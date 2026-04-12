Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.
2026. április 12., 13:202026. április 12., 13:20
2026. április 12., 13:292026. április 12., 13:29
Fotó: Borbély Fanni
Április 12-én Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa „beköltözött” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karára: ott biztosították a szavazás lehetőségét azoknak a magyar állampolgároknak, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek. A külképviseleti szavazóhelyiségbe sok állampolgárt, összesen 2689 főt várnak a magyarországi országgyűlési választásokra, ami már délelőtt is érzékelhető volt:
Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja a Székelyhonnak elmondta, hogy a részvétel az előzetes várakozásoknak megfelelően alakul, és a választás láthatóan sokakat megmozgatott.
Hozzátette, a főkonzulátus munkatársai számára különösen fontos és egyben felemelő feladat, hogy hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magyar állampolgárok élhessenek alkotmányos jogukkal, függetlenül attól, melyik országban tartózkodnak.
A szavazás lebonyolítása alapvetően zökkenőmentesen zajlott, ugyanakkor több választó adminisztratív nehézségekkel szembesült. Több esetben lejárt személyazonosító igazolvány akadályozta a voksolást, de előfordult az is, hogy a szavazáshoz szükséges boríték nem a megfelelő címre érkezett meg.
Akadtak olyanok is, akik a szükséges iratokat otthon felejtették, így nem tudtak azonnal élni szavazati jogukkal.
A helyszínen megszólított választók közül többen a környező településekről érkeztek. Egy Szentegyházáról érkező házaspár elmondta, hogy bár jelenleg Székelyföldön élnek, korábban éveket töltöttek Budapesten, és a mai napig fenntartják kapcsolatukat Magyarországgal. Számukra a szavazás
Egy másik választó, aki Csíkdelnéről érkezett, budapesti születésűként szintén fontosnak tartotta a részvételt. Mint mondta, izgatottan érkezett a szavazásra, ugyanakkor a folyamatot nyugodtnak és rendezettnek tapasztalta.
Egy székely hölgy arról számolt be, hogy bár rendszeresen követi a közéletet, korábban nem érezte indokoltnak a részvételt, mivel életvitelszerűen nem Magyarországon él. Idén azonban mégis úgy döntött, hogy szavaz, mert testvére magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkezett, így
A nap során a szervezők folyamatosan segítik azokat, akik valamilyen adminisztratív akadályba ütköznek, és igyekeznek biztosítani, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal. A tapasztalatok szerint a választás rendben, szervezetten zajlott, a részvételi kedv pedig kimagasló volt a csíkszeredai helyszínen.
