A fűszerek ízes világa

fűszer, gasztronómia, alapanyag, termesztés, konyhakert

Fotó: Pixabay

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

Haba Tünde

2026. április 12., 12:342026. április 12., 12:34

Nagyon fontos pillanat volt, hogy végérvényesen elvarázsoljanak a fűszerek, amikor egy délkelet-ázsiai botanikus kertben, ahol leginkább fűszernövények voltak, megszagoltam a fahéj fa levelét. Intenzív fahéj illata volt, nem tudtam betelni vele. Ott láttam életemben először gyömbért és kurkumát növény formájában. A földön szanaszét csillagánizs és szerecsendió hányódott, akkor még nem tudtam mik azok, csak itthon jöttem rá jóval később. A keleti fűszerek kinyitották számomra a világ konyháinak ajtaját, itt kezdődött számomra egy véget nem érő tanulás és kísérletezés a gasztronómia világában. Az igazi szerelem viszont a zöldfűszerek lettek.

fűszer, gasztronómia, alapanyag, termesztés, konyhakert Galéria

Fotó: Pixabay

Miközben a gyógynövények a reneszánszukat élik, azt látom, hogy a fűszerek még nem igazán kapták meg az őket illető figyelmet és elismerést. Pedig rengeteg féle fűszer itt, Székelyföldön is termeszthető lenne, ráadásul a gyógynövényekhez hasonlóan számos jótékony hatásuk is van az egészségünkre. Ha megtanuljuk, hogy mely fűszerek emésztést javítóak, gyulladáscsökkentőek, antioxidáns hatásúak vagy étvágyjavítóak, melyeknek van melegítő, melyeknek hűtő hatásuk, akkor nemcsak ízletesebbé tehetjük az ételeinket, hanem tudatosan használva ezeket, akár egészségmegőrző, gyógyító hatásukat is kihasználhatjuk.

fűszer, gasztronómia, alapanyag, termesztés, konyhakert Galéria

Fotó: Pixabay

És ami a legjobb az egészben, mi magunk is megtermelhetjük a fűszereket! Akár a konyhaablakban vagy a teraszon. Ha a konyhakertbe ültetjük, fontos megtanulnuk, hogy mely zöldségeket támogatják és melyekkel nem barátkoznak. Ugyanis az egyes fűszernövények illóolaja a konyhakerti növények kártevőire is hatással vannak, elűzik őket. Az évek során azt tapasztaltam, hogy azon zöldségek és fűszernövények, amelyek a fazékban is jó párost alkotnak, azok a veteményben is támogatják egymást. Így a káposztafélék és paszulyfélék mellé bátran ültessünk csombort, kaprot, köményt, a pityóka mellé koriandert, majoránnát, a paradicsomot támogatja a bazsalikom, fokhagyma. Azt viszont tudnunk kell, hogy a fűszernövények között is vannak egy- vagy kétnyáriak, amelyek magját össze kell gyűjtenünk, hogy újra és újra el tudjuk majd ültetni ezeket tavasszal.

Ezeket a növényeket érdemes a konyhakertbe a zöldségek közé ültetni.

És vannak az évelők, amelyeket csak egyszer kell elültetnünk, télire a gyökerükbe „húzódnak vissza”, majd minden tavasszal kihajtanak. Érdemes ezeket a fűszernövényeket a veteménytől külön, a konyhához közeli fűszerágyásba ültetni. Nagyon meghálálják, ha megfelelően és rendszeresen megmetsszük, trágyázzuk és gondozzuk őket. Egynyáriak a bazsalikom, koriander, kapor, csombor, metélő petrezselyem, édeskömény, sarkantyúka, körömvirág, évelők a tárkony, lestyán, rozmaring, kakukkfű, oregánó, majoránna, zsálya, menta, snidling (metélőhagyma). Fontos, hogy a fűszernövényeket, mint ahogyan a gyógynövényeket is, teljesen vegyszermentes környezetben termesszük, hiszen gyógyító hatásukat kizárólag így tudják hatékonyan kifejteni.

fűszer, gasztronómia, alapanyag, termesztés, konyhakert Galéria

Fotó: Pixabay

A legegészségesebb és legintenzívebb aromájukat nyers, friss formájukban adják. És ne feledkezzünk meg a fűszernövények virágairól sem, hiszen nemcsak az aromájukkal, ízükkel fűszerezik, hanem gyönyörűséges látványukkal is feldobják az ételt. A metélőhagyma apró lila bóbitái, a sarkantyúka sárga vagy narancssárga virága, a körömvirág szirmai, a levendula apró lila virága nemcsak ízesítik, hanem díszítik is az ételünket.

fűszer, gasztronómia, alapanyag, termesztés, konyhakert Galéria

Fotó: Fülöp-Székely Botond

Ugyanakkor érdemes megtanulnunk a fűszernövények tartósítását is, hogy télen is használni tudjuk őket. A legismertebb tartósítási módszerek közé tartozik a szárítás, de készíthetünk fűszersókat, fűszeres eceteket, és egyes zöldfűszereket (a petrezselymet, kaprot) akár fagyaszthatjuk is. Szárításnál figyeljünk arra, hogy jól szellőző, száraz, pormentes helyen, nem tűző napon szárítsuk, amíg annyira ki nem száradnak, hogy kézzel össze tudjuk morzsolni őket. A szárított fűszernövényeket érdemes sötét, száraz helyen tárolni, hogy minél hosszabb ideig megtartsák az aromájukat.

fűszer, gasztronómia, alapanyag, termesztés, konyhakert Galéria

Fotó: Pixabay

És ha már kéznél vannak, kísérletezzünk velük bátran! Másképpen viselkednek friss vagy szárított formában (például a szárított tárkony nagyon talál az almás desszertekbe), más íze van a levélnek és a magjának (erre legjobb példa a koriander), és használjuk bátran a szárukat is (a petrezselyem szára apróra vágva kitűnő a tojásrántottába). Minél jobban megismerjük őket, annál több színt, ízt és szépséget visznek az étkezésünkbe.

A rovat további cikkei

2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

Császármorzsa – videó
Császármorzsa – videó
2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

Diósbejgli-bonbon – videó
Diósbejgli-bonbon – videó
2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó
Sertésszűz fokhagymás mártással – videó
2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó
2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek
Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek
2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek
2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.

Frissesség és egyensúly – egész napra
Frissesség és egyensúly – egész napra
2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra
2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai
A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai
2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai
2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

„Nyuszis” szendvics – videó
„Nyuszis” szendvics – videó
2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó
2026. április 03., péntek

Bejgli burgonyás tésztából

Sok család húsvéti, ünnepi asztaláról nem hiányozhat a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

Bejgli burgonyás tésztából
Bejgli burgonyás tésztából
2026. április 03., péntek

Bejgli burgonyás tésztából
2026. április 02., csütörtök

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát

Kezdődhet a medvehagyma gyűjtése! Legyünk résen, ne tévesszük össze mérgező növényekkel, tanuljuk meg ezeket is felismerni. Egy finom vadon termő salátát is megismerhetünk, a bojtorjánsaláta már szép állományokat alkot ilyenkor.

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát
Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát
2026. április 02., csütörtök

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát
