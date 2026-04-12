A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

Haba Tünde 2026. április 12., 12:342026. április 12., 12:34

Nagyon fontos pillanat volt, hogy végérvényesen elvarázsoljanak a fűszerek, amikor egy délkelet-ázsiai botanikus kertben, ahol leginkább fűszernövények voltak, megszagoltam a fahéj fa levelét. Intenzív fahéj illata volt, nem tudtam betelni vele. Ott láttam életemben először gyömbért és kurkumát növény formájában. A földön szanaszét csillagánizs és szerecsendió hányódott, akkor még nem tudtam mik azok, csak itthon jöttem rá jóval később. A keleti fűszerek kinyitották számomra a világ konyháinak ajtaját, itt kezdődött számomra egy véget nem érő tanulás és kísérletezés a gasztronómia világában. Az igazi szerelem viszont a zöldfűszerek lettek.

Miközben a gyógynövények a reneszánszukat élik, azt látom, hogy a fűszerek még nem igazán kapták meg az őket illető figyelmet és elismerést. Pedig rengeteg féle fűszer itt, Székelyföldön is termeszthető lenne, ráadásul a gyógynövényekhez hasonlóan számos jótékony hatásuk is van az egészségünkre. Ha megtanuljuk, hogy mely fűszerek emésztést javítóak, gyulladáscsökkentőek, antioxidáns hatásúak vagy étvágyjavítóak, melyeknek van melegítő, melyeknek hűtő hatásuk, akkor nemcsak ízletesebbé tehetjük az ételeinket, hanem tudatosan használva ezeket, akár egészségmegőrző, gyógyító hatásukat is kihasználhatjuk.

És ami a legjobb az egészben, mi magunk is megtermelhetjük a fűszereket! Akár a konyhaablakban vagy a teraszon. Ha a konyhakertbe ültetjük, fontos megtanulnuk, hogy mely zöldségeket támogatják és melyekkel nem barátkoznak. Ugyanis az egyes fűszernövények illóolaja a konyhakerti növények kártevőire is hatással vannak, elűzik őket. Az évek során azt tapasztaltam, hogy azon zöldségek és fűszernövények, amelyek a fazékban is jó párost alkotnak, azok a veteményben is támogatják egymást. Így a káposztafélék és paszulyfélék mellé bátran ültessünk csombort, kaprot, köményt, a pityóka mellé koriandert, majoránnát, a paradicsomot támogatja a bazsalikom, fokhagyma. Azt viszont tudnunk kell, hogy a fűszernövények között is vannak egy- vagy kétnyáriak, amelyek magját össze kell gyűjtenünk, hogy újra és újra el tudjuk majd ültetni ezeket tavasszal.

Ezeket a növényeket érdemes a konyhakertbe a zöldségek közé ültetni.

És vannak az évelők, amelyeket csak egyszer kell elültetnünk, télire a gyökerükbe „húzódnak vissza”, majd minden tavasszal kihajtanak. Érdemes ezeket a fűszernövényeket a veteménytől külön, a konyhához közeli fűszerágyásba ültetni. Nagyon meghálálják, ha megfelelően és rendszeresen megmetsszük, trágyázzuk és gondozzuk őket. Egynyáriak a bazsalikom, koriander, kapor, csombor, metélő petrezselyem, édeskömény, sarkantyúka, körömvirág, évelők a tárkony, lestyán, rozmaring, kakukkfű, oregánó, majoránna, zsálya, menta, snidling (metélőhagyma). Fontos, hogy a fűszernövényeket, mint ahogyan a gyógynövényeket is, teljesen vegyszermentes környezetben termesszük, hiszen gyógyító hatásukat kizárólag így tudják hatékonyan kifejteni.

A legegészségesebb és legintenzívebb aromájukat nyers, friss formájukban adják. És ne feledkezzünk meg a fűszernövények virágairól sem, hiszen nemcsak az aromájukkal, ízükkel fűszerezik, hanem gyönyörűséges látványukkal is feldobják az ételt. A metélőhagyma apró lila bóbitái, a sarkantyúka sárga vagy narancssárga virága, a körömvirág szirmai, a levendula apró lila virága nemcsak ízesítik, hanem díszítik is az ételünket.

Fotó: Fülöp-Székely Botond

Ugyanakkor érdemes megtanulnunk a fűszernövények tartósítását is, hogy télen is használni tudjuk őket. A legismertebb tartósítási módszerek közé tartozik a szárítás, de készíthetünk fűszersókat, fűszeres eceteket, és egyes zöldfűszereket (a petrezselymet, kaprot) akár fagyaszthatjuk is. Szárításnál figyeljünk arra, hogy jól szellőző, száraz, pormentes helyen, nem tűző napon szárítsuk, amíg annyira ki nem száradnak, hogy kézzel össze tudjuk morzsolni őket. A szárított fűszernövényeket érdemes sötét, száraz helyen tárolni, hogy minél hosszabb ideig megtartsák az aromájukat.

