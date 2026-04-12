Mindent felülmúlnak az eddigi eredmények – itt vannak a déli adatok

Harmadjára tett közzé részvételi adatokat a magyarországi országgyűlési választásról vasárnap a Nemzeti Választási Iroda helyi idő szerint tizenegy után, romániai idő szerint délben.

A legfrissebb adatok szerint magyar idő szerint 11 óráig több mint 2,8 millióan szavaztak a névjegyzékben szereplő 7,5 millió választópolgárból, ami 37,98 százalékos részvételi arányt jelez.

A 2026-os eddigi részvétel jóval nagyobb, mint korábban volt ilyenkor.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék, a 2002-es választáson 26,37 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 27,23 százaléka, a 2010-es választáson 24,78 százalék, a 2014-es választáson 23,23 százalék, nyolc évvel ezelőtt 29,93, négy évvel ezelőtt pedig 25,77 százalék voksolt 11 óráig.

A részvételi arány 11 órakor Békés vármegyében volt a legmagasabb, 40,69 százalék, ami 104 441 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, 33,1 százalék, ebben a vármegyében 137 750-en voksoltak.

A fővárosban a szavazók 36,98 százaléka, 470 230 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.

Sokan szavaztak reggel is

A délelőtt 9 (romániai idő szerint 10) és reggel 7 (romániai idő szerint 8) órai részvételi számok is rekordmagasan alakultak: 9 órakor 16,89 százalékos volt a részvétel, 7 órakor pedig 3,46 százalék.

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával. Ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban van a szavazási kedv.

Összehasonlításképp, az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 9,80 százalék, a 2002-es választáson 8,81 százalék szavazott 9 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 11,39 százaléka, a 2010-es választáson 10,23 százalék, a 2014-es választáson 9,50 százalék, nyolc évvel ezelőtt 13,17, négy évvel ezelőtt pedig 10,31 százalék voksolt 9 óráig.

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

