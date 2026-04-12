Csíkszeredában sorban állnak szavazni

Már a délelőtt folyamán sokan éltek szavazati jogukkal a csíkszeredai külképviseleti szavazóhelyiségben, ahol a részvétel magasnak bizonyult. A voksolás rendben zajlik, noha több választó adminisztratív akadályokba ütközött. A külképviseleten segítenek.

2026. április 12., 13:20

Fotó: Borbély Fanni

Április 12-én Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa „beköltözött” a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karára: ott biztosították a szavazás lehetőségét azoknak a magyar állampolgároknak, akik magyarországi állandó lakcímmel rendelkeznek. A külképviseleti szavazóhelyiségbe sok állampolgárt, összesen 2689 főt várnak a magyarországi országgyűlési választásokra, ami már délelőtt is érzékelhető volt:

folyamatosan érkeztek a választók, és élénk érdeklődés kísérte a voksolást.
Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja a Székelyhonnak elmondta, hogy a részvétel az előzetes várakozásoknak megfelelően alakul, és a választás láthatóan sokakat megmozgatott.

Fotó: Borbély Fanni

Akadtak olyanok is, akik a szükséges iratokat otthon felejtették, így nem tudtak azonnal élni szavazati jogukkal.

Szavazás mint érzelmi töltet

A helyszínen megszólított választók közül többen a környező településekről érkeztek. Egy Szentegyházáról érkező házaspár elmondta, hogy bár jelenleg Székelyföldön élnek, korábban éveket töltöttek Budapesten, és a mai napig fenntartják kapcsolatukat Magyarországgal. Számukra a szavazás

nem csupán állampolgári kötelesség, hanem érzelmi jelentőséggel is bír: a részvételt a magyar identitás megélésének egyik formájaként értelmezik.

Egy másik választó, aki Csíkdelnéről érkezett, budapesti születésűként szintén fontosnak tartotta a részvételt. Mint mondta, izgatottan érkezett a szavazásra, ugyanakkor a folyamatot nyugodtnak és rendezettnek tapasztalta.

Egy székely hölgy arról számolt be, hogy bár rendszeresen követi a közéletet, korábban nem érezte indokoltnak a részvételt, mivel életvitelszerűen nem Magyarországon él. Idén azonban mégis úgy döntött, hogy szavaz, mert testvére magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkezett, így

személyesebb érintettséget érzett a választás kimenetele iránt.

A nap során a szervezők folyamatosan segítik azokat, akik valamilyen adminisztratív akadályba ütköznek, és igyekeznek biztosítani, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal. A tapasztalatok szerint a választás rendben, szervezetten zajlott, a részvételi kedv pedig kimagasló volt a csíkszeredai helyszínen.

2026. április 12., vasárnap

Lépcsőházba hajtott egy autós Csíkszeredában

Elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy tömbház lépcsőházának bejáratához csapódott autójával egy csíkszeredai sofőr szombaton késő este.

2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

2026. április 11., szombat

Elejtett autókulccsal nyúlta le a járművet egy csíkszeredai fiatalember

Egy 45 éves, csíkszeredai férfi az 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat pénteken délelőtt, hogy valaki ellopta az autóját a Mihai Eminescu utcából.

2026. április 11., szombat

Forgalomból kivont autóval közlekedett, elkapták a rendőrök

Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.

2026. április 11., szombat

Januárt idéző tavaszi fagy Csíkszeredában

Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.

2026. április 10., péntek

Lesodródott az útról egy fiatal sofőr Szépvíz közelében

Baleset történt Szépvíz közelében csütörtök este, egy fiatal sofőr autójával megcsúszott és lesodródott az úttestről.

2026. április 09., csütörtök

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában

Autójavító műhelyben keletkezett tűzhöz riasztották csütörtök este a csíkszeredai tűzoltókat.

2026. április 09., csütörtök

Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt

Egy héten belül háromszor is ittas vezetés és baleset miatt került a Hargita megyei rendőrség látókörébe egy külföldi férfi.

2026. április 08., szerda

Ittas sofőrt kaptak el Csíkszeredában

Egy 50 éves, csíkmadarasi férfit állítottak meg ellenőrzésre Csíkszeredában szerdán reggel a rendőrök. Amint kiderült, ittasan vezette az autóját.

2026. április 08., szerda

Betörések Csíkdánfalván: a nyitva hagyott ajtókon jutottak be a házakba, volt ahol leszerelték a térfigyelő kamerát is

Nyitva hagyott ajtókon és kapukon át jutottak be ismeretlenek több csíkdánfalvi házba a húsvéti ünnepek idején. Volt, ahonnan készpénzt vittek el, máshol sikertelen behatolási kísérlet történt, a rendőrség pedig több ügyben is nyomozást indított.

