 kcal Ebéd: Zöldséges tésztasaláta

Hozzávalók: • 50 g lencse fusilli

• 70 g koktélparadicsom

• 50 g kápia paprika

• 70 g uborka

• 2 szál újhagyma

• 50 g telemea

• 50 g 2%-os görög joghurt

• 3 g tahini

• 5 g mustár Elkészítés: Megfőzünk 50 g lencse fusillit, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Közben felkockázunk 70 g koktélparadicsomot, 50 g kápia paprikát, 70 g uborkát, és felkarikázzuk a 2 szál újhagymát. Összekeverjük a zöldségeket a kihűlt tésztával, majd hozzáadjuk az 50 g telemeát. A joghurtot, tahinit, valamint a mustárt összekeverjük és az így kapott öntetet a tésztasalátánkra öntjük, és alaposan összekeverjük. Tápérték: Fehérje: 27 g

Szénhidrát: 35,1 g

Zsír: 13,8 g

Kalória: 387 kcal Vacsora: Grillsajt sült zöldséggel

